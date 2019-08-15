DHA YURT BÜLTENİ - 3

Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Van'da, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP ve havai fişek ile saldırıda bulunmak için hazırlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlara 8 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; Alman marka makaralı tabanca, 4 şarjör, 6 fişek, 20 kurusıkı fişeği, tek kutu 16'lı havai fişek, dijital materyal, 38 molotof kokteyli ve amonyum nitrat ele geçirildi.
Görüntü Dökümü
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-Özel harekat polisinin düzenlediği operasyon
-Adreslerde yapılan aramalar ve ele geçirilen malzemeler
-Şüphelilerin emniyete getirilişi
VAN, (DHA) -
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Balık derisi hastası Kayra'yı sevindiren rapor
İzmir'de yaşayan ve halk arasında 'balık derisi' hastalığı olarak bilinen 'iktiyozis' hastası Kayra Uzman'ın (11) ailesi, engelli raporu alamadığı ve engelli maaşı kesildiği için ilaç ve krem talebinde bulununca, hayırseverler harekete geçti. Türkiye'nin birçok yerinden krem desteği sağlanan aile, şimdi de ikinci müjdeyi heyet raporuyla aldı. Doktorlar Kayra için 'Özel gereksinimi vardır' raporu verdi.
Karabağlar'da yaşayan Adnan ve Süheyla Uzman çiftinin oğulları Kayra Uzman, halk arasında 'balık derisi' ya da 'balık pulu' olarak da bilinen iktiyozis hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalı yaralarla beraber şiddetli kaşıntıları olan Kayra'nın düzenli olarak doktorlar tarafından önerilen krem ve şampuanları kullanması gerekiyor. Kayra'nın yüzde yüz engelli raporunun iki yıl önce iptal edilmesi üzerine, önerilen krem ve ilaçları temin edemeyen aile, hayırseverlere yardım talebinde bulunmuştu. DHA'nın haberinin ardından Kayra'nın çağrısını duyan Türkiye'nin dört bir yanından birçok hayırsever, aileye kolilerce krem yardımı yaparak Kayra'ya destek verdi. Yaklaşık 7 ay boyunca krem sıkıntısı yaşamayacak olan ailenin yüzü güldü.
Öte yandan geçen 8 Ağustos Perşembe günü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rapor için heyete giren Kayra, ikinci kez sevindi. Doktorların Kayra için 'Özel gereksinimi vardır' raporu vermesinin ardından, aile için yeniden ihtiyaç duyulan krem ve şampuanları temin etmenin yolu açılmış oldu. Karardan büyük mutluluk duyduklarını belirten anne Süheyla Uzman, "Çocuğumun bakıma ihtiyacı olduğunu her defasında söylemiştim. Sonunda bizim sesimiz duyuldu. Birkaç ay içinde ikinci güzel haberimizi aldık. Yapılan krem yardımıyla birlikte Kayra'nın yaraları da gelişme gösterdi. Çok mutluyuz" dedi.
'RAPOR TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYACAK'
Kayra'nın heyete girdiği gün raporunun çıktığını belirten anne Süheyla Uzman, "Raporda 'Özel gereksinimi vardır' ibaresi mevcut. Raporun böyle çıkması bizi çok mutlu etti. İnşallah bu rapor bizim temel ihtiyaçlarımız olan krem ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Daha önce, ocak ayından beri sürekli randevu almaya çalışıyorduk. Sistemde var olan sıkışıklıktan kaynaklı olarak yaklaşık 5 ay boyunca tedavimizi olamıyorduk. Krem ve merhemi almak bizim için çok zordu. Çünkü heyet çıksın, belirlensin, durumunu bilelim, ona göre bir yolda ilerleyelim istiyorduk. Ama şu an raporumuz çıktı ve gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde ilerleyeceğiz. Bundan sonra isteğimiz Kayra'nın ihtiyaçlarının karşılanması. Başka talebimiz asla yok. Bakıma muhtaç bir çocuğun kremlerinin almak istiyorum. Oğluma bakmak istiyorum. Çünkü sosyalleşemiyor ve dışarı çıkamıyor. Bundan sonrası inşallah oğlum ve benim için hayırlı olur" diye konuştu.
'KUPKURU CİLTLE MÜCADELE ETMEK ÇOK ZOR'
Kayra'nın günde iki kere duş almak zorunda olduğunu söyleyen Uzman, "Krem sürmediğimiz zaman Kayra'nın cildi kuru bir toprak gibi çatlıyor. Cildi çok kuru olduğu için vücudunda yaralar çıkıyor. Kremini sürüyorum. 20 dakika sonra tekrar kuruyor. Ayrıca okul hayatında da çok zor. Sürekli kaşınıyor ve akran dışlanmasına maruz kalıyor. Ben Kayra'nın okuluna gidip teneffüslerde hatta bazen derslerde krem sürmek için bekliyorum. Düştüğü zaman derisi hassas olduğu için kanama fazla oluyor ve hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Sonuçta kupkuru ciltle mücadele etmek çok zor. Kışın daha da kötü hale geliyor. Kremler hastalığın şiddetini azaltıyor. Örneğin şu an yaraları kapandı, cildi yumuşadı. Krem yardımları çok iyi geldi. Çok mutluyuz" dedi.
Anne Süheyla Uzman, bundan sonraki süreçte engelli maaşı bağlanması için de başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Kayra Uzman ders çalışırken görüntü
-Kayra ve ailesi genel detay görüntüler
-Kayra kremlerini sürerken görüntü
-Süheyla Uzman röp.
Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)
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Saruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, zeytin hasadına kısa süre kalmasına rağmen üreticinin yüzü, rekolte nedeniyle gülmüyor. Rekoltenin düşük olacağını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi yönünde çağrı yaptı.
Saruhanlı'da, ekim- kasım aylarında yapılan zeytin hasadına kısa süre kalırken, rekolte, çiftçiyi mutlu etmedi. Saruhanlı genelinde 3 milyon 500 bin zeytin ağacından geçen yıl 100 bin tonun üzerinde zeytin elde eden üreticiler, bu sene rekoltenin düşük olacağını belirtti. Rekoltenin bu yıl yüzde 50 oranında az olmasının beklendiği belirtildi. Geçen yıl kilogramı 3 ile 4 lira arasında satılan ürünün düşük rekolte nedeniyle bu sene 6- 8 liradan satılması bekleniyor.
Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, hava sıcaklıkları nedeniyle ürünün olgunlaşmadığını ve yeterince çiçek açmadığını söyledi. Okur, ağaçların bu yıl kendisini dinlenmeye almak zorunda hissettiği için rekoltenin düştüğünü kaydetti. Yetkililere seslenen Okur, "Çiftçilerimizin kredi ve bankalara olan borçlarının 1 yıl ertelenmesini istiyoruz. Biz üreticiyiz. Biz üretirsek devlette kazanır biz de kazanırız. Biz burada arkadaşlarımızla iddiaya girdik. Bazı ağaçların üzerinde zeytin bulana çeyrek altın vereceğiz. Bu sene zeytinin yok yılı" dedi.
Zeytin üreticisi Mustafa Temiz (56) ise "Bu sene zeytin yok denilecek kadar az. Para da yapmıyor zaten. Bu sene bizim halimiz ne olur bilmiyorum. İşimiz çok zor. Borçlarımız var. Ötelenmesini istiyoruz. Durumlar çok kötü" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Zeytin ağaçlarının drone görüntüsü
-Zeytin ağaçlarından görüntü
-Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur röp.
-Zeytin üreticisi Mustafa Temiz röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber- Kamera: Cemil SEVAL / Drone: Mehmet CANDAN / MANİSA, (DHA)
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Didim’de İngilizler, UEFA Süper Kupa heyecanını yaşadı
Aydın'ın Didim ilçesinde tatil için bulunan İngiliz turistler, 2019 UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea karşılaşmasını heyecanla izledi.
2019 UEFA Süper Kupa’da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada Liverpool, penaltılar sonucunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Didim’de tatil yapan İngiliz turistler, UEFA Süper Kupa maçında İstanbul’da karşı karşıya gelen iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea arasındaki maçı ilgiyle izledi. İstanbul’daki tarihi gecede, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Chelsea, karşı karşıya gelirken, karşılaşma turistik ilçelerde de ilgi gördü. Didim’deki Yalı Caddesi’nde maç yayını yapılan barları dolduran İngiliz taraftarlar, Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde karşılaşmayı izledi. Çocuklarıyla birlikte maçı izlemeye gelen İngilizler, karşılaşma boyunca yerlerinde duramadı.
Görüntü Dökümü
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- Maç izleyen İngilizlerden görüntü
Haber-Kamera: Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın) (DHA)
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Burdur'un menemenci ablası
Burdur'da 25 metrekarelik iş yerinde tost, gözleme ve menemen yaparak hayatını kazanan evli ve 1 çocuk annesi Emel Keleş (42), iş yerinde menemen yiyen askerlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Menemenci abla' olarak tanındığını söyledi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle Burdur Gazi Caddesi Karabeyoğlu Pasajı'nda 6 yıl önce tost, gözleme ve menemen iş yeri açan Emel Keleş, "Burdur'un menemenci ablası" olarak tanınıyor. Emel Keleş, "Eşimle bu pasajda 21 yıldır çay ocağı işletiyorduk. KOSGEB'den aldığım destekle çay ocağımızın yanında boş olan dükkanda bu işyerini açma fikrimiz oluştu. Gözleme, tost ve menemen yapıyoruz. Kışın çorba servisimiz de var. Müşterilerimiz esnaflar, çarşı iznine çıkan askerler, öğrenciler. İşimden çok memnunum. Severek yapıyorum. Yaptığım ürünlere sevgimi katıyorum" dedi.
'BENİM İÇİN MÜŞTERİLERİMİN HEPSİ ÜNLÜ'
Emel Keleş, menemen yiyen askerlerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 'Menemenci abla' olarak tanındığını söyledi. Müşterilerinin fotoğraflarını çekerek iş yerinin duvarlarında sergileyen Keleş, "Bir televizyon dizisinden etkilenerek ben de müşterilerimin fotoğraflarını iş yerimin duvarına asıyorum. O dizide ünlülerin fotoğrafları sergileniyordu. Benim için müşterilerimin hepsi ünlü. Çok dikkat çekiyor. Müşterilerim mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum. İş yerimin duvarlarında 1000'in üzerinde fotoğraf var" diye konuştu.
'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'
Emel Keleş'in eşi Murat Keleş de "Birlikte çay ocağında çalıştık. Daha sonra KOSGEB'den destek alarak iş yerini açtı. Eşimle gurur duyuyorum" dedi.
Müşterilerden Nilgün Şahin de Emel Keleş'in menemen ve gözlemelerinin çok lezzetli olduğunu belirterek, her zaman burayı tercih ettiğini anlattı.
Görüntü Dökümü
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-Emel Keleş gözleme yaparken
-Müşterilerine servis yaparken
-Emel Keleş röportaj
-Emel Keleş çay ocağında
-Murat Keleş röportaj (eşi)
-Detay
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
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