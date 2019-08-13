DHA YURT BÜLTENİ - 3

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, kurtarılamadı Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15), doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Sürmene'de serinlemek için dün öğle saatlerinde sahilde denize giren Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahilde bulunan, gönüllülerden oluşan Sürmene Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek 2 kardeşi bulup kıyıya çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Balcı kardeşler, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilip yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Ölümleriyle ailesi, yakınları ve arkadaşlarını hüzne boğan Balcı kardeşler, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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-Boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerin denizden çıkarılışı Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) ====================== Fırtına Deresi'nde tehlikeli poz Türkiye'nin en hızlı akan dereleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde inşa edilen taşkın koruma bentleri üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, yerli-yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor. Vadide akan Fırtına Deresi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Fırtına Deresi üzerinde taşkın koruma bentleri inşa edildi. Taşkınları önleyen bentlerin üzerine çıkan ziyaretçiler ise tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, selfie yapıyor. Bent üzerinden akan dere içinde yürüyüş yapanlar, kaygan zeminde düşmemek için güçlükle ayakta durabiliyor. Bazı kişiler, çocukları bile dereye sokarak, bent üzerinde yürütüyor. Akıntının içinde, 4 metre yüksekliğindeki bentte yürüyenler, fotoğraf çektirdikten sonra kıyıya çıkıyor.

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Bölgeyi ziyareti sırasında dere içine giren Gaye Onat Coşkun, akan sudan korkmadığı, suyun serinliğini daha yakından hissetmek için dereye girdiğini söyledi. Soğuk suya girmek için paçaları sıvayarak dereye indiğini anlatan Fahri Mert Can da, “Keyifli oldu. Serinlemek için dereye indim. Fotoğraf çekindik. Korkulacak bir şey yok" dedi.

'SELFİ İÇİN BUNU YAPIYORLAR'

Bendin yanında çay satışı yapan Erkan Korkut ise, kendince önlem almasına karşın vatandaşların dereye girdiklerini söyleyerek, "Dereye inişi tahtalarla önlem alarak kapattım. Ancak tehlikeye aldırış etmeyenler dereye iniyor. Selfie çektirmek için bunu yapıyorlar. Uyarıyorum ama beni dinlemiyorlar. Selfie işi çıktı, insanlar ne yapacağını şaşırdı" diye konuştu.

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Dere yatağındanm Drone detayları

Taşkın koruma duvarı üzerinde yürüyenler

Bebekleri ile yürüyenler

Fotoğraf çektirenler

Vatandaşlarla röp.

Tesis işleten Erkan Korkut ile röp.

Detaylar Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE,(DHA) ==================== Polis memuru, 1 yıl sonra şehit sayıldı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, görevi başında kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda 17 günlük yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru Turan Sütçü (44), 1 yıl sonra şehit sayıldı. Açılan davayı kazanan ailesi, Turan Sütçü'nün şehit sayılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde, Akhisar ilçesindeki programı için Şehzadeler ilçesinden takviye olarak gidip, görev alan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Turan Sütçü, aynı gece Şehit Öztürk Polis Merkezi'ndeki görevine devam etti. Ertesi gün saat 02.00'de kalp krizi geçiren Sütçü, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan polis memuru Sütçü, daha sonra sevk edildiği Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne baypas oldu. Ameliyatın ardından 17 gün yoğun bakımda kalan Sütçü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen resmi törenle toprağa verilen polis memuru Sütçü, resmi olarak şehit sayılmadı.

MAHKEMEDEN ŞEHİTLİK KARARI

İlknur Sütçü (40), eşi Turan Sütçü'nün şehit sayılması için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nce açılan davada, polis memuru Turan Sütçü'nün, 17 Haziran 2019 itibarıyla şehit sayılmasına yönelik karar verildi. Mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde, "Davacının eşinin, vazifesini yaptığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü, ölümünde görevli olduğu Cumhurbaşkanının Akhisar programı sebebiyle yorgun düştüğü halde gece geç saatlere kadar çalışmaya devam ettirilmesinin etkisinin bulunduğu belirtildi. Kararda ayrıca polis memuru Sütçü'nün çalışma koşullarının olumsuz etkisi dikkate alınarak, görevinin sebep ve etkisi ile öldüğünün kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır" denildi.

