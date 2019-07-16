DHA YURT BÜLTENİ - 3

Sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi öldü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Ölen iki kişinin piknikten dönerken kaza yaptıkları sanılıyor.

Bugün saat 06.00 sıralarında, Akhan Mahallesi Barlan Mevkii'nde koyunlarını otlatan bir çoban, sulama kanalının içinde 20 R 0667 plakalı otomobili görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan destek istedi. İtfaiye ekipleriyle birlikte yapılan incelemede, araçta 2 kişinin cesedi bulundu. Çalışma başlatan itfaiye ekibinin balık adamları, kanal içine girerek, otomobilin sürüklenmemesi için halatlarla bağladı. Ayrıca kanal önüne file çekildi. İtfaiye ekipleri, yan duran ve içi suyla dolan otomobildeki sürücü Ramazan Sözer (53) ile arkadaşı Yusuf Özer'in (45) cenazesini çıkardı. Ardından otomobil çekiciyle kanaldan çıkarıldı. Otomobilde, içki şişeleri ve piknik malzemeleri bulundu. Otomobildeki iki kişinin piknik yaptıktan sonra otomobille dün (pazartesi) akşam saatlerinde dönüşe geçtiklerinde kaza yapıp kanala uçtuklarının sanıldığı belirtildi. İki kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kanal içindeki otomobilden detay

- İtfaiye ekiplerinin kanala inmesi

- Halatlarla bağlanması

- Cesetlerin çıkarılması

- Otomobilin çıkarılması

- Ramazan Sözer ile Yusuf Özer foto Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ==================== Gazipaşa kaza: Aynı aileden 5 yaralı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazipaşa-Alanya sınırındaki Haçbel mevkisinde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyreden Hilmi Şanlı'nın (38) kullandığı 07 UZ 297 plakalı hafif ticari araç, Haçbel mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yan yatarak metrelerce süründü. Yol kenarındaki su drenaj kanalına girerek duran araçtaki sürücü Hilmi Şanlı ile eşi Emine Şanlı (41) babası Mehmet Şanlı (76) ve çocukları B.Ş. (6) ile B.Ş. (4) kazada yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Hastane aciline yaralı taşıyan ambulanslar

Detay görüntü,

Yaralıların ambulanstan acil bölümüne alınışları 123 MB, 02.02 Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- =================== Güney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Marmaris'te turistleri coşturuyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel ve lüks restoranlarda sahne alan yaşları 23 ile 25 arasında değişen Güney Afrikalı 6 konservatuvar öğrencisi, blues ile 1960, 1980 ve 1990'lı yılların yabancı şarkılarının seslendirip, okul harçlıklarını çıkarıp, hem eğleniyor hem de eğlendiriyor.

Güney Afrikalı konservatuvar öğrencileri Luyanda Makapela (23), Tshula Babalwa (25), Mihlali Tyatya (24), Sinazo Nkqokwe (22), Lisa Yengeni (21) ve Sithembele Limba (23) bir süre önce 'Diamond 6' adını verdikleri bir grup kurdu. Afrikalı 6 öğrenci, kurdukları grubu sosyal medyada tanıtıp, Türkiye'de sahne almak istediklerini duyurdu. Gençlerin bu çağrısı, Marmaris'teki bir müzik ve prodüksiyon şirketi sahibi Serkan Göknur'un dikkatini çekti. Göknur, 'Diamond 6' grubunu yerinde görüp, dinlemek için Güney Afrika'ya gitti. Grubun sahne performansını beğenen Göknur, gerekli izinleri alıp Grubu, Marmaris'e getirdi. Kendilerine has tınıdaki sesleri ile dikkati çeken grup üyeleri, haftanın 6 günü başta 4 ve 5 yıldızlı oteller ile lüks restoranlar olmak üzere çeşitli işletmelerde sahne almaya başladı. Blues ile 1960, 1980 ve 1990'lı yılların yabancı şarkılarını söyleyen ve herhangi bir müzik aleti çalmayan grup üyeleri, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.

