DHA YURT BÜLTENİ-4

1)GÜMÜŞHANE'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER SU ARAMAYA ÇIKMIŞ GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde çıkan çatışmada, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de yer alan, başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun’un etkisiz hale getirildiği operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. Çatışmada, 4 kişi oldukları belirlenen gruptaki 2 terörist, sırt çantalarını bırakıp, yanlarına aldıkları bidonlarla su kaynağı aradıkları sırada izlerini süren Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) timi tarafından yaklaşık 20 metreden etkisiz hale getirildi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, geçen ay, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşüren, yine 'kırmızı kategoride' başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in yakalanması için sıkı takip başlatılmıştı. Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Fındıcak Yaylası'nda evden erzak çalındığının belirlenmesi üzerine bölgede operasyonlar genişletildi. Yayla kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında dün sabaha karşı çıkan çatışmada, 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü.

SU ARAMAYA ÇIKMIŞLAR

Çıkan çatışmada, 4 kişi oldukları belirlenen gruptaki 2 terörist, sırt çantaları bırakıp, yanlarına aldıkları bidonlarla su kaynağı aradıkları sırada izlerini süren Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) timi tarafından yaklaşık 20 metreden etkisiz hale getirildi. Sırt çantaları ormanlıkta olduğu düşünülen teröristlerin yanında su bidonları ele geçirildi. Teröristlerin üzerinde M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, 3 el bombası, 4 M-16 tüfek şarjörü, kalaşnikof şarjörü, 119 M-16 mermisi, 121 kalaşnikof mermisi ile harita ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON SÜRDÜRÜLÜYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlarda, sözde 'lider kadro'ları öldürülen örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' dağıldı. Tunceli'den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Mehmet Yakışır ile Barış Öner'in bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan 2'si teslim olurken, 6'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçışmaya başladı. Kaçmaya çalışan 2 teröristin de etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonla iz sürüyor. Operasyonlarda ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor.

Görüntü Dökümü

--------------------ARŞİV

Terör operasyon detayları

Arşiv görüntüler

Haber: Muhammet KAÇAR GÜMÜŞHANE DHA 2)VAN'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LI 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ VAN'ın Gürpınar ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirtilen biri kadın, PKK'lı 2 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Gürpınar İlçesi Tırşin Yaylası bölgesinde, PKK'lı 2 teröristin belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri kadın, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristler ile birlikte 2 Kalaşnikof marka tüfek, 4 yabancı menşeli el bombası ele geçirildi. Teröristlerin barındıkları yerde ise çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme bulundu.

Bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

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-Etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah, mühimmat ve malzemeler

-Detaylar

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SÜRE:1 DK 5 SN

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- ==================================================== 3)OĞLUNU ÖLDÜREN ANNE: ÖLECEĞİNİ ANLAYINCA BAĞIRMAK İSTEDİ

ADANA'nın Kozan ilçesinde oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı (4) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fatma Özbahar'ın (34) ifadesi kan dondurdu. İfadesinde oğlunu, "Senin baban belli değil" dedikleri için öldürdüğünü söyleyen Özbahar, "Öleceğini anlayınca bağırmak istedi ama ben elimle ağzını kapatıp, onu tişörtüyle boğdum" dedi.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 20.00 sıralarında Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi’nde meydana geldi. Bir inşaatın önünde sinir krizi geçiren ve kendine zarar veren Fatma Özbahar'ı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Fatma Özbahar, oğlunu öldürdüğünü, cesedinin ise inşaatta olduğunu söyledi. İnşaat alanına giren polis, minik Yiğit Çınar’ın hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit Çınar Özbahar’ın öldüğü belirlendi.Fatma Özbahar gözaltına alınırken, Yiğit Çınar Özbahar'ın cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eşinden ayrı, oğluyla birlikte yaşadığı belirtilen Fatma Özbahar, ifadesinde, "Oğluma sürekli senin baban belli değil diyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim" dedi.

