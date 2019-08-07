DHA YURT BÜLTENİ - 3

Karakovan balının kilosu 600 lira, yok satıyor Rize'de insan eli değmeden ve katkı maddesi kullanılmadan karakovan bal üretimi geleneği sürdürülüyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler

Rize'de karakovan bal yetiştiriciliği geleneği yaşatılıyor. İçleri oyulup bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükler, ormanlık alandaki ağaç dallarına yerleştiriliyor. Yaklaşık 6 ay kadar müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayında açılarak balları sağılıyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler karşılanamıyor.

Baba mesleği olan kara kovan bal üretimi yapan Mustafa Memoğlu (70), üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği karakovan balcılığının gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi. Memoğlu, "Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir. İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır. Boş kütüğü ağacın doruğuna koyarız arı gelir balını üretir. Bu bizde değişmez bir kültürdürö dedi.

Bal üretiminde çok fazla hile olabileceğini söyleyen Memoğlu “Baldan anlayan insan karakovan balının farklılığını fark eder, fenni kovanlarla arasındaki lezzet farkını bilir. Fenni kovanlarda arının üretim yapabilmesi için birçok katkı maddesi kullanılabiliyor, dışardan müdahaleler yapılabiliyor. Balın en doğal halinin olduğu karakovanlarda ise sabırla üretimin tamamlanması bekleniyor. Bizde şimdi sağıma başladık. Kilosunu 600 liradan satışa sunacağız. Kovanların hepsini henüz açmadık ama gördüğümüz kadarıyla güzel ve verimli bir sezon olmuş. Yoğun sipariş var. Siparişleri üretimimiz karşılayamayacakö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçtaki karakovanlar

-Karakovandan bal alımı

-Kovanda dolaşan arılar

-Kovan içinden detaylar

-Ormandan detay

-Mustafa Memoğlu röportaj Haber-Kamera: Arzu Erbaş-Mehmet Can Peçe RİZE (DHA) ================== Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların psikolojisini bozuyor Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde 3 bin 500 kadına ücretsiz psikolojik destek veren uzman psikolog Fatma Ünlü, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik sorunlar ve şiddetin kadınlarda psikolojik sıkıntılara yol açan başlıca sebepler olduğunu söyledi. Kadınların en büyük sorununun toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu kaydeden Ünlü, “Ülkemizde kadınların en büyük sorunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı şiddet kadınların yaşadığı sorun. İkincisi de ekonomik problemlerö dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde kadın ve çocuklarla psikoterapi hizmeti veren uzman psikolog Fatma Ünlü, yaklaşık 3500 kadınla bire bir görüşmeler yaptı. Kadınların sorunlarının genel olarak birkaç başlıkta toplandığını ifade eden Ünlü, özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik nedenlerin kadınlarda psikolojik sıkıntılara yol açan başlıca sebepler olduğunu söyledi.

Belediye bünyesinde ücretsiz olarak verilen hizmetin kadınların sorunlarını çözmede etkili bir yol olduğunu anlatan Ünlü, “Aslında ülkemizde kadınların en büyük sorunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı şiddet kadınların yaşadığı sorun. İkincisi de ekonomik problemler. Kadın çalışmak ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor ama çocukları bahane ediliyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği çocukların tüm bakımını kadınların üzerine yıkıyor. Kız çocukları okutulmuyor. Okutulsalar bile, evlendikten sonra 'çalışma, evin işerine bak, çocuklarına bak' deniliyor. Kadınlar eve kapanmış bir halde çocuklarının başında. Şiddete uğruyorlar. Boşanmak istiyorlar ama sürekli bahaneleri, 'ben yapamam, çocuklarım ne olacak?', 'ekonomik sorunlar var. Bakamam', çocuklarımı nereye emanet edeceğim?' gibi sorunlar ortaya çıkıyor. O sebeple yaşadığımız en büyük sorun, şiddet, ekonomik sorunlar ve başından beri gelen toplumsal cinsiyet eşitsizliğiö dedi.