'EN ÇOK TÜRK LOKUMU VE TÜRK SICAKLIĞINI SEVİYORLAR'

İki haftadır Marmaris'te çeşitli mekanlarda sahne alan grup, boş vakitlerinde ilçeyi dolaşıp, kültürü ve yemekleri tanıyor. Türk insanlarının sıcakkanlılığını ve Türk lokumunu çok sevdiklerini söyleyen grup üyelerinden Tshula Babalwa, "Güney Afrika'da konservatuvar öğrencisiyiz. Karşımıza Marmaris'te bir fırsat çıktı. Hem okul harçlarımızı çıkartıyoruz hem tatil yapıp, eğlenip, eğlendiriyoruz. Marmaris'te iki haftada çok güzel dostluklar edindik. Sosyal medyamızda sürekli paylaşım yapıyoruz ve büyük ilgi görüyor" dedi.

Grubun üyelerinden Sithembele Limba, "İlk hedefimiz okul harçlıklarını çıkarmak. İki kültür arasında güzel dostluklar oluştu. Biz mutluyuz, bizleri izlemeye gelenler de mutlu. Önemli olan bu" diye konuştu.

HEM HARÇLIKLARINI ÇIKARTIYORLAR HEM EĞLENDİRİYORLAR

Müzik ve prodüksiyon şirketi sahibi Serkan Göknur, "Güney Afrikalı bu 6 genç, yaz tatillerinde harçlıklarını çıkarmak için ülkelerinden kilometrelerce uzakta müzik yapıyorlar. Marmaris'e geldikleri ilk hafta, sadece 2 gün günü sahne alırlarken şimdi haftanın 6 günü şarkı söylüyorlar. Yerli ve yabancı turistlerden ciddi bir hayran kitlesi oluştu. Okulları açıldığında ülkelerine dönerek müzik eğitimlerine devam edecekler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uzunyalı Mevkii sahil yolunda grubun, yürüyüş yapan turistlere müzik keyfi sunması

-Grubun yatığı müziği cep telefonu ile görüntülemesi

-Grup üyeleri Tshula Babalwa ve Sithembele Limba röp.

-Grubun sahne aldığı bir mekanda görüntüsü

-Grubu Marmaris'e getiren bir müzik ve prodüksiyon şirketi sahibi Serkan Göknur ile röp. (408 MB HD görüntü) Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), DHA) ================= Bamya 15 TL'den satılıyor Yaz aylarında, taze olarak tüketiciyle buluşan sebzelerden olan bamya, ekim alanları daraldığı için 15 lira civarında olan fiyatıyla cep yakıyor. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve 40 yıldır geçimlerini bamya üretimiyle sağlayan Halil-Sevim Kavaklı çifti de ürünün hasadına başladı. Hasadı zor olduğu için üreticinin bamyadan vazgeçtiğini, bu nedenle ekim alanlarının azaldığını ve fiyatların arttığını söyleyen Halil Kavaklı, "Bamya bu yıl altın kadar kıymetli" dedi.

Urla'nın İçmeler Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Sevim Kavaklı çifti, kendilerine ait 3 dönüm araziye ektikleri bamyanın hasadına başladı. 40 yıldır bamya yetiştiriciliği ile uğraşan ve geçimlerini de bu şekilde sağlayan Kavaklı çifti, yetiştiriciliği zor ve zahmetli olan ürünün, bu yıl altın kadar kıymetli olduğunu söyledi. İlkbaharda ekimi yapılan, haziran ayının ortalarında da hasadı başlayan bamyanın, özellikle toplama aşaması hayli yorucu. Bu nedenle çiftçilerin birçoğu bamya üretiminden vazgeçti. Tarladan sofraya binbir emekle gelen bamyanın üretimi, zahmetinden dolayı azalınca, fiyatı da katlandı. Tarlasındaki ürünün her gün bir kısmını toplayarak pazarda satan Halil Kavaklı (68), herkesin bamya yetiştiremeyeceğini dile getirdi.