Oğlunu boğmak için inşaata götürdüğünü söyleyen Özbahar, minik Yiğit'in öleceğini anlayınca bağırmak istediğini belirterek ifadesinde şunları söyledi:

"Bir inşaata geldik, buranın giriş katında oğlumun tişörtünü çıkartıp onu boğarak öldürmek istedim. Oğlum önce ne olduğunu anlamadı. Sonra öleceğini anlayınca bağırmak istedi, ama ben elimle ağzını kapatıp, onu tişörtüyle boğdum. Oğlumu öldürdükten sonra aynı inşaatın çatısına çıkıp kendimi atmak istedim. Uzun süre burada durdum, ama beceremedim. Daha sonra aşağıya inip, sokakta gezdim. Sinir krizi geçirmişim, polisleri karşımda görünce kendime zarar vermeye başladım" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Özbahar tutuklanırken, otopsisi tamamlanan minik Yiğit Çınar ise yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

- Zanlının Adliyeye getirilmesi

- Adliyenin genel görüntüsü

- Olayın yaşandığı inşaatın içinden görüntüler

- İnşattan genel görüntü

- Adli Tıp Kurumu genel görüntüsü

- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Morg tabelası

- Cenaze aracının görüntüsü SÜRE:31" BOYUT:58,4 MB

SÜRE:54" BOYUT:100 MB

SÜRE:01'18" BOYUT:145 MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana),(DHA) ======================================================= 4)ODUNCU PAZARI'NDAKİ YANGINDA 4 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ, 2 MİLYON LİRALIK HASAR OLUŞTU ŞANLIURFA'da, dün gece Oduncu Pazarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürme çalışmalarının yanı sıra TOMA'larla da müdahale edilen yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. 4 iş yerinin küle döndüğü, yaklaşık 2 milyon liralık hasarın meydana geldiği yangının izleri bu sabah ortaya çıktı.

Sancaktar Mahallesi'nde odun ve kereste satışı yapılan Oduncu Pazarı'nda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmeye başladı. Alevler büyürken, çevre ilçelerden de bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun iş yerlerine yakın olması dolayısıyla yangına çabuk söndürülmesi için TOMA'larla da müdahale edildi. Belediye sulama araçları ve Organize Sanayi Bölgesi'nden getirilen iş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında alevler, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında 12 kişi, dumandan etkilendi.

Oduncu Pazarı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışması yapıldı. Yangında 4 iş yeri küle dönerken, 2 iş yerinde de hasar meydana geldi. Yaklaşık 2 milyon liralık hasara yol açan yangının izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gece boyu alevlerle mücadelenin ardından yanan odun ve keresteler, iş makineleriyle bölgeden tahliye edildi. İş yerleri küle dönen esnaf, yanmayan odun ve keresteleri ayıklayarak, farklı depolara taşıdı. Çıkış nedeni araştırılan yangında iş yeri küle dönen Cengiz Hızar, 750 bin liralık zararı olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan valilik ve belediye görevlilerinden oluşan hasar tespit komisyonu üyeleri de Oduncu Pazarı'na gelerek, hasar tespit çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Oduncu pazarı

- Yanan odunları tahliye edilmesi

- İş yeri yanan Cengiz Hızır ile röportaj

- Vatandaşların yanan odunları dışarı çıkarması

- Genel ve detay görüntüler (Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

176 MB ====================================================== 5)'BAYRAMİÇ BEYAZI' ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili 'Bayramiç beyazı' adıyla yapılan nektarinin kilogramının toptancılara 3- 5 liradan satılması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağı’nın endemik meyvesi olan 'Bayramiç beyazı'nın hasadına 1 ay önce başlandı. Son dönemine girilen hasat bölgesinde yaklaşık 5 bin dekardaki ürünler; erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönem yetiştiriliyor. Ürünler, hasat döneminin ardından yurt dışının yanı sıra Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor. 'Bayramiç beyazı' rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketicinin beğenisini topluyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Kaz Dağı’nın eteklerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili 'Bayramiç beyazı' adıyla yapılan nektarinin kilogramının toptancılara 3 ile 5 liradan satılması, hasat dönemini sonunda üreticilerin yüzünü güldürdü.

