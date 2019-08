DHA YURT BÜLTENİ - 3

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan plajlar, Kurban Bayramı tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerle dolup taştı. Turkuvaz rengi denizinin yanı sıra ince kumuyla da ilgi gören Ilıca Plajı da bayramda çok sayıda tatilciyi ağırladı. Kurban Bayramı tatilini, Türkiye turizm bölgelerinden Çeşme'de geçirmek isteyen binlerce tatilci, ilçeye akın etti. Otel ve pansiyonlarda yüzde yüz doluluk oranına ulaşılırken, bayram boyunca plajlarda da 'İğne atsan yere düşmez' deyimi gerçek oldu. Turkuvaz rengi denizinin yanı sıra ince kumuyla ilgi gören Ilıca Plajı da, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin akınına uğradı. Bu yıldan itibaren belediye tarafından işletilmeye başlanan plajda ücretli şemsiye ve şezlong uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte büyük yoğunluk yaşandı. Kendi şemsiye ve havlularıyla plaja gelen tatilciler, deniz, güneş ve kumun tadını, ücretsiz çıkardı. Aileleri veya arkadaşlarıyla plaja gelenler, serinlemek için kendilerini berrak sulara bıraktı. Ilıca Plajı'nda kimileri doyasıya kulaç atarken, kimileri de jet-ski ve muza binerek su sporları yaptı. İki kilometre uzunluğundaki plajda çocuklar ise kumdan kaleler yaparak tatilin keyfini sürdü. Ilıca Plajı'ndaki engellilere ait bölüm de memnuniyetle karşılandı. Engellilerin hiçbir destek ve yardım almaksızın kendilerine ayrılan tahta rampayı kullanarak denize ulaşabildiği plaj beğeni topladı.

Müşterilerine verdiği değeri fotoğraflarıyla gösterdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 yıldır kahvehane işleten Nazım Kocabaş (51), müşterilerine verdiği önemi göstermek için dikkat çeken bir uygulama başlattı. Müşterilerinin fotoğraflarını çekip işletmesinin duvarına astığı panoda sergileyemeye başlayan Kocabaş, "Müşterilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara verdiğimiz değeri göstermek için fotoğraf panosu hazırladık" dedi.

Şehitler Mahallesi Karaağaçlı yolu üzerinde oğlu İbrahim Kocabaş (25) ile birlikte kahvehane işleten Nazım Kocabaş, müşterilerine yönelik ilginç bir uygulama başlattı. İşyerine gelen müşterilerinin fotoğraflarını çeken Nazım Kocabaş, kahvehanenin duvarına yerleştirdiği panoya bunları asmaya başladı. Uygulamayla müşterilerinin aidiyet duygusunu arttırmayı hedefleyen Nazım Kocabaş, müşterilerin durumdan oldukça memnun olduğunu kaydetti. Kocabaş, "Müşterilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara verdiğimiz değeri göstermek için fotoğraf panosu hazırladık. Hazırladığımız pano ilgi gördü. Diğer müşterilerimizin de fotoğraflarını yapıştırmaya devam ediyoruz. Yeni gelen her müşterimizin fotoğraflarını çekip, panomuzdaki koleksiyonumuza ekliyoruz. Uygulamamıza, işletmemiz açık olduğu müddetçe devam edeceğiz. Uygulamamız, babadan oğula geçerek yıllarca sürecek" dedi. Müşteriler ise fotoğraf çalışmasının kendilerine verilen önemin göstergesi olduğunu belirterek, "Çalışmasının son derece memnunuz. Fotoğraflar sayesinde anılarımız, torunlarımıza kalacak. Kahveye gelen herkes bizi görecek" diye konuştu.