'KADERİNDE ŞEHİTLİK VARMIŞ'

Karar sonrası büyük sevinç yaşadığını anlatan şehit polis Şehit Sütçü'nün annesi Demire Sütçü (71), "Oğlum şehitliği hak etmişti. Bize şehit sayılmadığı bildirildiğinde çok üzülmüştük; ama 1 yıl sonra verilen kararla çok sevindik. Oğluma 'şehit' unvanı verildi. Onun kaderinde şehitlik varmış. Rabbim onun mekanını cennet eylesin" dedi.

'ACI BİR GURUR'

İlknur Sütçü de mahkeme kararıyla eşine 1 yıl sonra şehitlik unvanı verilmesiyle adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Hukuka ve devletimize inancımızı hiçbir zaman kaybetmemiştik. Adalet tecelli ederek bizleri bir nebze olsun sevindirdi. Şu an eşimin onuruyla birlikte yaşamaya, hayata tutunmaya çalışıyorum. Tabi ki çok acı bir gurur; ama bir ömür taşımaya değer bir gurur. Bizlere bu gururu yaşatanlardan Allah razı olsun. Şehidimizin emaneti 2 kız çocuğumuz var. Bize düşen görev, onları en iyi şekilde büyüterek, vatanına, milletine bağlı bireyler olmasını sağlamak. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

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-Şehit polis memuru Turan Sütçü'nün fotoğrafı

-Şehit polis memuru Turan Sütçü'nün cenazesinden görüntü (Vatandaş kamerası)

-Şehit Turan Sütçü'nün annesi Demire Sütçü ile röp.

-Şehit Turan Sütçü'nün eşi İlknur Sütçü ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, DHA) ======================= Türkiye’nin 80 milyon yıllık lav sütunları büyülüyor Dünyada sadece 3 ülkede, Türkiye'de ise Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde bulunan 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu oluşan lav sütunları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılmasıyla 2 yılda 150 bin turisti ağırladığını söyledi.

Denizi ve yeşil doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Güzelcehisar sahili, ayrıca 80 milyon yıllık lav sütunlarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise sadece Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2 yıl önce, Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi'ni başlattı. Projeyle birlikte lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının da 'Tabiat Anıtı' olarak ilan ettiği bölge, seyir terasında ve yürüyüş yolunda gezen turistler tarafından ilgi görüyor. Özellikle Ankara, Karabük ve Zonguldak gibi çevre illerde yaşayanlar yaz aylarında lav sütunlarını ziyaret ediyor.

2 YILDA 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, lav sütunlarının turizme kazandırmasının ardından 2 yılda 150 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Bölgenin doğasıyla Karadeniz'in en güzel yerlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Dursun, "Burası Bartın'a 17 kilometre uzaklıkta doğa ile tarihin iç içe olduğu yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği 80 milyon yıllık lav sütunları. Burada beşgen ve altıgen şeklinde sütunlar oluşmuş. Burası lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetre. uzunluğu ise 100 metre civarındadır. Dünyada 3 tane daha vardır. Türkiye de sadece Bartın'da bulunmaktadır. Bizim lav sütunlarını diğer özelliği de diğer lav sütunlarının dikey olması, bizimkilerin ise hem dikey hem yatay olmasıdır. 2 yıl önce burayı turizme açtık. Bu sürede 150 bin kişi burayı ziyaret etti .Gerçekten yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. İkinci etap çalışmamızda sürüyor. İnsana değer veren bir anlayışla burada değişik aktiviteler uygulayarak çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

BATI KARADENİZİN YENİ GÖZDESİ

Almanya'dan tatile gelen Hüseyin Durmuş da gördüğü manzara karşısında söyledi. Güzelcehisar'ın Batı Karadeniz'in yeni gözdesi olacağını ifade eden Durmuş, "Bizde buraya gelirken bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Hem çok şaşırdık hem de buraya aşık olduk. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu. Ankara'dan gelen bir başka vatandaş da, "İnternetten araştırarak geldik. Sayılı olduğunu duyunca gelip görmek istedik. Çok güzel. Ankara'dan da yakın olduğu için artık ilk tercihimiz olacak burası. Burası bence Karadeniz'in en güzel sahillerinden bir tanesi." dedi.