Üretici İbrahim Işık, Bayramiç Ziraat Odası'nın girişimiyle yapılan 'Bayramiç beyazı'nın reklamı ve tanıtımı sonrası talepte meydana gelen artışın, üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bahçe Ziraatı Bölümü'nün 5 yıl gibi uzun bir süre araştırma ve incelemesinin ardından ürünümüz 'Bayramiç beyazı' olarak tescillendi. 'Bayramiç beyazı' diğer bölgelerde yetişen beyaz tüysüz şeftaliden daha farklı lezzete sahip. Ürünlerin 3 ile 5 lira arasında toplantıcılara satması ise üreticileri hem memnun etti hem de yüzlerini güldürdü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bayramiç beyazının üretildiği meyve bahçelerinden görüntü.

-Soğuk hava deposundan tırlara yüklenen Bayramiç beyazından görüntü.

-Üretici İbrahim Işık ile röp.

-Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ile röp. Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) ======================================================= 6)SERA GÖLÜ, SELDE ODUN, ÇÖP VE BALÇIKLA KAPLANDI TRABZON'da dün etkili olan sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950’de meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Tabiat Parkı Sera Gölü, selin sürüklediği odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, göldeki manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Trabzon'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve metrekareye 65 kilogram dolayında düşen yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Düzköy ve Akçaabat ilçelerinde yollar kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, alt yapıda hasarlar oluştu. İki ilçede taşan dereler önüne kattığını sürükledi. Akçaabat ilçesinde, 1950’de meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Tabiat Parkı Sera Gölü de, Sere deresindeki selin sürüklediği odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, göldeki manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Trabzon'a tatile gelen Faruk Bakşı, Sera Gölü'nü görmek için geldiklerini belirterek "Bize 'çok güzel bir yer' olduğunu söylediler. Biz o yüzden geldik. Böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk. Gölün büyük bir kısmı pisliklerle kaplı" dedi.

Gülüş Kantaj ise "Sera Gölü'nü bize 'mutlaka görün' dediler. Böyle bir manzarayla karşılaşınca şok olduk. Berbat bir durumda, üzüldük tabi. Bu gibi durumların önüne geçmek için setler kurulabilir. Çevremizi de temiz tutmamız lazım, biz çevreyi kirletince bütün pislikler bu şekilde göle giriyor. İnsanlar bu konuda duyarlı olurlarsa daha güzel olur" diye konuştu.

Müslüm Hekim de "Gezmeye gelmiştik ama gördüğümüz manzara bu.Üzüldük" diyerek gölde önlem alınmasını istedi.

BAKAN TALİMATI İLE GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI

Sera Deresi Vadisi’nde, 1950’de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yıl temmuz ayında bölgede göl manzarası olan bir otelde konaklayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çinkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de 'Çin Seddi' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik mesafedeki gölün doğal dokusuna uygun bir projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistem olan 'GeoArme Geosentetik donatılı duvar' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30-40 santimetre fileli toprakla bir çalışma da yapılarak göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

Görüntü Dökümü

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-Göl detayları

-DRONE ile göl yüzeyi

-Vatandaşalrladan detay

-Ziyarete gelenelrle röp.

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA ======================================================= 7)GURBETÇİ AİLE SALDIRIDA ÖLEN KÖPEKLERİ 'ANGEL'E GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ HOLLANDA'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır ailesi, konakladıkları otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen 'Angel' isimli köpeklerini Edirne'nin Uzunköpü ilçesinde gözyaşları arasında hayvan mezarlığında toprağa verdi. Meryem Çıldır, köpeğini son yolculuğuna, "Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim yavrum" diyerek uğurladı.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Meryem ve Erkan Çıldır çifti 3 kızları ve 6 yaşındaki 'Angel' isimli terrier cinsi köpekleriyle birlikte anavatana tatile geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayvan dostu bir otele yerleşip tatillerini geçiren ailenin köpeği, havuz başında otel sahibinin dogo cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılan ve ağır yaralanan 'Angel' sahipleri tarafından önce ilçede bir veterinere ardından da 200 kilometre mesafedeki Antalya'da bir hayvan hastanesine götürüldü. 6 saatlik bir operasyon geçiren köpek, iki gün kaldığı yoğun bakımda öldü.

