DHA YURT BÜLTENİ-3 

Sergi ile topluma kadına şiddet konusunda önemli bir mesaj vermek istediklerini belirten Antakya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Soyalan, "Türk kadınını yüceltmek adına kadına şiddet temasını ülkü ocakları olarak 'kadına şiddete hayır' sloganı ile savunmaya başladık. Ülkü ocakları her alanda olduğu gibi, bugün de sanatsal bir faaliyet ile toplumun yaralarına parmak basıyor. Bugün de Yasemin Höyük Hocamızın önderliğinde sergimizi açtık" dedi.

Sergide yer alan bir çok eserin sahibi olan Yasemin Höyük ise, şunları söyledi:

"Burada anlatmak istediğimiz şiddetin dili, ırkı, coğrafyası yok, şiddet her yerde şiddettir. Biz her türlüsüne karşıyız. Bunun için de böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Verdiğimiz mesajlar çok açık; kadın bir birey, bir anne, bir eş, bir eğitimci, ama her şeyden önce kadın. Bu serginin adını 'küllerinden doğan kadın' olarak bile koyabilirdik."

Açılışın gerçekleşmesinin ardından davetliler, sergiyi gezdi.

