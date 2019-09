DHA YURT BÜLTENİ - 3

Çankırı’nın Çerkes ilçesinde sabah saatlerinde 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Çankırı’nın yanı sıra başkent Ankara ve Kastamonu'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre saat 09.00’da Çankırı’nın Çerkes ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 13.66 kilometre ölçüldü. Bu depremden 3 dakika sonra saat 09.03’te aynı bölge ikinci bir depremle sallandı. Bu depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak saptandı. Bu deprem ise yerin 4.13 kilometre derinliğinde oldu. Depremler, Çankırı’nın yanı sıra başkent Ankara ve Kastamonu’da da hissedildi. Sarsıntılarla birlikte Çankırı’da paniğe kapılan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremlerde ilk belirlemeler göre can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, depremle ilgili şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Çerkes ile aynı hat üzerindeki ilçelerde deprem hissedildi. Şu ana kadar yansıyan bir sıkıntı yok" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüklerini sırasıyla 4.9 ve 4.8 olarak açıkladı.

Mersin'de, bakıcıya bıraktıkları 1 yaşındaki kızları Öykü'nün vücudundaki morlukları görünce şüpheye kapılan baba, oyuncak araba içerisine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza şiddet uygulandığını ortaya çıkardı. Ses kaydında bakıcının, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" sözleri ile tokat ve ağlama sesi duyan baba, eşiyle birlikte soluğu savcılıkta aldı. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Güzellik merkezi çalışanı Alper Erdemil (29) ile eşi Fatma Erdemil (27), yaklaşık 1 ay önce, 1 yaşındaki kızlarına bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Her sabah Öykü'yü N.K.'nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra küçük kızın vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Morlukların nedenini sordukları bakıcıdan, 'Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor" yanıtı alan çift, Öykü'nün şiddet gördüğünden şüphelendi. Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba, internetten aldığı ses kayıt cihazını Öykü'nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. Aynı günün akşamında dinleniği ses kaydında ise bakıcı N.K. olduğu iddia edilen bir kadının Öykü'ye, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" şeklindeki sözleri ile tokat ve ağlama seslerini duydu. Anne-baba hemen savcılığa şikayetçi oldu. 'KAYITLARI DİNLEDİĞİMİZDE KANIMIZ DONDU' Baba Alper Erdemil yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çocuğu bakıcıdan almaya gittiğim de zile basmadan önce, evin içerisinden bağırma sesleri geldiğini duydum. Bu durumu eşimle paylaştım. İnternet üzerinden ses kayıt cihazı sipariş ettim. 'Cihazı nasıl kullanabilirim?' diye düşünürken, kızım oyuncak sepetinin içerisinden arabayı alıp elinden sallamaya başladı. Biraz incelediğimde cihazı yerleştirmek için çok uygun bir oyuncak olduğunu tespit ettim. Vidaları sökerek, cihazı yerleştirdim ve sabitledim. Kızımla birlikte bakıcının evine gönderdim. Akşam kızımla birlikte oyuncağı teslim aldım. Kayıtları dinlediğimizde kanımız dondu. Çocuğumuza uygulanan şiddeti farkettik. Hiç şevkat görmediğini, sürekli bağırıldığını, hakaret ve küfür edildiğini tespit ettik. Savcılığa gereken şikayetlerde bulunduk. İfadelerimizi verdik, olayı yargıya taşıdık." 'DURUP DURUP AĞLIYORUM' Sinirlerinin bozulduğunu ve ağlama nöbetleri geçirdiğini ifade ederek, N.K.'nin hak ettiği cezayı almasını isteyen anne Fatma Erdemil ise, "On üç saatlik ses kaydı olduğu için 'acaba'larla yaklaştık. Kayıtlarda, çocuğuma kahvaltı yaptırmak istiyor. Çocuğum diş çıkarma aşamasında olduğu için çok fazla birşey yemiyor. 'Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah'ın cezası' gibi sözler duydum, çok kötü oldum. Psikolojik olarak çok yıprandık. Hala çok kötüyüm. Durup durup ağlıyorum. Adalette bir ses kaydı ne kadar geçerli olur bilmiyoruz ama bu kayıt normal bir kayıt değil. Kadının çocuğuma vurduğu, şiddet uyguladığı, sözlü ve fiziksel şiddet var çocuğuma yönelik. Kadının hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcılığı, bakıcı N.K. hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

- Öykü'nün oyun oynamasından genel ve detay görüntüler

- Babanın oyuncak arabayı anlatması ve ses kayıtlarını dinletmesi

- Öykü'nün başındaki izlerin gösterilmesi

- İfade tutunaklarının genel ve detay görüntüleri

- Baba ve anne ile röportaj

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

===================

Ağaç tünel yol ilgi çekiyor

Bartın’da, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda yolculuk edenler, ağaç tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarıyor. Yolda duranlar ağaç tünelin içesinde fotoğraf çektirirken, evlenecek çiftler de düğün fotoğrafları çekimi için bölgeyi tercih ediyor.

Bartın-Karabük karayolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri büyülüyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolunda, geçen yıl yine bakanlık tarafından ‘Korunması gereken özel alan’ ilan edildi.

9 kilometrelik yolda her iki tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yukarıya doğru çıktığı sırada yanlara yatması sonucu oluşan, tünelde özellikle sonbahar aylarında yaprakların yola dökülmesi ve bahar aylarında yeşeren yaprakların görüntüsü seyahat edenleri büyülüyor. Yol kenarında park eden sürücüler hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak, o anları ölümsüzleştiriyor.

Ankara’dan tatil için Bartın İnkum’a geldiklerini ve hayatında ilk kez böyle bir yol gördüklerini söyleyen Deniz Çelik, “Yoldan geçerken, burayı gördük. Gözlerimize inanamadık. Hemen durduk ve bir fotoğraf çektirdik. Çok beğendik. Daha önce böyle bir yol görmedik, şaşkınız" dedi.

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ise, "Bartın Safranbolu karayolu üzerindeki 9,5 kilometrelik tünel yoldur. Bu yolun en büyük özelliği ağaçların ve yaprakların yükselmesiyle oluşan bir tünel yoldur. Buradaki her şey doğal, ne taş ne beton ne de tamamen ağaç ve yapraklar var. Sonbaharda sarının her tonunu, ilkbaharda da yeşilin her tonunu bu ağaç tünel yolunda görebilirsiniz. Bu yol üzerinden geçenlerin neredeyse tamamı durup hatıra fotoğrafı çektirip, biraz nefes alıyorlar. Bu yol üzerinde insanların daha fazla faydalanması için Karayolları ile yaptığımız görüşmeler sayesinde azami hız sınırını 50 kilometreye kadar düşürdük. Yine insanların yol kenarında durup fotoğraf çekmeleri için de yeni cep şeklinde alanlar yapılması planlanıyor. Bu çalışmalarımızda devam ediyor.ö Diye konuştu.