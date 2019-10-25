DHA YURT BÜLTENİ - 3

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 96 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Kuzey Ege'de yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Hıyarlık mevkiinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü ---------- -Kaçaklardan görüntüler. Haber-Kamera. Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) =================== Kırkpınar güreşçisi hayata küsmedi, her şeye rağmen hayatı kündeye getirdi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste iki şampiyonluk kazandıktan sonra gittiği Almanya'da işlenen bir cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve 18 yıl hapiste kalıp tahliye edilen Gürol Kaplan (60), memleketi İzmir'in Menemen ilçesine geri döndü. Hapisteyken üç üniversite bitiren Kaplan, Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, mahallesinde bir dönem de muhtarlık yaptı. 2020 yılında yapılacak şampiyonada yine altın madalya almak istediğini söyleyen Kaplan, "İşlemediğim bir suç yüzünden yıllarca cezaevinde kaldım. Suçsuzluğum anlaşılınca tahliye edildim. Bu süreçte spora devam ettim. Gelecek yıl yapılacak şampiyonada Türk bayrağını tekrar göndere çektirmek istiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Gürol Kaplan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1978- 79 tarihlerinde üst üste iki kez şampiyon oldu. Başarılı bir spor hayatının ardından Almanya'ya yerleşen Kaplan, 1995 yılında işlenen bir cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Alman mahkemelerinde yargılanan Kaplan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kaplan, karara itiraz ederek yıllarca suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Hapisteyken üç üniversite bitiren Kaplan, 18 yıl 2 ay 4 gün tek kişilik hücrede kaldıktan sonra Alman mahkemeleri tarafından tahliye edildi. Yıllar sonra yurda dönen Kaplan, doğup büyüdüğü İzmir'in Menemen ilçesindeki Çaltı Mahallesi'ne yerleşti. Hapiste kaldığı süre boyunca spor yapmaya devam eden Kaplan, 2013 yılında katıldığı Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Yaşadığı mahallede çok sevilen Kaplan, bir dönem mahalle muhtarlığı da yaptı. 'HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM' Sporu hayatından hiç çıkarmayan Kaplan, 2020 yılındaki Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. Başarılı bir spor hayatının ardından yaşadığı kötü dönemi aldığı altın madalyayla unutmaya çalışan Kaplan, "Lisede güreşe daha sıkı sarıldım ve 1978 ile 1979 yıllarında kendi kategorimde Kırkpınar'da şampiyon oldum. Ardından Almanya'da bir kulüpten orada güreşmem için teklif aldım ve Almanya'ya gittim. Orada da 3 şampiyonluk görüp birçok kez yılın sporcusu seçildim. Spor hayatım boyunca da birçok başarı kazandım. Bunun yanı sıra önemli giyim markalarına modellik yaptım. Türkiye'ye dönmeye karar vermiştim. Ancak işlemediğim bir suç yüzünden ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası aldım. Cezaevine girdikten sonra 'Yaşam burada da devam ediyor' diyerek üniversite hayatına başladım. Cezaevinde kaldığım süre boyunca açık öğretimle halkla ilişkiler, işletme ve kamu yönetimi bölümlerini onur öğrencisi olarak bitirdim. Eğitim hayatının yanı sıra spordan da kopmadım. Hiçbir zaman pes etmedim ve hayatı bırakmadım. Almanya mahkemelerine açtığım davaları kazandım ve 18 yılın ardından tahliye oldum" ifadelerini kullandı.

