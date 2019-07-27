DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EKİP ARACINA SALDIRIDA YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sincik ilçe merkezinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin Sincik ve kırsalında yürüttüğü operasyonların sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Vali Aykut Pekmez'in gelişi

- Yakınlarının valiye sarılması

- Yakınlarının ağlaması

- Polislerin gelişi

- Yakınlarını vali ile konuşması

- Genel ve detay görüntüler Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

================================================== 2)DÜZCE' DE İKİ KÜÇÜK ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, meydana gelen sel felaketinde, suya kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları devam ediyor. Düzce'de, geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişiden, 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan, Kağan Töngel ile Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor. 2 çocuğu bulabilmek için 196 personel 58 araç ve arama köpekleri çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de yaya yada botlarla gidilemeyecek alanlara havadan destek vererek kurtarma ekiplerini alana indiriyor. Ekipler arama çalışmalarını bitirdikten sonra alınıyor.

RESTORANI SELDE HASAR GÖRDÜ

Akçakoca Cumayanı mesire alanında restoran işleten Kaniye Bayraktar’ın, işyeri selde büyük hasar gördü. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla restorandaki çamurlar temizlendi. Duvarları yıkılan ve malzemeleri tamamen tahrip olan restoranını tekrar hayata geçirmek isteyen Kaniye Bayraktar, “Sabah 07.30’da olay oldu. Uyandığımda restoranın üstüne kadar çıkmıştı sel, sel uyanmasaydım beni de alıp götürecekti. Allah’a şükürler olsun canımı bana bağışladı ama bütün tesisim her şeyim mahvoldu." dedi.

Yetim torunlarına baktığını söyleyen Kaniye Bayraktar, “Çok zor durumdayım. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Tek başıma işletiyorum. Benim yetimlerim var, yetimlerin için çabalıyorum. Onları okutmaya çalışıyorum ama Allah’ın takdiri başıma bu olay geldi. Beni de görürlerse çok mutlu olurum.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tahrip olan restoranın görüntüsü

Restoranın yıkanırken görüntüsü

Kaniye Bayraktar ile röp ve detaylar

Dosya adı dzcselyaşlıkadın

JAK ekiplerinin helikopterle bölgede arama yapmalarının görüntüsü (Jandarma kamerası)

Aramalardan görüntü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================================================== 3))DAİRE YANDI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evin bir odasının kullanılamaz hale geldiği yangında apartmanda yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay sabah saatlerinde, Kartepe Şefkatiye Mahallesi Tarhan Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Kubilay Tufan ve ailesinin yaşadığı 3 katlı binanı ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bina sahibi İbrahim Tarhan ve üst kat komşusu Ebru Kılıç'a müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Daireden yükselen dumanlar

- İtfaiyenin çalışmaları

- Dumandan etkilenen vatandaşların görüntüleri

- Meraklı vatandaşlardan görüntü

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) ================================================== 4)YORGANCILAR, TEKNOLOJİYE DİRENİYOR MERSİN'in Silifke ilçesinde 21 yıldır yorgancılık yapan Sezer Koçak, teknolojinin geliş ile seri üretimin arttığını, elde yapılan yorganlara ilginin ise giderek azaldığını söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle seri üretimin arttığını, elde yapılan yorganlara ilginin ise giderek azaldığını söyleyen Sezer Koçak, "İşimiz eskisi kadar değil ama oluyor. Bu sene durgunluk var geçen sene da yoğundu. Çeyiz yapıyoruz. Eskiden daha yoğun çalışıyorduk. Hazır çıkan yorganlar bizim işimizi de etkiliyor" dedi. Çırak bulmakta da zorlandıklarını belirten Sezer şöyle konuştu:

"Bundan sonra bu mesleği yürütecek nesil yok. Teknolojinin gelişmesi ve yeni ürünlerin piyasaya çıkmasıyla bizim el emeği göz nuru ile yaptığımız yorganlar artık pek rağbet görmemeye başladı. 20 yılı aşkın süredir yorgan ustası olarak geçimimizi sağlıyoruz. Önceki yıllarda yün yorgana rağbet çok fazlaydı, şimdi ise hazıra ağırlık verildi. Bu da işlerimizin düşmesine sebep oldu. Şimdi daha ucuz ve hafif olan elyaf yorganlar tercih ediliyor. Daha önce ipekli, yünlü, pamuklu, çeşitli motiflerle işlenmiş yorganlar rağbet görüyordu. Ne yazık ki günümüzde yorgancılık mesleği fabrikasyon üretime yenildi. Bu mesleğin son temsilcileri bizleriz."

