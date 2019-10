DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başlarken, doğa tutkunları ormanda yürüyüşe çıkarak zaman geçiriyor. Milli park, foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Küre Dağları Milli Parkı her mevsim doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. 2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Geçen mayıs ayında merkezi Avusturya'da olan 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri büyülüyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Doğa tutkunları, Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak doğanın keyfini çıkarıyor. Sonbaharın en güzel renklerini milli parkın Zoni Yaylası ve Karadere çayırları ile Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli, Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli mağarasındaki manzaralar herkesi mest ediyor. Özellikle hafta sonları çok sayıda doğasever foto safari için milli parka gelerek, eşsiz doğanın güzelliklerini ölümsüzleştiriyor. Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Küre Dağları Milli Parkı'nı ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Küre Dağları Milli Parkımız son yıllarda çok fazla turist çekiyor. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Ayrıca milli parkımızda sonbahar aylarında doğada oluşan o değişim renklerini görebilmek için bölgeye çok sayıda safari, traking ile fotoğraf meraklıları geliyor. Kendilerine gereken yardımı gösteriyoruzö dedi.

Muğla'nın Datça ilçesinde dalış yapan 73 yaşındaki Muzaffer Mut, rastgeldiği bir deniz kaplumbağasının su altındaki hareketlerini görüntüledi. Mut, "Mutluluğumu tarif edemem. İlk karşılaştığımızda hayvan biraz ürkekti. Bir iki dalış sonrası birbirimize alıştık" dedi. Çanakkale'de yaşayan emekli ziraat mühendisi Muzaffer Mut, 'Deniz kabuklarından figürler ve sualtı fotoğrafları' adlı sergisi için Datça'ya geldi. Sergi öncesi Datça'nın mavi sularında dalış yapan Mut, sadece balık ve ahtapotları değil, bir de deniz kaplumbağasını görüntüleme şansına ulaştı. Denizin 10 metre derinliğinde serbest dalış yaparken karşılaştığı deniz kaplumbağasıyla suya girip çıkarak yaklaşık 30 dakika yüzen Kut, o anları kamerasıyla görüntüledi. Mut, "Mutluluğumu tarif edemem. İlk karşılaştığımızda hayvan biraz ürkekti. Bir iki dalış sonrası birbirimize alıştık. Her 10-15 dakikada bir suyun üstüne çıkmak zorunda olduğunu biliyorum. Ve onun yüzeye çıkışlarını, inişlerini kameraya kaydettim. Datça'nın bu güzelliklerinin hayranıyım" dedi. 'DATÇA DENİZİ BİR HARİKA' Datça'da 40 yıl önce ilçe tarım müdürü olarak görev yaptığını belirten Mut, "Datça'nın güzelliğini 40 yıldır hiç unutmadım. Her fırsatta buraya geldim. Karamanlıyım ve denizi ilk kez Datça'da tanıdım. Deniz benim tutkum oldu. Nereye gidersem gideyim, Datça'nın denizini ararım. Yılda bir kez de olsa, Datça'nın denizine dalmadan yapamam. Datça, benim cennetlerimden biri oldu. Datça'nın deniz güzelliğini, dünyanın hiçbir yerinde göremiyorum. Çok doğal, çok temiz bir denizi var. Datça'nın akvaryumu andıran denizinin korunması gerek. Dalışta deniz dibinde birçok canlı türüyle karşılaşmak mümkün. Kızıldeniz'i hatta Maldivleri bile aratmıyor. Datça'nın akvaryum gibi koylarının hiç bozulmadan korunması için başta belediye başkanı ve kamu görevlileri olmak üzere doğayı seven 7'den 70'e herkese görev düşüyor" dedi. Öte yandan Muzaffer Mut'un 'Deniz kabuklarından figürler ve sualtı fotoğrafları' sergisi, Datça Belediyesi Çatal Mağara Sanat Galerisi'nde açıldı. Deniz kabuklarından yaptığı yüzlerce biblo ve su altı fotoğrafları beğeniye sunuldu. Serginin 6 Ekim Pazar günü akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.

Hurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, tam yarım ton ağırlığında hurda malzeme ile at heykeli yaptı.

Reyhanlı’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Merdan Altınorak, hurda metal atıkları ile daha önce yatığı at heykelinden daha farklısını yaptı. Altınorak, 3 ayda tamamladığı at heykeli için yine hurda malzeme kullandığını ve malzemeler arasında vida, zincir, saat, buji gibi farklı atıklar olduğunu söyledi. Altınorak, at heykelinin 2 metre 70 santimetre yüksekliğinde olduğunu ve 500 kilo ağırlığında olduğunu belirtti.

Heykelin Mardin’in Midyat ilçesinde açılacak olan Avrupa’nın en büyük geri dönüşüm müzesinde sergileneceğini kaydaden Altınorak, "Sıfır atık mücadelesi projesini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın desteklediği, ilerleyen günlerde açılışını yapacağı geri dönüşüm müzesinde sergilenecek. Ben de yatığım heykellerle projeyi destekliyorum. Bu arada tonlarca hurda malzeme temin etmemde bana büyük destek veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın vefat eden halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğlu’nu da rahmetle anıyorum"dedi.

Altınorak, ayrıca, müzede sergilenmek üzere at heykeli dışında, plastik atıklardan 3 metre balık, elektronik devre ile balık, kartal, flamingo, ve geri dönüşümü temsil eden el üzerinde bir dünya heykeli yapacağını da söyledi.

====================