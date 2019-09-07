DHA YURT BÜLTENİ - 3

Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölgede yarın Türk ve ABD askerleri tarafından yapılacak ilk kara devriyesi öncesi, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Sınır güvenliğine yönelik terör tehdidinin sonlandırılması ve sivillerin geri dönüşleri için Fırat’ın doğusundaki bölgede Türkiye ve ABD tarafından ortak güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 12 Ağustos gününden itibaren Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde çalışma yürüten iki ülke askerleri, havadan 3 kez ortak uçuş yaptı ve karadan da devriyenin yarın yapılacağı duyuruldu.

Sınırdaki hareketliliğin yoğun olarak hissedildiği Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulu olduğu Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad kentine komşu Akçakale ilçesine, sabah erken saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 zırhlı araç, polis eskortu eşliğinde sınırdaki Akçakale ilçesine geldi. Zırhlı araçların sınır hattındaki askeri noktalarda konuşlandırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Konvoy halinden giden askeri araçlar

-Trafik polislerinin önlem alması

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-Genel detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 619 MB Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ================== Teröristler sınırda dolaşmayı sürdürüyor Suriye’nin kuzeyine kurulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türk ve ABD askerleri yarın karadan ilk devriye faaliyetini gerçekleştirecek. Yarın yapılacak devriye öncesi Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulu olduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Telabyad kentinde ise PKK/YPG’li teröristlerin halen silahlarıyla dolaştığı Türkiye sınırından net şekilde görülüyor.

Türkiye, sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’nin güneyinde terör koridoru oluşturmasını engellemek ve yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşüne imkan tanımak için Fırat’ın doğusuna askeri harekat yapma isteğini dile getirdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile daha önce Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeyi terör örgütlerinden arındırarak 300 bini aşkın kişinin geri döndükleri topraklarında huzur içerisinde yaşamasının önünü açan Türkiye, Fırat’ın doğusunda da benzer bir harekat ile huzurlu bir ortam oluşturmayı hedeflediğini ilan etti. Türkiye’nin bu talebine diplomatik olarak engel olmak isteyen ABD ve batılı ülkeler, uzun süre bu konuda çeşitli bahaneler üretti. Ancak, bu konuda geri adım atmayan Türkiye, operasyon kararlılığını ortaya koyunca ABD’li askeri heyet, 5-7 Ağustos tarihlerinde Ankara’ya geldi ve Milli Savunma Bakanlığı’nda iki ülke heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke tarafından Suriye’nin kuzeyine güvenli bölge kurulması ve buranın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına varıldı.

Yapılan görüşmeler ve varılan mutabakatın ardından ABD’li askerlerden oluşan heyet 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale’de yapılan incelemeler sonrası iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İki ülkenin generallerinden oluşan askeri heyetinin alt yapı çalışmalarını tamamladığı merkez tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve ilk etapta havadan helikopter ile ortak uçuş yapıldı.

Aynı zamanda Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının görüntüler almaya başladığı Suriye’nin kuzeyindeki bölgede Türk ve ABD helikopterleri tarafından bugüne kadar 3 kez ortak uçuş yapıldı. Keşif ve gözetleme yapılan hava devriyesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülke askerleri tarafından karadan ortak devriyenin Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından sınır hattına askeri araç sevkiyatının sürdüğü, sınır hattındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde ise teröristlerin faaliyetlerini ayrı şekilde sürdürdüğü görüldü.

SİLAHLA NÖBET TUTUYORLAR

Çevresinde kazılı hendeklerin halen kapatılmadığı Telabyad’daki yüksek binaların neredeyse tamamının çatılarına kum torbaları ile siperler oluşturulduğu görüldü. Siperler oluşturulan binaların çatılarında görülen PKK/YPG’li teröristlerin aynı zamanda Türkiye sınırına yakın bölgelerde oluşturdukları kontrol noktalarında silahlarıyla nöbet tutup, devriye dolaştıkları da görüldü. Ortak devriye öncesi teröristlerin silahlı şekilde Telabyad’da rahat şekilde dolaşmaları Türkiye tarafından da net şekilde görülebiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Telabyad

-Gümrük kapısında gezen YPG’li teröristler

-Evlerin çatısında bulunan mevziler

-Mevzilerde bulunan YPG’li teröristler

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-Genel detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 422 MB Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) =============== Kazada 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletten düşerek 50 metre sürüklenen sürücü Muhammed İhsan Çelik (21) ağır yaralandı.