'HAYALİMLE GÜREŞTİM' Cezaevinde tek kişilik bir hücrede 18 yıl geçirdiğini belirten veteran sporcu Kaplan, "18 yıl boyunca tek kişilik hücrede kaldım. Yalnızca 2 saat havalandırmaya çıktığım zamanlarda spor yaptım. Hücrede hep hayal ederek güreştim. Karşımda biri varmış biri çalıştım. Hem eğitimime devam ederek hem spor yaparak diğer mahkumlara da örnek oldum. Cezaevinde antrenmanlarımı aksatmadığım için Türkiye'ye döndüğümde kondisyonum üst seviyedeydi. Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na katılarak birincilik kazandım. Onca yılın ardından ülkeme madalya kazandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak benim için büyük onur oldu. Gençleri elimden geldiğince spora ve sanata yönlendirmeye çalışıyorum. Spor yapan gençlerimiz çoğalıyor. Beraber maraton koştuğumuz bir çobanımız var. Sporu aşılayabilmeyi hedefliyorum. Sporu sadece başarı kazanmak olarak değil, yaşamın parçası olarak düşünmeliyiz" diye konuştu. 'NE KADAR MUTLUYSAK O KADAR ZENGİNİZ' Şartlar ne olursa olsun pes edilmemesi gerektiğini savunan Kaplan, şunları söyledi:

"Cezaevine düştüğümde pes edebilirdim ancak etmedim. Bugün ayağımın birini kaybetsem kalan tek ayağımla ne yapabileceğimi düşünürüm. İnsanlar sürekli üretmek zorundalar. Köyde spor yapan çocukları görmek benim en büyük kazanımım. İnsan nerede olursa olsun illa bir fidan dikmek zorundadır. Pes etmeyip, yapabileceğimiz şeylerin en güzelini yaptığımız takdirde mutlu olacağız. Ne kadar mutluysan o kadar zenginsindir." Görüntü Dökümü ---------- -Gürol Kaplan röportaj -Spor yaparken görüntü -Kupalardan görüntü -Bahçeden görüntü -Heykelden görüntü -Kedi severken görüntü -Genel ve detay görüntüler Haber: Tolga TAHÇI-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR DHA) ====================== 11 yaşındaki Esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor İzmir'in Konak ilçesinde, ters yönden gelen motosikletin çarpmasıyla birçok yetisini kaybedip, yüzde 100 engelli olup yatağa mahkum olan Mehmet Sürer (35), eşi Emine Sürer (27) ve 4 çocuğuyla beraber yaşam mücadelesi veriyor. Çiftin 11 yaşındaki kızı Esma'nın Türkçe dersinde otobiyografi ödevi için yazıp, babasının başucuna astığı satırlar, okuyanların içini sızlatıyor. Esma'nın ödevinde şu satırlar yer alıyor; Hayalimdeki meslek beyin cerrahlığı. Doktor olup, hiç kimsenin babasının bu halde kalmaması için elimden geleni yapacağım.

Özel bir tekstil firmasında paket elemanı olarak çalışan Mehmet Sürer, geçen sene Ağustos ayında, tatile için gittikleri ailesini Diyarbakır'dan geri getirmek amacıyla İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yola çıktı. Kapılar Caddesi'nde yürürken ters yönden gelen bir motosikletin çarpması üzerine yere düşüp, kafasını çarpan Sürer, çevresindekilere 'bir şeyim yok' deyip otogara gitti ve Diyarbakır'a gitmek üzere otobüse bindi. Manisa'nın Salihli ilçesinde fenalaşan Sürer, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle otobüsten ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde ciddi hasar oluştuğu belirlenen Sürer, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, bilinci kapalı şekilde yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Sürer, uyandığında konuşma, yürüme, yemek yeme gibi birçok yetisini kaybetti, elleri ve ayaklarında da bükülmeler meydana geldi. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve yatağa mahkum olarak yaşamaya başlayan Sürer'e yüzde 100 engelli raporu verildi. Bu süre içinde de malulen emekli olan Sürer, midesine takılan tüp yardımıyla, mamayla beslenmeye başladı. Kendisine söylenenleri anlayan Sürer, sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor. Eşi Emine Sürer, çaresizliklerine çözüm bulunmasını isterken, talihsiz adam, eşinin yardım çağrısı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Esma (11), İslam (8) ve 1,5 yaşındaki ikiz kız çocukları Melisa ve Esila'ya hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Emine Sürer, eşine çarpan sürücünün bulunması için yetkililerden yardım istedi.

