DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KENTİ TAŞKINLARDAN KORUYACAK 'KANAL EDİRNE' YIL SONUNDA TAMAM

EDİRNE'de taşkınları önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerine Devlet Su İşleri, (DSİ) tarafından başlatılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne' projesinde yüzde 90 tamamlanarak sona gelindi. Edirne Valisi Günay Özdemir, "Bu 500 yıllık sel ve taşkın olaylarına göre hesap ettiğimizde Meriç Nehri taşkınlarını şehri etkilemeden önlemiş olacağız"dedi.

Edirne'de her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne' projesinde kazı çalışmalarını yüzde 90'ı tamamlandı. Meriç Nehri'nde by-pass edilerek oluşturulan 7 bin 800 metrelik kanal, Edirne'nin, taşkınları önlemesi hedefleniyor. Kanal Edirne projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri'ne bağlanacak.

Tahliye kanalının tamamlanması ile yaklaşık 1000 metreküp/ saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişlik kapasitesi 50, derinliği de 4.5 metre olacak.

Meriç Nehri ana yatağından taşan sular Kanal Edirne'den geçirilerek, Edirne il merkezinde olası taşkının önüne geçilecek. Ayrıca kanal üzerinde yaya ve araç geçişlerini sağlamak için oluşturulacak olan 5 köprüden 4'ünde çalışmalar tamamlandı. Kanal Edirne ve Meriç Nehri yatak temizliği ve diğer çalışmalar tamamlandığında, yeni rekreasyon alanı oluşturulacak, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılması hedefleniyor.

'TAŞKINLARINI ŞEHRİ ETKİLEMEDEN ÖNLEMİŞ OLACAĞIZ'

Edirne Valisi Günay Özdemir, kenti taşkınları önleyecek Kanal Edirne projesinin yüzde 90 tamamlandığını bu yıl sonu açılmasını hedeflediklerini söyledi. Özdemir, "Kanal Edirne, yüzde 90'a yakın bitirdik. Özelikle kanal çalışmaları tamamlandı. 5 tane köprüden 4 tanesi yapıldı. Şu anda 5'inci köprüyü de tamamlamak üzereyiz. Bu Eylül ayı sonunda köprü çalışması tamamlanacak. Bu yıl içinde de, 'Kanal Edirne'yi' hizmete sokmuş olacağız. Kanal Edirne'nin devreye geçmesinden sonra Edirne taşkınlarla ilgili belirli oranda korunmuş olacak. Bu 500 yıllık sel ve taşkın olaylarına göre hesap ettiğimizde Meriç Nehri taşkınlarını şehri etkilemeden önlemiş olacağız. Bu da gelecekte taşkın olaylarının asgariye inmesini sağlayan önemli bir çalışma olacak" dedi.

Taşkınlar nedeniyle 'Kanal Edirne' kazı çalışmalarında gecikme olduğunu söyleyen Vali Özdemir, "Bu yıl Meriç Nehri'nde taşkınla ilgili ciddi su seviyesinde yükselme oldu, bu da aslında bizim o bölgedeki çalışmamızı önemli ölçüde etkiledi. Ve bu sene yağış olarak da ülkemiz, Türkiye'nin hemen her tarafı ve Balkanlar, Bulgaristan çok önemli yağışlar aldı. Bu da bizim buradaki faaliyetlerimizde gecikmeye neden oldu. En kısa zaman da bunu telafi edeceğiz" dedi.

Kanal Edirne'nin etrafında çok güzel yerler yapılacağını anlatan Özdemir, "İnsanların yürüyüş yapıp eğlenebilecekleri aslında, Edirne halkına sosyal anlamda hizmet edecek alanlar yapılacak. Tabi o bölge Meriç, Tunca, Karaağaç bölgesi, bizim turizm alanımızda da Edirne'ye katkı sağlayan bölge. Kanal Edirne projesi hayata geçtikten sonrada çalışmalarını yaptık çevre düzenlemesini de, bir kaç yıl içinde tamamlayıp hizmete açacağız. Kanal Edirne, 8 kilometre bir alan burada su sporları da yapılacak. Karaağaç tarımda çok önemli topraklara sahip burada yer altı sularından yapılan sulamalar Kanal Edirne tamamlanmasının ardından buradan yapılması için proje çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.