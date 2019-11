DHA YURT BÜLTENİ - 3

Görüntü Dökümü

----------

-Yakalanan balon balığı denizden çıkartılırken

-Balon balığı gösterilirken

-Balon balığının kendisini şişirmesi

-Umut Çor olta çekerken

-Olta ile gelen balon balığı

-Çor, balon balığını gösterirken

-Çor’un kısa konuşması

-Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas ile röp

(BOYUT: 575 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

==================

20 yıllık diyaliz hastası Arife, böbrek nakli bekliyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 20 yıldır böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz ünitesinde tedavi gören Arife Yaşar (36) organ nakliyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. 10 yıl önce kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Asiye Yaşar (38) ise kız kardeşini hastanede bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Osman ve Meryem Yaşar çiftinin 3 çocuğundan Arife ve Asiye Yaşar, 20 yıl önce böbrek yetmezliği rahatsızlığına yakalandı. İki kardeş 20 yıl önce hastalık sebebiyle diyaliz tedavisi görmeye başladı. Arife ve Asiye Yaşar'ın erkek kardeşi Ahmet Yaşar ise 1997 yılında aynı hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Asiye Yaşar doğum günü olan 14 Şubat 2009'da kadavradan uygun organın bulunup nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu. O günden sonra kız kardeşinin de organ nakliyle hayata tutunması için umutla bekleyen Asiye Yaşar, Erbaa Devlet Hastanesi'nde haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören kız kardeşini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kendisi de nakil için bekleyen Arife Yaşar, "20 yıldır diyalize giriyorum. Haftanın 3 günü buradayım. Hiçbir sosyal hayatım yok. Hayatım burada geçiyor. Nakil olmak istiyorum. Organ bağışı çok önemli. 3 kardeştik. Erkek kardeşim de 1997'de böbrek yetmezliğinden vefat etti. Ablam kadavradan nakil oldu. O da 10 yıl boyunca diyalize girdi. Şimdi haftanın 3 günü ablam da yanımda" dedi.

'BANA EN BÜYÜK HEDİYE OLDU'

2009'da doğum gününde nakil için uygun organın bulunduğu haberini aldığını ve naklin başarıyla gerçekleştiğini belirten Asiye Yaşar ise, "Ben de diyalize giriyordum uzun yıllardır. 10 yıl diyalize girdim. 10 yıl sonra nakil oldum. 2009 yılında 14 Şubat'ta nakil oldum. Organ bağışı çok önemli. Benim şu an sağlım yerinde. Rahat hareket edebiliyorum. Her şeyi yiyebiliyorum, içebiliyorum. Hiçbir şeye bağımlı değilim. Ama kardeşim haftanın 3 günü hastaneye bağımlı. Ben de onun gibiydim. Lütfen organ bağışında bulunsunlar. 2009'da kadavradan nakil oldum ben. O gün benim doğum günümdü. O doğum günümde bana en büyük hediye oldu" diye konuştu.