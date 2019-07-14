DHA YURT BÜLTENİ - 3

Hint keneviri yetiştiren şüpheli: Şeker hastasıyım Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S. (60), "Şeker hastasıyım, bir doktor esrarın şeker hastalığına iyi geldiği söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesi içinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, portakal ağaçları arasında 70 kök Hint keneviri buldu. Eline kürek alan polisler, boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri güçlükle kökünden söktü. Ekimi yaptığı iddia edilen Hasbi S. gözaltına alındı. Hasbi S.'nin, kenevirleri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu tamamlanan Hasbi S., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Ben şeker hastasıyım, bir doktor esrarın bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Hastalığım iyileşti" dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Halil Çiçek'in atölyesinden genel ve detay görüntüler

-Halil Çiçek sanatını icra ederken genel ve detay görüntüler

-Halil Çiçek'in eserlerini biriktirdiği odadan genel ve detay görüntüler

-Halil Çiçek ile röp. Haber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA) ==================== Hint keneviri yetiştiren şüpheli: Şeker hastasıyım Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S. (60), "Şeker hastasıyım, bir doktor esrarın şeker hastalığına iyi geldiği söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesi içinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, portakal ağaçları arasında 70 kök Hint keneviri buldu. Eline kürek alan polisler, boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri güçlükle kökünden söktü. Ekimi yaptığı iddia edilen Hasbi S. gözaltına alındı. Hasbi S.'nin, kenevirleri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu tamamlanan Hasbi S., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Ben şeker hastasıyım, bir doktor esrarın bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Hastalığım iyileşti" dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması SÜRE: 02'50" BOYUT:314 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:Eser PAZARABAŞI/ADANA,(DHA) ==================== Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını Denizli'de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 2 bin 500 yıllık tarihi Antik Kleopatra Havuzu, ziyaretçi akınına uğruyor. Sezonun en yoğun günlerini yaşayan antik havuzda, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, tarihi sütunlar arasında yüzmenin tadını çıkarıyor.

Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor. Günde ortalama 2 bin 500 kişinin girdiği havuz, Rus ve Uzakdoğulu turistlerin akınına uğruyor.

'ANTİK HAVUZDA YÜZMEK FAKLI BİR DENEYİM'

Fransa'dan Pamukkale'yi görmek için gelen turistlerden Peri Chelvarajah, ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini ifade ederek, "Pamukkale doğa harikası bir yer. Beyaz travertenleri ilgi çekici. Antik havuza girip yüzmek oldukça farklı bir deneyim. Burası aktivite olarak zengin seçenekler sunuyor. Bu güzel yerleri gezdiğim için çok mutluyum" dedi.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Pamukkale'de 30 yıldır rehberlik yapan Şaban Akın ise, "Buraya her getirdiğim turist burayı çok seviyor ve memnun kalıyor. Pamukkale, travertenleri ve tarihi eserleriyle dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bugün benim grubumda gezen Fransız turistler, başka bir yerde bu tür bir güzellikle karşılaşmadıklarını söylüyor" diye konuştu.