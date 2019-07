DHA YURT BÜLTENİ-3

Görüntü Dökümü

- Zanlının adli tıp birimine çıkışı

- Zanlının polis aracına binişi

- Adli tıp tabela

3)VALİ MEMİŞ'TEN BÜROKRATLARA TERSİNE MOBBİNG UYARISI

VALİ Okay Memiş, kurum amirleriyle yaptığı koordinasyon toplantısında Erzurum'da tersine mobbing konusunda uyardı. Bürokratlara "Şoför, hizmetli, memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor. Alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz" diyen Vali Memiş, "Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin" dedi.

Vali Okay Memiş, devam eden yatırımların görüşüldüğü koordinasyon toplantısına başkanlık etti. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum yöneticilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Memiş, bürokratları uyardı. Erzurum'da tersine mobbing uygulandığını ifade eden Vali Memiş, "Şoför, hizmetli, düz memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor, kilitliyor. Düz mobbing, yöneticinin astına eziyet etmesidir. Ama Erzurum'da gördüğüm alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Bir otorite kuramıyorsunuz, iki yeterince liyakatli değilsiniz, işi bilmiyorsunuz demek. Bir yönetici, bir vali, kaymakam, belediye başkanı hizmet binasına girdiğinde kimse kendine çeki düzen vermiyorsa sorun vardır. İnsanları aşağılamayacak, sıkmayacaksınız ama herkes kendine çeki düzen verecek. Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin. Onlar da bizim kardeşimiz mesai arkadaşlarımız ama devlet yönetiminde iki müessese vardır beyler. Hiyerarşi ve liyakat. Okul müdürüne saygı duyulmayan yerde öğretmenler başarılı olamaz. Bu devlet yeterince saygıdeğer değil diyorsanız, burada herkesin sorumluluğu vardır. Saygınlık parayla satın alınmıyor" diye konuştu.

HERKES CEO GİBİ HAREKET ETMELİ

Erzurum'a katma değer oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Vali Memiş, normal mesai uygulayarak kente değer katılamayacağını bildirdi. İl müdürlüğünün kolay bir makam olmadığının altını çizen Vali Memiş şunları söyledi:

"Bu salonda bulunan arkadaşlar sabah 8 akşam 5 mesaisi yaparak çalışırlarsa bir kente değer katamazlar. İl müdür olmak öyle kolay bir şey değil. Hele Erzurum gibi bölge merkezine il müdürü oluyorsanız öyle sıradan devlet memuru hareket ederseniz benim gözümde çok başarılı olamazsınız. Bir CEO mantığıyla hareket etmeli herkes. Nasıl özel sektör bir CEO mantığı var. Aynı şekilde belediye başkanlarımız da öyle büyük şehir ekibi de öyle herkes büyük bir özveri ve tutku ile işini yapmalı. Yapamıyorsa da müsaade isteyecek, yapan arkadaşları bulacağız. Şehre farklılık getirecekseniz, şehrinizi geliştireceksiniz, büyüteceksiniz. Erzurum, yetmişli yıllarda Doğunun Paris'i diye anılıyordu. Bununla birlikte herkes farkındaki birçok bazı şehirler almış başını gitmiş. Bundan dolayı da üzüntü ve hicap duyuyoruz. Peki, bunda bizim sorumluluğumuz yok mu? Bu odada bulunan hiç kimse sohbet ehli değil. İş üreten istihdam yaratan ve bir memleketi kalkındıracak olan insanlar sizsiniz, bizleriz. Sohbet ehli değil, dedikodu yeri değil. Herkes işini düzgün yapacak. Herkes işini tutku ile yapacak. Bunun için kendinizi geliştirmeniz lazım. Dünya ölçeğinde olaylara bakabilmeniz lazım. Mukayese etmeniz lazım. Ben sizi hiç sınırlandırıyor muyum? 'Gidin' diyorum, Ankara'ya İstanbul'a İzmir'e Erzurum'da oturarak Erzurum'u büyütemezsiniz, büyütemeyiz. Dünyanın her yerine gidin, görün ve dönün görevinizi layıkıyla yapın. Döndüğünüzde şehrimize memleketinize değer katın."

MENDEBURCA TAVIR

Erzurum'un sağlıkta çok iyi durumda olmasına rağmen hastanelerdeki hizmet standartlarının yetersizliğinden bahseden Vali Memiş, "Hastane çalışanlarının vatandaşa iyi davranmasını istiyoruz. Özel sektörde şehirde bir tane hastane var. Ben sürekli araştırıyorum. Kamuya gidecek adam ama arkadaşlarımızın mendeburca tavrı veya kaba saba tavrı öbür tarafa özel hastaneye yönlendiriyor. Buna dikkat edeceksiniz. Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizle gurur duyuyoruz. Bugün her yerde Türkiye'nin sayısal zekâya sahip gençleri tıbbiyeyi tercih ediyor. Dünya çapında doktorlarımız var. Ama bu yetmez. Bazı mesleklerde üslup esastan daha değerlidir. Hem hekimlerimiz hem sağlık çalışanlarımız vatandaşa daha özeni davranacaklar. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Yoksa sağlık hizmetleri açısından çok iyi durumdayız" dedi.

BÜROKRATİZM VAR

Kamu yöneticilerinden kamu kaynaklarını doğru kullanmalarını isteyen Vali Memiş, bürokratizm uyarısında da bulundu. "Bir belediye büfe işletmesinin ruhsatını üç günde halledecekken, üç ayda hallediyorsa buna bürokratizm denirö diyen Vali Memiş, "Veya il müdürü vatandaşların bir saatte çözecekken, bir haftada çözüyorsa buna bürokratizm denir. Bürokrası sanayideki dişli demektir. O dişli olmazsa çark dönmez, bürokrasi olmadan olmaz. Ama bürokrasinin iyi işlemesi sizin elinizde. Lütfen herkes işini iyi yapsın. Kamu kaynaklarını doğru yerde harcayın. Doğru yere para harcamaktan da çekinmeyin. Saçma sapan yerlere para harcamaktansa doğru yerlere harcayın. Buna da stratejik planlama denir. Kamu kaynağını çarçur etmemektir. Diğer taraftan bu salonda insanlar devleti temsil ettiğinin farkında olsunlar ve unutmasınlar. Devleti temsil etmek demek herkesi kucaklamak herkese eşit mesafede olmak demektir. Bu salonda maaşını herkesten devletten alıyor. O zaman Türkü, Kürt'ü Alevisi, sünnisi, sağcısı, solcusu inanan, inanmayan herkesi kucaklayacaksınız. Özellikle dar gelirlileri ve özellikle mağdur insanlara daha çok yaklaşacaksınız. Güçlülerin varlıkların, zenginlerin, ağaların, beylerin müdürü, valisi bilmem nesi olmayacaksınız. Vatandaşın özelliklede gariban insanların yöneticisi olacaksınız. Vatandaşı hiç kimse küçük görmesin, cahil cühela görmesin" diye konuştu. Vali Memiş, daha sonra yatırımcı kuruluşların temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.