Tatilleri köpeklerin ölümüyle büyük üzüntüye dönüşen Çıldır ailesi, 'Angel'i Türkiye'de toprağa verip, Hollanda'ya dönme kararı aldı. Aile, yaptığı araştırmada Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan mezarlığı bulunduğunu öğrenince burada toprağa verme kararı aldı. Angel, hayvan mezarlığı yetkilileri tarafından Antalya'dan özel bir araçla alınarak, yaklaşık bin kilometre mesafedeki Uzunköprü'deki mezarlığa getirilip, burada açılan mezara özel yatağı ile gömüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Köpeğinin gömüldüğü sırada Meryem Çıldır, gözyaşlarına hakim olamadı. Çıldır, "Bembeyaz kızım benim, kıyamam ben sana, prensesim yavrum. Rahat uyu bak arkadaşlarında var burada" diyerek ağladı.

Hollanda'da bir otelde çalışan Meryem Çıldır, ölen köpeklerini 6 haftalıkken sahiplendiğini belirterek, 'kızım' dediği köpeğini koruyamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Köpeğinin mezarına pembe renkli taç bırakan Çıldır, "Tatile kızımla gelebilmek için kara yolunu tercih ettik. Allah'tan gelen bir şey isyan etmiyoruz, ama çok acı. Kızım öyle 2 gün acı çekti hepimiz şoktayız. Resmen travma yaşadık, böyle bitmeseydi sonu. Kızım çok keyifliydi hastaneden çıkınca rahat yatsın uyusun diye özel yatak aldık ama sonsuz uyuyacak. Onunla birlikte gömdük. Hayatımız artık bir eksikle yaşamaya devam edeceğiz. Aramızda çok güçlü bağ vardı, benim 3 kızım vardı o da benim 4'üncü kızımdı. Çok sevimliydi ilgiyi çok severdi. Giyinmeyi çok severdi. Çok süslüydü, çok temizdi. Tabi ki her köpek öyledir de böyle bir bağ kurulması, anlatılmaz yani. Vicdanım rahat değil kızımı koruyamadım diye. Rahat değilim bilmiyorum nasıl devam edecek hayatımız. Hiç saldırgan değildi ısırmasını bilmezdi. Çok güzeldi. Kanı yerde kalmayacak. Hiç bir şey olmamış gibi sırtımızı dönüp gidemiyoruz. O bana emanetti, ben ona yemek vermezsem su vermezsem zaten ölüp giderdi. Ama ben ona bütün sevgimi verdim. O benim omuzum da hep yatardı. Omzuma kızımın hemen dövmesini yaptıracağım. Hep yanımda olsun benim diye" dedi.

Hollanda İçişleri Bakanlığı'nda çalışan Erkan Çıldır, köpeklerinin gömüldüğü sırada üzüntü yaşarken bir yandan da eşi Meryem Çıldır'ı teselli etmeye çalıştı. Fethiye'deki otelde köpeklerinin başka köpeğin saldırısını önlemeye çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını anlatan Erkan Çıldır, tatillerinin kendilerine büyük üzüntü yarattığını ve 3 çocuklarının da psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Köpeklerinin ağır yaralanmasını ardından hayatta kalması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ancak kaybettiklerini belirten Erkan Çıldır, yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarını ve jandarmaya giderek, otel sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Erkan Çıldır, şöyle dedi:

"Köpeğimizi Edirne'deki hayvan mezarlığına getirdik. Burada toprağa verdik. Köpeğimiz bize 6 haftalıkken geldi, 6 yaşındaydı. Daha çok küçüktü. Biz onu kendi çocuklarımızdan ayırt etmiyorduk. Çok acı oldu, herkes perişan, çocuklarımız eşim çok kötü. Dışarıda bir sokak köpeği ısırsa bu kadar acı olmazdı ama gittiğimiz otelin sahibinin köpeğinin bunu yapması çok üzdü. Otel sahibin açıklamasını takip ettim bizim köpek onu tahrik etmiş, tasmasını falan koparmış, bunlar hepsi uydurma böyle bir şey yok. Bizim küçücük köpeğimizin havlamasından tahrik oluyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Yüce adalete inanıyoruz, bu işin sonunu böyle bırakmayacağız" dedi.