KİLOSU 15 TL'DEN SATILIYOR

Hava sıcak olduğu için sabahın erken saatlerinde ürünü topladıklarını söyleyen Kavaklı, "Zahmetli bir ürün. Toplarken elini, ayağını kaşındırır. O nedenle eldiven takarak topluyoruz. Fazla olunca toplaması sıkıntılı. Sağlıklı insan bile bu iş ile fazla uğraşamaz" dedi. Ürünün çıktığı ilk günler kilogram fiyatının 30 TL olduğunu, bunun da tüketicilerce eleştirildiğini kaydeden Kavaklı, "Ürünün pahalı olmasının nedeni, yetiştirilmesindeki zahmetten kaynaklanıyor. Ayrıca bu yıl ekim az yapıldı. Yorucu bir iş. Alışık olmayan insan bunu kolay kolay toplayamaz" diye konuştu. Kimi üreticilerin topladıkları bamyaları kendilerinin pazarladığını, kimilerinin ise pazarlayamadıkları için toptancılara verdiklerini anlatan Halil Kavakçı, "Toptancılar kilogramını 7-8'TL'den alıyor. Ama genelde kendileri kilogramını 15 TL'den satıyor" dedi.

PAZARDA SATIYORLAR

Sevim Kavaklı (66) da, topladıkları bamyaları yarım kilogram olacak şekilde paketlediklerini, bu paketleri kadınlar pazarında sattıklarını, bazı kişilerin de bamyayı pişirip öyle sattığını anlattı. Kavaklı, topladıkları bamyayı aracısız olarak sattıkları için emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Kavaklı çiftinin torunları Derin Kavaklı (9) da, yaz aylarında hasat için yardıma geliyor. Derin Kavaklı, bamya toplamaya yardımcı olduğunu, ancak bunu yaparken çok yorulduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bamya tarlasından görüntü

-Tarladaki hasattan görüntü

-Toplanan bamyadan görüntü

-Halil-Sevim ve Derin Kavaklı ile röp.

-Genel ve detay görüntü dökümü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ================ Minikler, Datça'da sanat kampına katıldı Muğla'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA), bu kez geleceğin sanatçılarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından UKKSA'ya gelen 7 ila 12 yaş arasındaki 25 çocuk, 4 gün boyunca seramik, resim ve heykel kurslarının yer aldığı kampa katıldı.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar, sadece oynamanın değil sanatsal yönlerinin de gelişmesi için çeşitli etkinliklere katılıyor. Datça'daki UKKSA, bu kapsamda yaşları 7 ila 12 arasındaki 25 çocuğu misafir etti. 4 gün süren sanat kampında seramik, resim ve heykel kurslarına katılan çocuklar, yoğun geçen bir eğitim-öğretim döneminin ardından farklı bir tatil yaşamanın keyfini çıkardı. Bireysel ve ortak çalışmalara katılan çocukların ortaya koyduğu ürünler, beğeni topladı. Kampın son gününde aileleri bekleyen bir de sürpriz vardı. Çocuklarının yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezen aileler, hep birlikte kağıt kesme oyununa katılarak, kamp ortamını yakından görme olanağı buldu. Eğlenceli oyun sonrası, kampa katılan çocuklara UKKSA Başkanı Nevzat Metin tarafından sertifikaları verildi.

ÇOCUKLARIN SANATLA GELİŞMEYE İHTİYACI VAR

Sinema ve tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal, 10 yaşındaki kızı Ayşe Öztek'in sanat kampına katıldığını belirtirken, "O kadar çok çalışma yapmışlar ki, bu kadarını ben de beklemiyordum. Çocuğumu her yıl buraya getirmeyi düşünüyorum. Çocukların sanatla gelişmeye ihtiyaçları var" dedi. Kampın çok güzel geçtiğini ifade eden Özinal'ın kızı Ayşe Öztek ise, "Birçok çalışmaya katıldık. Seramik, heykel ve resimlerin yanı sıra değişik şeyler de yaptık. Mesela, doğanın sesini dinledik" dedi.