DHA YURT BÜLTENİ-3

HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI: 8 YARALI Düzce'de, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda, sürücüsü şerit ihlali yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. Gölyaka gişelerinden otobana giriş yaparak Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresindeki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali nedeniyle karşı şeritten gelen Mehmet Erdem idaresindeki 34 YJ 8589 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içinde bulunan Fatma Erdem, Elif Erdem, Fatma Bıyık, Yiğit Alp Uzunoğlu, Almina Uzunoğlu, Emel Uzunoğlu, Elif Erdem ile otomobilde bulunan Fatma Çolak yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Kaza alanından görüntü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

-Polis ve jandarma ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============================================ BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ TABANCAYLA BACAKLARINDAN VURDU Konya'da Yusuf Yahşi (52), boşanma aşamasındaki eşi Hülya Yahşi'yi, iş dönüşü yolda belirlenemeyen nedenle iki bacağından tabancayla yaraladı. Yaralı Hülya Yahşi hastaneye kaldırıldı, Yusuf Yahşi de gözaltına alındı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Hastane yolunda meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Yahşi, işten çıkıp evine gittiği sırada yolda, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olan eşi Yusuf Yahşi ile karşılaştı. Çift arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yusuf Yahşi, tabancayla eşinin üzerine ateş açtı. İki bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Hülya Yahşi yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlisi ve polis sevk edildi. Ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılan Hülya Yahşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yusuf Yahşi de olay yerinde tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA-(DHA) ================================================ 20 YILDIR SÜREN KURBANLIK GELENEĞİ Muş'un merkeze bağlı Donatım köyünde 20 yıldan beri köylüler, kurbanlıklarını köy meydanında kesip, aile nüfusuna bölerek paylaşıyorlar. Köy muhtarı Mehmet Şengül, "20 yıl önce köyümüzde cami imamı ve köy büyüklerinin aldığı kararla, kurbanlar köy meydanına getirilir ve terazide aile sayısına bölünerek dağıtılır. Böylece her aile kurban etinden yararlanıyor ve köyde birlik beraberliği sağlanıyor" dedi.

Bayram sabahı kesilecek küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, köy meydanına getiriliyor. Muhtar tarafından tek tek kaydedilen kurbanlıklar daha sonra sırayla kesilip temizleniyor. Daha sonra tartılan kurban etleri köy nüfusuna göre eşit oranda pay ediliyor. Bu yıl 25 küçükbaş ve bir de büyükbaş hayvanın kesildiğini söyleyen muhtar Şengül, "Etleri 700 nüfusa göre böldüğümüzde kişi başına 1 kilo 150 gram düştü. Kesilen kurban etleri zengin fakir demeden eşit şekilde dağıtılıyor. Bu gelenekle her eve kurban eti giriyor. 20 yıldır devam eden bu geleneği bizlerden sonra çocuklarımızda sürdürecek. Kurban bayramında kesen de, kesmeyen de bu meydana gelip yardım ediyor. Umarım bizim yaşattığımız bu gelenek herkese örnek olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kesilen kurbanlıkların etlerinin parçalanması

-Etlerden detaylar

-Etlerin tartılması

-Et poşetlerinin köylülere dağıtılması

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ===================================== SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 6 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.T. adlı kadından 10 bin lira para alan Bülent U. uzun süre borcunu ödemedi. Bu duruma öfkelenen kadın olayı akrabası Ahmet U.'ya anlatıp yardım istedi. Bülent U. ile buluşan Ahmet U. kavga etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Yaşar S. kavga eden tarafları görünce, "Niye kavga ediyorsunuz, ayıptır" dedi. Ahmet U. ve Bülent U.'da tanımadıkları Yaşar S.'ye tokat atarak, "Sen bu işe karışma" dedi. Ahmet U.'nun silah çekmesi üzerine, Yaşar S.'de tabancasını çekti. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu, Ahmet U. yaralandı.Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından Ahmet U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yaşar S.'yi olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı.