Görüntü Dökümü

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-Yorgancı Sezer Koçak’ın dikiş makinesi ile yorgan yüzü hazırlaması

-Koçak’ın Yorgana son halini vermesi

-Genel ve detay görüntüler

-Sezer Koçak ile röportaj (SÜRE: 02 DK) (BOYUT: 474 MB) Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) ================================================= 5)MİNİK YÜREKLER SOKAK HAYVANLARI İÇİN STANT KURUP SATIŞ YAPTI İZMİR'in Menemen ilçesinde sokakta buldukları 3 aylık yavru köpeği besleyen 4 çocuk, hasta olduğunu farkedince, bakım ve tedavi masraflarını karşılamak amacıyla mahallede bir stant açıp, evlerinden getirdikleri ve komşularının bağışladığı ürünleri satarak para biriktirmeye başladı. Kampanyalarına 'Bir mama da senden' ismini veren çocuklar, iki günde 310 TL toplayarak 'Şampiyon' adını verdikleri yavru köpeği tedavi ettirip, sokak hayvanları için mama satın aldı.

Menemen'deki Egekent 2'de bulunan İstiklal Mahallesi'nde sokakta yavru bir köpek gören 9 ve 10 yaşlarındaki 4 çocuk Toprak Tan Gülder, Güneş Yuvanç, Aysu Işık ve Defne Kaymak, 'Şampiyon' adını verdikleri köpeğin bakımını üstlendi. Yavru köpeğin hasta olduğunu fark eden çocuklar, veteriner masraflarını karşılayabilmek adına evlerinin önündeki sokakta stant açtı. Standa 'Unutmayalım ki doğanın dengesini hayvanlar korur', 'Çare siz olabilirsiniz, koru ve yaşat' yazılı pankartlar yerleştiren çocuklar, hayvan sevgisi ile bir yardım kampanyası başlattı. Evlerinden getirdikleri ve komşularının bağışladığı oyuncak, takı, toka, kitap ve kıyafet gibi ürünleri usta bir satıcı edasıyla satmaya başlayan Toprak Tan Gülder, Güneş Yuvanç, Aysu Işık ve Defne Kaymak, iki günde 310 TL topladı. Bu gelir ile hasta yavru köpeği veterinerde tedavi ettirip aşılarını yaptıran çocuklar, kalan para ile sokak hayvanlarını beslemek için mama satın aldı. Kampanyalarına 'Bir mama da senden' ismini veren çocuklar, ailelerinin ve komşularının da desteği ile boş zamanlarında stant açıp hayvanlara destek olmak için satış yapmaya devam ediyor.

Kampanyayı başlatan çocuklardan Toprak Tan Gülder'in annesi Serap Gülder, "Çocukların bir yavru köpek için ellerinden geleni yapması bizi çok duygulandırdı. Elimizdeki mamalar bittikçe devam etmeyi düşünüyoruz. Yan sitemizdeki çocuklar da gördükten sonra stant açmaya başladı. Umarım bu yaygınlaşır ve sokak hayvanlarına verilen değer artar" dedi. Çocuklara destek veren Serap Gülder, "Toplanan para ile yavru köpeği veterinere götürdük, serum takıldı, tedavi edildi. Kontrolleri devam ediyor. Çocuklar stant açmaya 3 gün devam ettiler, bugün de kurdular. Şimdilik yaklaşık 30 kilo mamamız var. Bitmeye yakın tekrar yapabiliriz. Çocuklarımızın böyle bir kampanyanın içinde bulunmasından çok etkilendik. Ailelerin buna destek vermesi çok etkileyiciydi. Aileler kek yaptılar, onları da sattılar. Hepimizin, annelerin, komşuların destek vermesi inanılmaz gurur vericiydi. Kimisi hiçbir şey almadan bağış yaptı, kimisi 10 TL yerine 50 TL verdi. Bazı komşular kendi çocuklarını yanımıza getirmek istediler, çocukları örnek alsın istediler. Stant açtığımızı zabıta da duymuş, onlar da gelip çocukları konuştular ve aferin diyerek kendileri de stanttan alışveriş yaptılar. Onlar gerçekten kalpleri temiz, koca yürekli çocuklar. Hasta köpek için ellerinden geleni yaptılar. Mahallemizde çoğu insan sokak hayvanları ile ilgileniyor. Benim teyzem bütün maaşını mamaya yatırıyor, sokak hayvanlarına veriyor. Sabah öğlen akşam hayvanları besliyor. Aslında bu kampanyanın başlangıcında oğlum teyzemden örnek aldı. Menemen Belediyesi eylül ayında madalya töreni düzenleyecek, bizim çocuklarımızı da çağırdılar. Belediye Başkanı Serdar Aksoy da standı ziyarete geleceğini söyledi" diye konuştu.

