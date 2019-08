DHA YURT BÜLTENİ - 3

===================

Balık derisi hastası Kayra'yı sevindiren rapor

İzmir'de yaşayan ve halk arasında 'balık derisi' hastalığı olarak bilinen 'iktiyozis' hastası Kayra Uzman'ın (11) ailesi, engelli raporu alamadığı ve engelli maaşı kesildiği için ilaç ve krem talebinde bulununca, hayırseverler harekete geçti. Türkiye'nin birçok yerinden krem desteği sağlanan aile, şimdi de ikinci müjdeyi heyet raporuyla aldı. Doktorlar Kayra için 'Özel gereksinimi vardır' raporu verdi.

Karabağlar'da yaşayan Adnan ve Süheyla Uzman çiftinin oğulları Kayra Uzman, halk arasında 'balık derisi' ya da 'balık pulu' olarak da bilinen iktiyozis hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalı yaralarla beraber şiddetli kaşıntıları olan Kayra'nın düzenli olarak doktorlar tarafından önerilen krem ve şampuanları kullanması gerekiyor. Kayra'nın yüzde yüz engelli raporunun iki yıl önce iptal edilmesi üzerine, önerilen krem ve ilaçları temin edemeyen aile, hayırseverlere yardım talebinde bulunmuştu. DHA'nın haberinin ardından Kayra'nın çağrısını duyan Türkiye'nin dört bir yanından birçok hayırsever, aileye kolilerce krem yardımı yaparak Kayra'ya destek verdi. Yaklaşık 7 ay boyunca krem sıkıntısı yaşamayacak olan ailenin yüzü güldü.

Öte yandan geçen 8 Ağustos Perşembe günü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rapor için heyete giren Kayra, ikinci kez sevindi. Doktorların Kayra için 'Özel gereksinimi vardır' raporu vermesinin ardından, aile için yeniden ihtiyaç duyulan krem ve şampuanları temin etmenin yolu açılmış oldu. Karardan büyük mutluluk duyduklarını belirten anne Süheyla Uzman, "Çocuğumun bakıma ihtiyacı olduğunu her defasında söylemiştim. Sonunda bizim sesimiz duyuldu. Birkaç ay içinde ikinci güzel haberimizi aldık. Yapılan krem yardımıyla birlikte Kayra'nın yaraları da gelişme gösterdi. Çok mutluyuz" dedi.

'RAPOR TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYACAK'

Kayra'nın heyete girdiği gün raporunun çıktığını belirten anne Süheyla Uzman, "Raporda 'Özel gereksinimi vardır' ibaresi mevcut. Raporun böyle çıkması bizi çok mutlu etti. İnşallah bu rapor bizim temel ihtiyaçlarımız olan krem ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Daha önce, ocak ayından beri sürekli randevu almaya çalışıyorduk. Sistemde var olan sıkışıklıktan kaynaklı olarak yaklaşık 5 ay boyunca tedavimizi olamıyorduk. Krem ve merhemi almak bizim için çok zordu. Çünkü heyet çıksın, belirlensin, durumunu bilelim, ona göre bir yolda ilerleyelim istiyorduk. Ama şu an raporumuz çıktı ve gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde ilerleyeceğiz. Bundan sonra isteğimiz Kayra'nın ihtiyaçlarının karşılanması. Başka talebimiz asla yok. Bakıma muhtaç bir çocuğun kremlerinin almak istiyorum. Oğluma bakmak istiyorum. Çünkü sosyalleşemiyor ve dışarı çıkamıyor. Bundan sonrası inşallah oğlum ve benim için hayırlı olur" diye konuştu.

'KUPKURU CİLTLE MÜCADELE ETMEK ÇOK ZOR'

Kayra'nın günde iki kere duş almak zorunda olduğunu söyleyen Uzman, "Krem sürmediğimiz zaman Kayra'nın cildi kuru bir toprak gibi çatlıyor. Cildi çok kuru olduğu için vücudunda yaralar çıkıyor. Kremini sürüyorum. 20 dakika sonra tekrar kuruyor. Ayrıca okul hayatında da çok zor. Sürekli kaşınıyor ve akran dışlanmasına maruz kalıyor. Ben Kayra'nın okuluna gidip teneffüslerde hatta bazen derslerde krem sürmek için bekliyorum. Düştüğü zaman derisi hassas olduğu için kanama fazla oluyor ve hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Sonuçta kupkuru ciltle mücadele etmek çok zor. Kışın daha da kötü hale geliyor. Kremler hastalığın şiddetini azaltıyor. Örneğin şu an yaraları kapandı, cildi yumuşadı. Krem yardımları çok iyi geldi. Çok mutluyuz" dedi.

Anne Süheyla Uzman, bundan sonraki süreçte engelli maaşı bağlanması için de başvuruda bulunacaklarını söyledi.