Görüştüğü kadınlardan yüzde 10’u kadarının şiddet gördüğünü anlattığını belirten Ünlü, “Asıl gelme sebepleri, 'uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, bu aralar çok kaygılıyım. kalbim çok hızlı atıyor' gibi kaygı ve depresyon sorunlarıyla geliyorlar. Bunlarla baş etmek için aslında son noktada buraya başvuruyorlar. İncelendiğinde ailede, ekonomik şiddet olduğu, fiziksel şiddet olduğu, psikolojik şiddet olduğu ortaya çıkıyor. Kadınlar sadece sanıyor ki, 'ben fiziksel şiddet görmüyorum. Herhangi bir şiddetle karşı karşıya değilim' İncelendiğinde aslında hepsinde şiddet türlerinin bazıları var. Başvuran kadınların önce neden bu duruma geldiğini inceliyoruz, travmatik etkilerine çalışıyoruz. Günümüzde gerçekten faturasını bile ödemeye gidemeyen, mahalleden dışarı çıkamamış kadınlar var. Kadının öz saygısını tekrar kazandırmaya çalışıyoruzö şeklinde konuştu.

‘EN ÇOK ŞİDDETTEN ETKİLENİYORUZ’

Eskişehir’de oturan hemşire Berna Işıklar (46) da şiddetin kadınların psikolojini en üst seviyede etkilediğini söyledi. Kadınların darp edilmesinden öte psikolojik şiddete de maruz kaldığını kaydeden Işıklar, “Öncelikle şiddet tabi. Sadece bir darp değil, psikolojik şiddet de önemli. Bu gerçekten toplumsal olarak en büyük sıkıntılardan biri. Çalışan kadınlar da bir takım sıkıntılar yaşıyor. Mobbing bunlardan biri olabilir. Yine bu da bir şiddettir. Yapılabilecek her türlü şiddet kadınların psikolojisini bozuyor. Biz kadınlar çok anacız. Çok çabuk motive olabiliyoruz. Mutlu olabiliyoruz. Bence karşılıklı sevgi ve saygı oluştuktan sonra kadın, tüm kriterleri yerine getirebilirö dedi.

Üniversite öğrencisi Emine Çelik (22) de bir çok sebebin psikolojik sıkıntılara neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kadınların psikolojisini birçok şey bozuyor. Toplumdan gördüğümüz baskı, kıyafete göre yargılama, etek boyuna göre kılıf biçme, erkeklerin psikolojik, fiziksel şiddeti ve kadınların bilinçsiz olması. Hemcinslerimin erkekler kendilerini kıskandıklarında hoşlarına gidiyor. Kendilerini tanımıyorlar, bilmiyorlar ve bir erkeğin onların üzerinde söz sahibi olabileceğini düşünüyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Bu sadece bize aşılanmış bir şey. Sosyal baskı dolayısıyla biz böyle hissediyoruz. Bu psikolojiden kurtulmalıyız. Erkek kadından üstün değildir. Erkek ne yapıyorsa kadın da aynısını yapabilir. Cinsiyet ayrımcılığı, ekonomik yetersizlik ve eğitimsizlik Türk kadınlarının psikolojisini bozuyorö

Aile baskının da kadınlarda psikolojik etkiler yarattığını anlatan Ayça Ülkü (18) kadının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini ifade ederek, “Kadınların aile içindeki çocuk bakmak ve yemek yapmak zorunlulukları. Yani çalışmak yerine, kendi ayakları üzerinde durmak yerine verilen bu zorunluluklar. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir kadın, bence her zaman psikolojik olarak daha güçlü bir kadındır. O yüzden bence her kadının çalışması gerekiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaklardan insan görüntüleri

-Oturan ve telefonla ilgilenen kadın detay

-Psikolog Fatma Ünlü

-Ünlü detay

-Ünlü ile röp.

-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binası

-Hemşire Berna Işıklar ile röp.

-Şehir genel yaşam

-Öğrencisi Emine Çelik ve ayça Ülkü ile röp.

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,(DHA)- ================== Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (YENİDEN) Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi. Lopez, performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Latin müziğin divası ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 7 yıl önce İstanbul'da verdiği konserin ardından bu kez Antalya'da Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya yıldızlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert serisi kapsamında Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, performansıyla izleyenleri coşturdu.

Uzun süre sonra tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Jennifer Lopez "Ülkenizi çok özlemişim. Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.

24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.

Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel'in sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses'in yanı sıra Antalyaspor'un tüm takım oyuncuları ve yönetimi, Real Madrid'in eski futbolcusu Clarence Seedorf de izledi.

Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

KULİSE VE SAHNEYE ISPARTA GÜLÜ

Regnum Carya sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü yıldızı 2500 kişiye yakın kişi izledi. Lopez için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güller sanatçının sahnesini ve kulisini süsledi. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Konser boyunca pek çok kez kostüm değiştiren Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı 'Medicine'nın yanı sıra 'On The Floor', 'Aint It Funny', 'Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirdi.

KIZI EMME İLE DÜET YAPTI

Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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- Konserden genel detaylar

- yakın plan

- Drone görüntü

- Dansçılar 980 MB Haber-Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA- Namık Kemal KILIÇ/ANTALYA, (DHA) - =============== En tatlı hasat Kars'ta yaz sıcaklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte kovanlarda bal hasadı da başladı. Merkeze bağlı Aydınalan Köyü'nde kovanlardaki petekleri çıkaran Karadeniz kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 lira arasında satacaklarını söyledi.

Artan sıcaklıklar sonrası kırsalda otların kuruduğu Kars'ta arıcılar bal hasadı için kolları sıvadı. Aydınalan köyünde 20 yıldan beri arıcılık yapan Savaş ve Burhan Karadeniz kardeşler, 70 adet kovanlarındaki balı çıkarmak için sabah erken saatlerde çalışmaya başladı. Kovanlardaki petekleri büyük bir dikkatle çıkaran Karadeniz kardeşler, süzme makinesinde balları süzdü. Peteklerdeki balı ayıklayan kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 TL arasında satışa sunacaklarını bildirdi.

Doğayı ve çiçekleri tanımak için arıcılığa başladığını belirten Savaş Karadeniz, hem ek gelir elde ettiğini hem de arıyı, doğayı ve çiçekleri tanıma imkanı bulduğunu söyledi. 70 kovanlarının olduğunu aktaran Karadeniz, Mart ayından itibaren arılarla ilgilendiklerini, hastalıklarla mücadele ettiklerini ve her şeye dikkat ettikleri için organik bal üretmenin de keyfini çıkardıklarını ifade etti.

Hasat zamanının da başladığını kaydeden Karadeniz, balları süzdükten sonra paketleyip satışa başlayacaklarını belirtti. Organik balın tadına doyum olmadığını bununda yenilince anlaşıldığını aktaran Karadeniz, verimli geçen Mayıs Haziran dönemi sonrası yaşanan sıcaklıklar ve esen Sam yeli sebebiyle otların kuruduğunu vurguladı.

Burhan Karadeniz de "Halkımıza 20 yıldan bu yana şekersiz bal üretiyoruz. Şimdi de hasat zamanı geldi. Havaların kurak gitmesi nedeniyle istediğimiz balı alamadık. Yarıya yarıya düştüö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Arıcıların çay demlemesi ve detaylar

-Arı kovanları

-Peteklerin çıkarılması

-Arılardan ve peteklerden genel ve detaylar

-Savaş Karadeniz'in konuşması

-Burhan Karadeniz'in konuşması

-Balları süzülmesi (Süre: 6 dk 58 sn, Boyut: 773 MB) Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ================== Basketbolla engelleri aştılar Çocuk felci, kanser, doğuştan ve kaza nedeniyle engelle tanışan Erzurumlu 13 gencin hayatı 7 ay önce kurdukları basketbol takımı ile değişti. Gençlik Spor Engelli Basketbol takımı bu yıl Erzurum'u Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Garanti Basketbol 3'üncü ligde mücadele edecek. Basketbolun hayatlarını değiştirdiğini söyleyen Sebahattin Demirtaş, "Özel sporcu sandalyemiz olursa ligin tozunu atarız. Aksi takdirde basketbola veda edebiliriz ki bu da bizi çok üzer" dedi.