'BABALARININ NE ZAMAN AYAĞA KALKACAKLARINI SORUYORLAR' Babalarıyla iletişim kuramayan çocuklardan Esma ile İslam'ın, babaları için yaptıkları resimleri onun yatağının yanındaki duvara astıklarını söyleyen Emine Sürer, "Onu böyle görmeye dayanamıyorum. Konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor, öylece bakıyor. Çocuklarım bana gelip, babalarının ne zaman ayağa kalkacağını soruyor" dedi. Eşinin aylık 800 liralık masrafı olduğunu söyleyen Emine Sürer, "Ben, tek başıma hem çocuklarımı büyütmeye hem de eşimi iyileştirmek için sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Doktorlar, fizik tedavi görürse eşimin iyileşebileceğini söylüyorlar. Tedavi için yardım istiyorum, lütfen sesim duyulsun" dedi. 'KİMSENİN BABASININ BU HALE GELMEMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM' Çiftin kızları Esma'nın Türkçe dersinde otobiyografi yazımı eğitimi alırken kaleme alıp, babasının yatağının yanı başına astığı yazı ise okuyanları duygulandırıyor. Küçük Esma'nın doktor olup babasını iyileştirmek isteğini anlattığı otobiyografisinde şu ifadeler yer alıyor:

"Ben Esma Sürer, Mardinliyim. Dört kardeşiz, üç kız bir erkek. En sevdiğim renk bebek mavisi, en sevdiğim yemek sarma, en sevdiğim tatlı sultan sarması. Yemek yapmayı çok severim. Hayalimdeki meslek beyin cerrahlığı. Beyin cerrahı olmak istememin başlıca sebebi, babamın motosiklet kazasında beyin kanaması geçirip, yatalak kalması. Benim en büyük hırsım bu yüzden. Doktor olup, hiç kimsenin babasının bu halde kalmaması için elimden geleni yapacağım. Doktor olup, insanların hayatlarının bu kadar ucuz olmadığını herkese göstereceğim. Doktor olup, babamın, annemin, benim ve kardeşlerimin yaşadıklarını hiç kimsenin yaşamaması için uğraşacağım." Görüntü Dökümü -------------- - Ailenin evinden genel ve detay görüntü - Çiftin 11 yaşındaki kızı Esma'nın duvara asılı yazısı ve resimler - Mehmet Sürer'in boynundan aşağısının tutmaması, ağlaması gözleriyle iletişim kurması - Eşi Emine Sürer'in yardım çağrısı Haber-Kamera: Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA) ====================== Yangında evi küle dönen aile yardım bekliyor

Samsun'da çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Cort ailesi, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Samsun'un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi'nde, 23 Ekim'de çıkan yangında Musa Cort'a (45) ait ev yanarak kül oldu. 3 çocuğu okulda olan Cort, bir oğluyla birlikte kendini son anda dışarı atarak yangından kurtuldu. Evi kullanılamaz hale gelen aile, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Yangın anında yaşadıkları korku dolu anları anlatan Musa Cort, "Dumanı fark edince boğazım yandı, kalktığımda evin yandığını gördüm. Az daha ben de alevler arasında kalıyordum. Çocuklarımın 3'ü okula gitmişti. Oğlum Hamza yanımdaydı. O da korkup bahçeye kaçmış. Dumandan etkilendiğim için hastaneye gittim. Sonradan eşim geldi fakat evi kurtaramadık. Bütün emeğim, tüm eşyalarım yandı" dedi. YARDIM BEKLİYORLAR Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten Cort, 'Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum da. Ne diyebilirim ki? Yardım bekliyorum. Çocuklar okuldan eve döndüğünde yukarı çıkmak istediler. Odalarına gitmek istediler. Çocuğa nasıl anlatacaksın artık bir odalarının olmadığını? Yukarı çıktıktan sonra da ağlamaya başladılar. Bu evi sağdan soldan aldığımız yardımlarla ve büyük bir emekle yaptık. 4 yıldır burada yaşıyorduk. Nasip buraya kadarmış. Her şeyimiz yandı, hiçbir şey kalmadı. Ayağıma giyecek bir çorabım bile yok artık. Komşularımızdan, tüm köy halkından ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Herkes gücünün yettiğince bir şeyin ucundan tuttu" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü ------- - Drone ve kamera ile yanan evden detaylar - Komşuların Cort ailesini teselli etmesi - Ev sahibi Musa Cort röportajı (SURE: 05.33 DK) (BOYUT: 621 MB) Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ======================= Spil Dağı, sonbaharda bir başka güzel Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil (Sis) Dağı Milli Parkı, sonbaharda yeşilin her tonunu barındıran güzelliklerini gözler önüne serdi. Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atlarıyla birlikte parkta kartpostallık görüntüler oluştu. Şehrin güney bölümünde bulunan Spil Dağı'nın etkileyici güzellikteki milli parkı, sonbaharda farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü, mağara, kanyon, göl, Tantalos Kalesi gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle seyahat ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geldi. 60 metreden başlayıp zirvede 1517 metre yüksekliğe kadar ulaşan Spil'e kışın kar güzelliği vururken, ekim ayında da doğanın renkleri görsel şölen yaşatıyor. Mevlevihane, günübirlik kullanıma yönelik büfe, yapay gölet, piknik ve oyun alanları, çeşmelerin bulunduğu 12 hektarlık bir piknik alanının da bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı, 120 çeşit endemik bitki türü ile dikkat çekiyor.

