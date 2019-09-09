DHA YURT BÜLTENİ - 3

Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü Erzurum'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ===================== Diyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak bilinen YPS'de aldıkları eğitimin ardından terör örgütünün 'gizli gücü' olarak eylem amaçlı kent merkezine görevlendirildikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'lıların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, istihbari çalışmalarla terör örgütüne katılıp, eylem amaçlı Diyarbakır'a gönderilen S.K. ve R.D. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.K. ve R.D., PKK/KCK terör örgütüne katılarak, örgütsel eğitimle aldıkları, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma-yakalanma kaydı olmadığından terör örgütünün Diyarbakır il merkezindeki şehir yapılanması içerisinde terör örgütünün gizli gücü olarak görevlendirilerek terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmışlardır" denildi.

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Şüphelilerin adliyeye götürülüşü

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ======================= Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, lastik botlarla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cumartesi günü Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu, saat 02.30 sıralarında tespit edip durdurduğu lastik bottaki, tamamı Afganistan uyruklu 26'sı erkek, 15'i kadın ve 21'i çocuk olan 62 kaçak göçmeni yakaladı. İkinci olayda Sahil Güvenlik uçağı, aynı gün saat 03.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında kaçak geçiş yapanların bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 22'si Suriye ve 15'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların 18'nin erkek, 7'sinin kadın ve 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Aynı gün Karaburun açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, Gerence Körfezi açıklarında, saat 04.30 sıralarında, bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 47'si Suriye, 2'si İran, 2'si Filistin ve 1'i Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçakların 17'sinin erkek, 13'ünün kadın ve 22'sinin çocuk olduğu belirtildi. Son olarak saat 08.30 sıralarında, Dikili açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalıştığı öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 11'i kadın ve 27'si çocuk olan toplam 52 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yakalanan toplam 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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- Yakalanan kaçaklardan görüntü Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA) ==================== Marmaris'te kaçak yapılar 15 Ekim'den sonra yıkılacak Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele devam ediyor. Tespit edilen bin 200 kaçak yapının 560'ının mühürleme işlemleri tamamlandı. İnşaat yasağının kalkacağı 15 Ekim'den sonra kaçak yapıların yıkımına başlanacağı bildirildi.

Eşsiz koyları ve denize sıfır zümrüt yeşili ormanlarla kaplı arazileri ile görsel şölen sunan Marmaris'te, kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. 13'ü kırsal olmak üzere toplam 25 mahallesi bulunan ilçede kaçak yapıların ağırlıklı olduğu yerler arasında, arkası orman önü deniz olan yerler başı çekiyor. Ünlü şelalesi, Kızkumu ve tarihi yerlerin bulunduğu Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Bozburun, Karacasöğüt, Çamlı ve Taşlıca mahallelerinde kaçak yapıları çoğunlukla ahşap ile yüzer plastik iskeleler oluşturuyor. Tespit edilen 560 kaçak yapının 40'ı gayrimenkul, 40'ı da kırsal mahallerde bulunan yüzer ve ahşap iskeleler. Kalan 480'ini ise konutlarda pergole, temeli atılmış ama işletme mi ev mi olacağı belli olmayan yapılar ile kıyı kenar kanununa uymayan gayrimenkuller oluşturuyor. Tespit edilen kaçak 560 yapı turistik kırsal mahallelerde yer alırken, Marmaris ilçe merkezinde kaçak yapının olmaması dikkati çekiyor. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartılacağı bildirildi.

'KAÇAK YAPILARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris bölgemizde Bozburun Yarımadası dahil olmak üzere bin 200 kaçak yapı tespiti söz konusu. Bunun uygulama kısmında aşağı yukarı 560 tanesinde belediyemiz olarak mühürleme işlemleri tamamlanmıştır. Geri kalan kısmında belediye birimlerimiz Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte koordineli çalışma devam ediyor. Kaçak yapı ile ilgili hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyiz. Bunun üzerine kararlılıkla sonuna kadar gideceğiz. Deniz üzerine yapılan ahşap iskeleler olmak üzere kıyı kenar çizgisine dikkat edilmeden kaçak yapılar mevcut. Örneğin bir parsel içinde 5-6 bungalov ev var. Bakanlığımızın açıkladığı 15 Mayıs-15 Ekim arası inşaat yasağı var. 15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılar ile ilgili müdahale gerçekleştirilecektir" dedi.

Öte yandan Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili Muğla'nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek ve Datça ilçelerinde denetimleri sürürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koyları tek tek gezip, kaçak yapıları tespite çalışıyor.

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-Hakim bir tepeden Marmaris'in görüntüsü

-Marmaris'in drone görüntüsü

-Kaçak iskelelerin ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı yapıların bulunduğu Turgut ile Selimiye Mahallesi'nin drone görüntüsü

-CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ie röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ================== İzmir Fuarı'nda geri dönüşüm enstrümanlarına ilgi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası olan Burçin Bayar Babaoğlu tarafından sergilenen, atık malzemelerden yapılmış enstrümanlar ilgi çekti. Kürekten tavlaya, kurabiye kutusundan yağ tenekesine kadar birbirinden ilginç materyallerle hazırlanan ukulele ve gitarlar, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 88'nci kez kapılarını açmasının ardından, kurulan birbirinden ilginç stantlar, ziyaretçilerini ağırlıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin standında da Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu tarafından sergilenen atık malzemelerden yapılmış enstrümanlar, büyük ilgi görüyor. Kürekten kurabiye kutusuna, yağ tenekesinden tavlaya kadar farklı materyalleri gitar ve ukulele enstrümanlarına dönüştüren Babaoğlu, aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi'nde yeni sezonda açılacak geri dönüşüm enstrüman kursu için de tanıtım yaptı. 'GELECEĞE DÖNÜK BİR AMAÇ'

Stantta yaptığı enstrümanları sergileyen Babaoğlu, "Şubat ayından itibaren Karşıyaka Belediyesi tarafından atölyemiz kurulacak. Bu atölyemizde kursiyerlerimize geri dönüşüm enstrümanlarını yaptıracağız. Eski radyolar, kürek, kurabiye kutuları gibi malzemelerden enstrümanlar yapmayı amaçlıyoruz. Şu anda ürünlerimiz çok büyük ilgi görüyor ve dikkat çekiyor. Şimdiden kurslarımıza katılmak isteyen birçok kişi oldu. Hatta liste yavaş yavaş tamamlandı. Geleceğe dönük bir amaç olduğu için insanların daha fazla ilgisini çekiyor. Bir kurabiye kutusunu atıyoruz ve çevreyi kirletiyoruz ama ben o kurabiye kutusundan gitar yapıyorum. Aynı zamanda göz zevkine hoş gelecek enstrümanlar elde ediyoruz. Bunların tamamı sahne ortamında rahatlıkla çalınabilecek enstrümanlar" dedi.

'UNVANIMI KAYBETMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapım ustası olma unvanını taşıyan Babaoğlu, "Şu anda hamile olduğum için kanun yapımı konusunda siparişlerimi daha yavaş ilerletiyorum, ancak sağlığım elverdikçe yapmaya devam edeceğim. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapım ustası unvanını almışken bunu asla kaybetmek istemem, bu yüzden işime devam edeceğim" diye konuştu.