DHA YURT BÜLTENİ - 3

Gürcistanlı Tekla Nachkebia'ya (14), 3 yıl önce hem akut lenfoblastik lösemi (ALL) hem de akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Aile, kızlarının hastalığı üzerine İzmir'e geldi. 3 yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotolojisi Bölümü'nde tedavi gören Tekla'ya ilik nakli de İstanbul'dan uygun donörün çıkmasının ardından yapıldı. İzmir'e geldiğinde Türkçe bilmeyen Tekla, şimdi damarlarında Türk kanı dolaştığını, Türkçe konuşmaya ve yazmaya başladığını, buradan ayrılmak istemediğini söyledi. Gürcistanlı Dariko Matkava ile İrakli Nachkebia'nın iki çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Tekla Nachkebia, yüksek ateş ve titreme şikayeti ile 2016 yılında ülkesinde hastaneye gitti. Doktorlar, Tekla Nachkebia'nın löseminin farklı türlerinden olan hem ALL hem de AML'yi taşıdığını belirledi. Ailesi, Tekla'nın hastalığı üzerine Türkiye'ye geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotolojisi Bölümü'nde 3 yıl boyunca lösemi tedavisi gören, kemoterapi alan Tekla, zorlu bir sürecin ardından yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Önce İstanbul'dan uygun bir donör bulundu. İlik naklinden sonra bazı komplikasyonlar gelişti. Tekla'nın vücudu şişti, kasıldı ve yürüyemez hale geldi. Nakil olduktan sonra uzun süre yürüyemeyen Tekla, haftanın 4 günü aldığı fizyoterapinin ardından yeniden yürümeye başladı. İzmir'e geldiğinde tek kelime Türkçe konuşmayı bilmeyen, zamanla hem konuşmayı hem de yazmayı öğrenen Tekla'nın şimdi en büyük hayali okula gitmek. 'YA DOKTOR YA DA TELEVİZYONCU OLMAK İSTİYORUM' Tedavi için Türkiye'ye geldiğini ve burayı çok sevdiğini belirten Tekla Nachkebia, "Buradaki insanlar çok güzeller, tatlılar. İlk zamanlar çok zorluk yaşadık, çünkü Türkçe konuşmayı bilmiyordum. Ama artık dili de öğrendim. Biraz anlaşıyoruz. Ben buradan gitmek istemiyorum. Sağlığıma tam olarak kavuştuğum zaman okula gitmek istiyorum. Ya doktor ya da televizyoncu olmak istiyorum. Bu iki meslek arasında karar veremedim" dedi. Tazo Nachkebia adında 11 yaşında bir kardeşi olan ve Bayraklı'da ailesi ile birlikte yaşayan Tekla, damarlarında Türk kanı dolaştığı için mutlu olduğunu dile getirdi. 'HERKESİN TROMBOSİT BAĞIŞI YAPMASI GEREKİYOR' Lösemi hastalarına yardım götüren 'Bir Deniz Yıldızı' adlı oluşumun yöneticilerinden Yıldız Akuş (31), Tekla Nachkebia ile 3 yıl önce tanıştıklarını dil bilmedikleri için bir süre işaret dili ile anlaştıklarını ardından Tekla'nın Türkçe'yi öğrendiğini anlattı. Yıldız Akuş, "Tekla AML ve ALL ile mücadele etti. Şu anda iyi durumda. Tekla artık Türk kanı taşıyor ve Türkiye'de kalmak istiyor. Biz de onu göndermek istemiyoruz" dedi. Lösemi hastası çocukların özellikle trombosit kana ihtiyaç duyduklarını anımsatan Akuş, bağış çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Bağışlar gerçekten çok az. Bağışçılarımızın da yaşadıkları sorunlar var. Sürekli aynı kişiler kan veriyor. Böyle olunca kan değerleri düşüyor, ilaç almak zorunda kalıyorlar. Trombosit bulamadığımız zaman büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sürede beyin kanaması geçiren ve beyin ameliyatı olan çocuklar var. Herkesin trombosit bağışı yapması gerekiyor. Bir damla kana bile bu çocuklarımızın ihtiyacı var."

Emine Nine'ye yeni hayat

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde harabe görünümündeki bir evde yaşayan 82 yaşındaki Emine Bertil ve oğlu Murat Bertil (45), duyarlı vatandaşlar ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi'nin destekleriyle yaşama tutundu. Kulakları duymayan, işitme cihazını fareler kemiren Emine Nine, yeni işitme cihazıyla uzun süreden sonra oğlunun sesini duydu. Emine Nine, rutubetli duvarlardan kurtulup temiz ve sıcacık bir yuvaya, tertemiz battaniyelere kavuştu.

Pınarbaşı'nda 20 yıldır duvarları rutubetli, doğramaları çürük, zemini taş olan eşyaları eski bir evde, iş oldukça inşaatlarda çalışan oğlu ile yaşam mücadelesi veren Emine Nine'ye Türk Kızılayı şefkat elini uzattı. Düzenli olarak 450 TL'lik yaşlılık maaşı alan Emine Nine'nin 4 yıl önce fareler kemirdiği için çalışmayan işitme cihazı da yenilendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde muayene edilen Emine Nine'nin kulağına yeni cihazı takıldı. Emine Nine, 4 yıl sonra ilk kez oğlunun sesini duyunca yüzünü bir gülümseme kapladı. Hayırseverler Zehra Tatış ve Gamze Tutlu'nun desteğiyle yine aynı mahallede duvarları tertemiz yeni bir eve kavuşan Emine Nine, tertemiz battaniyelerle ısındı. Emine Nine'nin kendisine yardım edenlere, "Ben hayatım boyunca böyle bir evde kalmadım" demesi yürekleri burktu. Emine Nine, işitme cihazıyla 4 yıldır duymayan kulaklarının duymasına sevindiğini belirterek, "Artık daha rahatım. Duymayınca derdimi de anlamatıyordum. çok mutluyum" dedi.

EVİN ÜÇ AYLIK KİRASI ÖDENDİ

Hayırsever Tatış, temiz ve bakımlı bir ev bulduktan sonra Kızılay ekibi ile birlikte evin boyattıklarını, eşyaları yenilediklerini anlattı. Evin, elektrik ve ilaçlama ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, evin 500 TL'lik aylık kirasının 3 aylık bedelini ödedi. Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, şunları söyledi:

"Emine Nine, çok zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Oğluyla beraber yaşıyor. Aynı zamanda sağlık problemleri de var. Ciddi anlamda işitme kaybı söz konusu. Söylenenleri duyamıyor. Bu da onun günlük hayatını sürdürmesini engelliyor. Bağışçılarımızın bize ulaştırdığı halı, televizyon gibi ev eşyalarını temin ettik. Aynı zamanda sağlık taramasını yaptırdık. Hastane ve bağışçılarımızın desteği ile kendisine bir kulaklık temin ettik. Kulaklık da kendisine takıldı. Bizleri duyabiliyor. Bizi en duygulandıran sözü de 'Ben hayatım boyunca böyle bir evde kalmadım' oldu. Ben bu vesileyle çok değerli bağışçılarımıza çok teşeşkkür ediyorum. Kızılay'ın kuruluş amacı insanlara yardım etmek, onlara nefes olmak, evlerinde aşları yoksa aş verebilmek, bacaları tütmüyorsa bacalarını tüttürebilmek."