Spil Dağı denilince ilk akla gelen yılkı atları da bu görsel şölene katkı veriyor. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan yılkı atlarının bulunduğu alana 24 kilometrelik asfalt yolun ardından ulaşılıyor. Her yıl yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Spil Dağı'na çıkanlar, yol üzerindeki banklarda oturup, temiz havayı ciğerlerine çekip, eşsiz manzaraya bakarak çay ve kahvelerini yudumluyor. Görüntü Dökümü ------------ -Spil Dağı'ndan drone görüntüsü -Sonbahar renklerinden görüntü -Yılkı atlarından görüntü -Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ===================== Gaziler ve öğrenciler bir araya gelerek resim çizdi Kocaeli Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, başlatmış oldukları 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında gaziler ile bir araya gelerek resimler çizdi. Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 10 öğrenci, 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'nde, gaziler ile bir araya gelerek Atatürk, Mehmetçik, bayrak ve vatan sevgisini anlatan resimler çizdi. Gazilerin ve öğrencilerin yaptığı resimler önümüzdeki günlerde sergilenecek. Yaklaşık 10 gündür devam eden projede gazilerden dünün, öğrencilerden ise bugünün tarihinin yansıtılmasını hedeflediklerini söyleyen resim öğretmeni Beyhan Satır, bu projeyi başlattıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Gaziler ile bir araya geldiklerinde duygu dolu anların yaşandığını söyleyen Behyan Satır, "Kocaeli Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu olarak vatanımızla, ecdadımızla, bayrağımızla, gazilerimizle, şehitlerimizle, milli ve manevi duyguları her zaman önemseyen ve koruyan bir kurum olduk. ‘Dünden bugüne Türkiye’ projesi kapsamında gazilerimizle belirli günlerde buluşarak birlikte tarihimizi tanımaya çalıştık. Gazilerimiz dünü, çocuklarımız bugünü anlattı. Gazilerimiz bizzat savaşa katıldıkları için tarihi canlı canlı anlattılar. Öğrencilerimiz de büyük bir merakla dinleyip bunu resme aktardılar. Zaman zaman eğlendik, zaman zaman ağladık. Yeri geldi birlikte marşlar söyledik, yeri geldi hep birlikte anılarımızı anlattık ama en önemlisi gazilerimizin bize vatan sevgisi, bayrağı, toprağı sevmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize hatırlattılar." dedi. "BÜTÜN ÖĞRENCİLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ" Vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle bir araya gelmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen 8’inci sınıf öğrencisi Şevval Han, "Vatan uğruna ölümü göze alan gazilerimizle birlikte böylesine güzel bir proje sayesinde onlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Ülkemiz, vatanımız ve biz çocuklar için kimisi kolunu, kimisi bacağını kaybetmiş. Bu durum yalnızca beni değil, okulumuzdaki bütün öğrencileri derinden etkiledi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili resimler çizdik, afişler hazırladık. En önemlisi de gazilerimizle birlikte bu projeyi gerçekleştirmekti. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.