Çocuklardan Güneş Yuvanç (9), "Yavru köpeği kurtardığımız için çok sevinçliyim. Biz ilk olarak bu köpeği kurtardık, fakat bu projeyi devam ettirerek başka sokak hayvanlarını da kurtarıp onları beslemek istiyoruz. Sokak hayvanlarına mama ve yemek verilmeli. Onlara asla zarar vermemeliyiz. Onların da bizim gibi yaşama hakları var. Bütün insanlar hayvanlar için elinden geleni yapmalı, ellerinden bir şey gelmiyorsa da zarar vermesinler yeter" dedi. Toprak Tan Gülder ise, "Biz bir stant açarak örnek davranışta bulunmak istedik. Sokak hayvanlarına kötü davranmayalım, onları sevelim, onlara yiyecek vermezsek hasta olurlar. Evin önüne bir su kabı koymak bile çok önemli. Hayvanlar aç ve susuz kalıyorlar, biz onları kurtarmak istiyoruz" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Çocuklar stantta slogan atıp satış yaparken görüntüler

-Vatandaş stanttan alışveriş yaparken görüntüler

-Yavru köpekten görüntüler

-Çocuklarla röp.

-Serap Gülder ile röp.

-Köpeğin veterinerde bakımı yapılırken görüntüler

-Çocuklar aldıkları mamaları sokak hayvanları için sokağa bırakırken görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) =================================================

6)90 YAŞINDA PAZARDA TEZGAH AÇIP, HASTA OĞLU VE TORUNLARINA BAKIYOR EDİRNE'de yaşayan Fahriye Koşucu(90) eşi ve kızının ölümünün ardından 70 yaşındaki hasta ve maddi durumu olmayan oğlu ve 4 torununa bakmak için pazarcılık yapıyor. Devletten aldığı yaşlılık maaşından başka gelirinin olmadığını söyleyen Koşucu, "Ben dilememek için pazarcılık yapıyorum. Kendimi bildim bileli hep çalışıyorum. Zor oluyor ama yaşamak için çalışmak zorundayım" dedi.

Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 4 torun sahibi Fahriye Koşucu, eşinin ölümünün ardından 6 yıl önce de kızını kanserden kaybetti. Kızını kaybetmesinden sonra 4 çocuk sahibi 70 yaşındaki oğlunun da hastalanıp maddi durumu kötüleşince Koşucu, oğluna ve torunlarına bakmak için kentte kurulan pazarda ikinci el giysi satmaya başladı. Devletten aldığı yaşlılık aylık 600 lira maaşından başka geliri olmayan Koşucu, pazarda açtığı tezgah ile bahçesindeki yetiştirdiği çiçek ve sebzeleri de satıyor. Koşucu'nun tezgahta 5-10 liraya sattığı eşyalara vatandaş ilgi gösteriyor.

Dilenmemek için pazarcılık yaptığını söyleyen Koşucu, "Bir kızım vardı kanserden öldü, o öldüğünden beri bu işi yapıyorum, 6 yıl oldu. Eşim de öldü bir oğlum kaldı. O da şeker hastası oldu, 70 yaşında çalışamıyor 4 tane çocuğu var, ona da ben bakıyorum. Dilenmemek için bu işi yapıyorum, dilenirsem suya atarım kendimi. Burada bazen 50 bazen 100 kazanıyorum, hiç kazanamadığım da oluyor. Herkes çalışsın, kaç yaşında da olsa çalışsın dilenmesin" dedi.