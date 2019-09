DHA YURT BÜLTENİ - 3

Antalya, yıl başında hedeflediği 16 milyonluk turist hedefinin 10.7 milyonunu 8 ayda gerçekleştirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Antalya, sezon hedefini çok rahat bir şekilde gerçekleştirecek" dedi. Dünyada en çok turist ağırlayan üçüncü kent Antalya, turizm rekorları kırmaya devam ediyor. 2019 yılında her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan kent, yıl başında konulan 16 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor. Geçen yıla göre yüzde 17 artış yakalayan turizm verilerini değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Rakamların bu şekilde seyredeceğini biliyorduk. Ağustos ayı geçen seneye göre yüzde 18, Antalya genel olarak ise yüzde 17 civarında artış yakaladı. Geçen seneki rakamlara ve bu yılki rakamlara tekrar bakacak olursak Antalya çok rahat bir şekilde hedefini gerçekleştirmiş şekilde sezonu kapatacak diyebiliriz" dedi. ALMAN TURİST RAKAMLARI 2021'DE ANCAK DÜZELİR Rusya'dan gelen turistlerle ilgili rakamlardan oldukça memnun olduklarını ifade eden Başkan Ayık, Rusya'da en iyi rakamları 2014 yılında gördüklerini ifade etti. Bu yıl sadece Rusya'dan 6 milyon ziyaretçi beklediklerini anlatan Başkan Ayık, “Almanya için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Almanya için 2018 yılından bu yana artış devam ediyor ama onlarda da en iyi rakamları 2015 yılında yakalamıştık. Hala 2015'in gerisindeyiz. 2020-2021 yılında ancak 2015 rakamlarını yakalayabiliriz" dedi. YENİ PAZARLAR Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre pazarlarında birtakım sıkıntılar yaşadıklarını da ifade eden Başkan Ayık, bu pazarlarda eskiden gördükleri rakamların gerisinde olduklarını kaydetti. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Balkan ülkeleri olmak üzere 20'ye yakın ülkede yeni pazarlara girdiklerini ve artış yakaladıklarını aktaran Osman Ayık, “Bir diğer önemli pazar daha var, İngiltere pazarı. Artık Avrupa Birliği üyesi olmadığı için orada da ciddi artışlar yapıyoruz. Bu bizim için sevindirici. Antalya yakın gelecekte 20 milyon rakamlarını telaffuz edebilir" diye konuştu. 2019 yılı 8 ayında yüzde 17 civarı bir artış beklediklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydeden Başkan Ayık, "Önümüzdeki aylarda bu temponun devam edeceğini düşünüyoruz. Ekim- Kasım aylarında geçmiş yılların üstünde bir artış da yakalayabiliriz. Sezon sonunda 16 milyon rakamını yakalamış oluruz" dedi.

Domates ve soğan fiyatlarında sert düşüş

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 TL'ye yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söyledi. Batman, tarlada kalan karpuzun 35 kuruşa alıcı bulamadığından yakındı.

Kış mevsiminde yüksek fiyatlar nedeniyle komisyoncuların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Kışın da açıkladık. Ürün fiyatları arz-talep dengesine göre kurulur. Haller borsa gibidir. Şu an ürün bolluğu yaşandığı için fiyatlar oldukça düşük" dedi. Fiyatların yükseldiği zaman faturanın esnafa kesildiğini dile getiren Ali Batman, "Şu an Bursa tohumlu domates Ereğli ve Çanakkale'den geliyor. Kilosu 50 kuruş. Maliyeti daha fazla ama esnaf bunu 1 TL'ye satamıyor. Soğan da kışın 7-8 TL fiyatıyla terörist listesine girmişti. Şu an 50 kuruşa satılıyor. Aşırı derecede ürün var. Patates 6-7 TL'yi bulmuştu, şimdi 70-80 kuruş. Bugün 15-20 tona yakın domatesimiz çürümüş vaziyette. Halk sağlığını tehdit etmesin diye zabıta ve ziraat mühendislerinin tutanağıyla dökeceğiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞELİM

Domates, soğan, patates gibi iç piyasada bol olan ürünlerin ihraç da edilemediği için esnafı zarara uğrattığını anlatan Batman, şunları söyledi:

"Yaklaşık 300 tane üyem var. 286 tanesinin bankalara korkunç derecede faizli borcu var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Türkiye'de hallerle, tarımla uğraşan başkanları bir seferlik toplantıya çağırırsa, sebze ve meyveyle ilgili çok değerli bilgiler vereceğimize inanıyorum. Bir sürü deneyimli arkadaşımız var. Dışarıda vatandaşın ucuz sebze-meyve yemesini sağlamak için, üreticilerin mağdur olmaması için çok değerli bilgiler verebiliriz. Korsan satışların hallere ve devlete ne kadar zarar verdiğini anlatabiliriz. Bildirim çıkardılar, hal dışı tüccarlar istediği şekilde ürününü satıyor. Hal Müdürlüğü'nün hal dışı tüccarda 8 milyon TL alacağı var ve bu parayı tahsil edemiyor. Ama hal içerisindeki esnafların faturasız, belgesiz, vergisiz satış yapma şansı yok. Cumhurbaşkanımız bizi saraya toplarsa ne kadar haklı olduğumuza kanaat getirecektir."