Emniyete getirilen Yaşar S. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Tarafların birbirlerine ateş açması Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) =========================================== ELAİUSSA SEBASTE ANTİK KENTİ İLGİ BEKLİYOR Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve M.Ö. 2'nci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Elaiussa Sebaste Antik Kenti önce tanıtılmayı, daha sonra ise ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte, Roma Sapienza Üniversitesi'nce yapılan kazı çalışmaları ile birlikte Roma yolları, liman, hamam ve tiyatro gibi yapılar gün yüzüne çıkarılıp halkın ziyaretine açıldı. Ulaşımın kolay olduğu bir bölgede yer alan, ancak Antalya ve çevresindeki antik kentler gibi ziyaretçi yoğunluğunun yaşanmadığı Elaiussa Sebaste'yi ziyarete gelen sayılı turistler, antik kentin hak ettiği değeri görmesini, kültürel mirasa sahip çıkılarak bölgenin tarihseverler için cazibe merkezi haline getirilmesini istiyor.

Nekropollerin bulunduğu noktadan Kızkalesi'ne kadar uzanan 4,5 kilometrelik kral yolunun da bulunduğu antik kenti gezmeye gelen vatandaşlar, "Antik kente hayran kaldık, herkesin burayı görmesini isteriz. Böylesine tarihi bir değerin turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Kazandırılırsa çok turist çeker" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Antik kentin genel görüntüsü

- Mozaikli yapının görüntüsü

- Bilgilendirme levhalarının görüntüsü

- Sütunların görüntüleri

- Antik tiyatronun görüntüleri

- Kayaya işlenmiş yazıtlar

- Vatandaşların röportajı Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) ============================================= SICAKTAN BUNALAN TATİLCİ KENDİNİ DENİZE, HAVUZA ATTI Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçirenler, gündüz mavi bayraklı plaj ile otel havuz başlarını, akşamları ise sokakları doldurdu.

Marmaris'te bayram tatilinin ilk gününde yüksek nem ile birlikte daha da fazla hissedilen 41 dereceyi bulan bunaltıcı sıcak, tatilcileri bunaltı. Nemin yüzde 71 olarak ölçüldüğü ilçe merkezinde, plajlar ve havuz başları doldu. Plajlarda, 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Mavi bayraklı plajlar, tatilcilerle doldu. Kimi kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışırken kimi denizde çocuklarıyla oynadı. Gurbetçilerin de aralarında olduğu adrenalin tutkunu tatilciler, parasailing, jet-ski, banana gibi su sporlarını yaptı. Tatilciler bol bol denize girip, güneşlendi. Özel plajlarda Rus ve Türk dansçı kadınlar gösteri sundu.

GECE SOKAKLAR DOLDU

Otellerin havuz başları plajları aratmayan kalabalıklara evsahipliği yaptı. Animatörler eşliğinde oyunlar oynayan ve yarışmalara katılan tatilciler, çocuklarıyla birlikte havuzun keyfini çıkardı. Gündüz sahil ve havuzlarda serinleyen tatilciler, saat 21.00'den itibaren kendilerini sokağa attı. Yoğunluğun merkezi ise deniz gören cadde ve sokaklardı. Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu vatandaşların akınına uğradı. Yat Limanı'nda sıralı restoran ve kafeteryalarda oturanlar denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışarak öz çekim ile hatıralarını ölümsüzleştirdi. Kalabalığın adresi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Meydana kurulan mini lunaparkta aileler çocuklarıyla birlikte eğlendi. Dönme dolap, çarpışan araba, kamikaze ve balerin gibi oyuncaklarda çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı. Avustralya'dan tatile gelen üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Hülya Elvan, "Ailemle birlikte ilk defa üç gün üç gece tatile geldim. Marmaris, çok güzel ve eğlenceli. Tatil sonrası akraba ziyareti yaparak Avustralya'ya gideceğim" dedi.

Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram süresince hava sıcaklıkları ortalama 40 derece civarında olacak. Yüksek nem ile birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek. İlçe merkezinde deniz suyu sıcaklığı 21 derece" dedi.