İnegöl Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde seyreden Yusuf Saka (19) yönetimindeki 16 BVP 41 plakalı otomobil, Cerrah kavşağından karşıya geçmeye çalışan Muhammed İhsan Çelik yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Motosikletten düştükten sonra yaklaşık 50 metre sürüklenenen sürücü Çelik, ağır yaralandı. Çelik, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Kaza yarinden detaylar

-Elektrikli bisiklet detay

-Bisiklete çarpan araç detay

-Genel, detay görüntü

Süre:0.46DK Boyut:86MB Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ==================== Krikoyla hayat kurtardı Adana'da, otomobil sürücü Ayşe Saban (28) önce bisikletli bir kişiye ardından refüjden karşı şeride geçmek isteyen elektrikli triportöre çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan triportör sürücüsü Nuri Kaplan (55) karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Yaralı sürücüyü olay yerinde bulunan tamirciler krikoyla araç altından kurtardı.

Kaza, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık personeli olan Ayşe Saban, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Kureriç'i (22) görüp aniden frene basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Saban ilk olarak bisiklete ardından, refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen Nuri Kaplan yönetimindeki elektrikli triportöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı, savrulan Kaplan, karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KRİKOYLA KURTARDI

Kazanın ardından cadde üzerindeki oto tamircisi Fatih Kılıçtan, işyerindeki krikoyu alarak otomobilin altında kalan Nuri Kaplan'ı kurtarmak için aracı kaldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından camdan fırlayan Ayşe Saban'a da ilk müdahaleyi yine çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için araç trafiğini durdurdu. Ayşe Sabah ve bisiklet sürücüsü Murat Kureriç de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tamirci Fatih Kılıçtan, "Çarpmanın şiddetiyle büyük bir gürültü çıktı. İşyerinin dışına çıktım. Yaralının otomobil altında kaldığını görünce, hiç düşünmeden krikoyla aracı kaldırıp sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardım. Krikoyla birinin hayatını kurtaracağım hiç aklıma gelmemişti" dedi.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik kamerası*

-Kazanın güvenlik kamerasında görüntüleri

-Kaza yerine götürülen kriko

-Kazayı gören vatandaşın konuşması

-Arabanın altında kalan vatandaşın görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralı vatandaşı arabanın altında çıkarması

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

-Yaralanan vatandaşların görüntüsü SÜRE: 05'20" BOYUT: 591 MB Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/(Adana), (DHA) ==================== Ebru sanatı Hatay ipeği ile buluştu Hatay'da 35 yıl önce başladığı ebru sanatını Hatay İpeği ile birleştirerek yeni bir dokunuş gerçekleştiren Durdunaz Günaydın, bu alandaki tek sanatçının kendisi olduğunu ve bulduğu yöntemi dünyaya tanıtmak istediğini söyledi.

Şal, eşarp, elbise, kravat ve benzeri ürünleri has ve özgün Samandağ-Harbiye ipeği ile üreterek üzerine ebru sanatını işleyen ve birbirinden farklı tasarımlar üreten Durdunaz Günaydın, ortaya çıkardığı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Günaydın, son dönemde ipek üzerine işlenen ebru sanatına ilginin çoğalmasıyla artan kursların, ipek ve ebru birlikteliğinin dünyaya yayılması konusunda önemli katkılarının olacağını söyledi. Verdiği kurslarda 20 yaşından 70 yaşına kadar öğrencilerin bulunduğunu söyleyen Günaydın, hedefinin ise bu sanatı dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti. Günaydın, "İlk önce öğrencilerimize kağıt üzerinde öğretiyorum; daha sonra seramik ve ipek üzerinde eğitimler vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İpeği kullanırken de Hatay İpeği'ni öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ebruyu Hatay İpeği ile ilk buluşturan benim. Bu sanatı ilerlettikten sonra tanıtmaya başladık, Hatay günlerine de katılıyoruz orada da tanıtıyoruz" dedi.

TAMAMEN DOĞAL ÜRETİM

Hatay İpeği ile ebru sanatının birleştirilmesinin yapım aşamaları hakkında bilgiler veren Günaydın, bu sanatı icra ederken tamamen doğal yöntemlerin ve doğal malzemelerin kullanıldığını belirterek, "İpek saf olarak kumaşçılardan alındıktan sonra şapa batırılarak yıkanıyor, doğal yöntemlerle kurularak ütülenip hazırlanıyor. Ebru sanatında kullanılan malzemeler de doğal, ipeğin desenle buluşturulmasının ardından yıkanarak hazırlanıyor. Bu sanatı yaparken ipeği tercih etmemizdeki sebep daha canlı durması. Diğer kumaşları da denedik fakat hiçbirinde o kadar güzel durmadı. Patiska, keten, tülbent gibi kumaşlarda denedik soluk çıkıyor ve desenler iyice kumaşa işlenmiyor. Bu sebeple ipekle buluştuğu zaman hem güzel hem de daha canlı duruyor" diye konuştu.