Çeşitli tarihlerde geçirdikleri kazalar ya da hastalıklar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan gençler, Erzurum'un ilk Engelli Basketbol Takımını oluşturdu. Basketbol ile hayatlarına renk katan 1'i kadın 13 sporcu, Erzurum'u 3'üncü ligde temsil edecek. Haftada 4 gün antrenman yaparak lige hazırlanan basketbol takımının tek isteği Özel Sporcu Sandalyesi. Antrenmanlarda sokak sandalyelerini kullandıklarını söyleyen sporculardan Sebahattin Demirtaş (24), "Nasıl ki bir futbolcunun krampona, bir tenisçinin rakete ihtiyacı varsa bizim de Özel Sporcu Sandalyesine ihtiyacımız var. Yedi ay önce bu işe gençlik spordaki hocamız Ali Ekber Erol'un bizleri evlerinden çıkartıp tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştırması ile başladı. Burada adeta yeniden doğduk. Ama yeteri kadar destek göremedik. Sokak sandalyeleri ile pes etmeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Maçlara kadar sandalye bulamazsak zaten bizi ligden düşürürler. Hayalimiz de başlamadan sona erer. Bir sandalyesinin fiyatı 15 bin lira. Bize 10 tana olsa yeterli" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce tahsis edilen özel engelli servisiyle evlerinden alınarak, salona getirilen engelli sporcular, neşe içinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın teknik direktörü Ali Ekber Erol, "Bu arkadaşların çoğu evlerinde hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Adeta hayata küsmüşlerdi. Bunlarla tek tek konuşup kurmayı planladığım takımdan bahsettim. Hepsinin yüzünde gülücükler oluştu. Kimi 'yaparım' dedi kimisi de 'olur mu?' dedi. Biz 13 kişi ile takımımızı kurduk. Çoğu sokak sandalyesi ile antrenman yapıyor. Bu hem çok zor hem de sakatlanmalara neden olabilir. Elimizde olan bir kaç özel sporcu sandalyesi var ama onların çoğu da arızalı. Bu yıl Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Garanti Basketbol 3'üncü ligde mücadele edeceğiz. Çok iddialı bir takım olduk. Ekipmanımız, malzememiz, forma eksiğimiz var. Bu hayallerin yıkılmaması için hayırsever işadamlarından büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Engellerin basketbol antrenmanı

-Alihan Çıldan protez bacaklarını soyunma odasına bırakıp antrenmana gitmesi

-Sporcularla röp

-Antrenör Ali Ekber Erol ile röp Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) ================= Muş'ta Kurban Bayramı öncesi 300 çocuğu sevindirdiler Muş Umut Kervanı, Kurban Bayramı öncesi 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu güldürdü. Evlerinden aileleriyle birlikte alınan çocuklar, anlaşmalı mağazadan gönüllerince bayram alışverişi yaptı.

Muş'ta 2009 yılından beri faaliyetini sürdüren Umut Kervanı, 5 yıldan beri Kurban Bayramı öncesi yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatıyor. Çocuklara bayramlık kıyafet alan Umut Kervanı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de isimleri belirlenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları araçlarla aileleriyle birlikte evlerinden aldırdı. Anlaşmalı mağazaya getirilen çocuklar, kendilerine ayrılan 140 lira ile gönüllerince bayram alışverişi yaptı. Çocuklar, mağazadan bayramlık kıyafetlerini aldıktan sonra büyük bir mutlulukla evlerinin yolunu tuttu.

Umut Kervanı Muş Şubesi Yardım Komisyonu Başkanı Bülent Balkaya, "Son beş yıldır, Kurban Bayramlarında bir gelenek oluşturduk. Fakir, kimsesiz, mağdur çocukları topluyoruz. Bu Kurban Bayramı öncesinde 300 tane çocuğumuzu alışveriş yapmaları için mağazaya getirdik. Biz kendimiz çocukları giydirmeyeceğiz. Çocuklar kendi isteklerini, kendileri aldı. Her çocuk 140 TL'lik alışveriş yaptıö diye konuştu.

Balkaya, "Bugün çocuklar burada gülüyor, dünya gülüyor. Onlar güldükçe, bizler gülüyoruz. İnşallah çocukların mutluluğu, hepimize aşina olacaktırö dedi.

Kurban Bayramı vesilesiyle et dağıtımında da bulunacaklarını belirten Balkaya, bu tür yardımların kesintisiz olarak devam edeceğini söyledi.

Bayramlık ihtiyaçlarını gideren çocuklar ise, mutluluklarını Umut Kervanı yöneticilerine teşekkür ederek gösterdi.