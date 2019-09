DHA YURT BÜLTENİ - 3

İstanbul'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) çıkan tartışma sonucu falçatayla öldüren Mehmet Budan (19), Adana'da toprağa verilen kuzeninden mezarında helallik isteyip polise teslim oldu. Dua ederken pişmanlığını dile getiren ve bu sırada cep telefonuyla görüntülenen Budan, " Keşke ben ölseydim, inşallah ahirette buluşuruz" dedi. Olay, 31 Ağustos'ta Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuzen olan Halil Çakar ve Mehmet Budan, 1 ay önce çiçek satmak için İstanbul'a gitti. Olay günü, kuzenler arasında çiçek satma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, Budan üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çakar ambulansla hastanaye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Halil Çakar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Mehmet Budan, kuzeninin öldüğünü öğrenince otostop çekerek Adana'ya döndü. Bu sırada Çakar'ın ailesi çocuklarının öldüğünü öğrenince cenazeyi almak için İstanbul'a gitti. Adana'ya getirilen Çakar'ın cenazesi Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada İstanbul'dan çıktıktan sonra farklı araçlara otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi. MEZARDA HELALLİK İSTEDİ Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi. Bunun üzerine aile büyükleri Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sende hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi. Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarının 500 metre ilerisinde bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Zanlının mezar başında helallik istemesi

-Mezarlıktan görüntüler

-Zanlının adli tıp kurumuna girişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/(Adana), (DHA)

Elazığ'da, anne ve 3 çocuğundan 18 gündür haber yok

Elazığ'da, 19 Ağustos'ta evden çıkıp, bir daha dönmeyen, 11 çocuk annesi Semra Kaya (47) ile 3 oğlundan haber alınamıyor. Hikmet Kaya (50), eşi ile 3 çocuğunun 18 gündür dönmediğini belirterek, "Başvurmadığım yer kalmadı. Evine dönmesini istiyorum" dedi.

Merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde yaşayan Semra Kaya, 19 Ağustos Pazartesi günü, 11 çocuğundan Muhammed (11), Emirhan (9) ve Umut Kaya (7) ile birlikte evden ayrılıp, bir daha dönmedi. Tarlada yevmiye ile çalışarak, ailesini geçindiren Hikmet Kaya, eşi ile 3 oğlunun 18 gündür eve gelmediğini belirtip, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Eşiyle aralarında sorunları olmadığını savunan Hikmet Kaya, "Eşim kaybolmadan 1 gün önce köye gittim. Alt katımızda oturan kardeşim, beni aradı ve eşimin evde olmadığını söyledi. Evime geldiğimde eşim ve 3 çocuğumu bulamadım. Bunun üzerine her tarafa başvurdum ama sonuç alamadım. 11 çocuğumuz var. 5 çocuğum evlidir. Şu an yanımda 3 çocuğum var, diğer 3 çocuğum da anneleriyle birlikte kayıp. Eşimin evine dönmesini istiyorum. 18 gündür uyumadım. Başvurmadığım yer kalmadı" diye konuştu.

Nazlıcan Kaya (18) ise annesi ve kardeşlerinin bir an önce eve dönmesini istediğini belirterek, "Yardım istiyoruz. Annem ve kardeşlerimden haber almak istiyoruz. Anneme de sesleniyorum; nerdeyse çıksın, gelsin" dedi.