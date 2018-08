DHA YURT BÜLTENİ-4

AFYONKARAHİSAR'da Zafer Haftası ve Büyük Taarruz kutlamaları kapsamında atlı birliklerin katılımıyla kortej yapıldı. Daha sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kocatepe'ye çıkışını canlandırmak amacıyla sabaha karşı yüzlerce kişinin katılımıyla Zafer Yürüyüşü gerçekleşti. Afyonkarahisar'da Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü ve Büyük Taarruz kutlama etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nde tören yapıldı. Programa eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile askeri erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. ATLI BİRLİKLERLE KORTEJ Atatürk Evi önündeki törende konuşan Veysel Eroğlu, 26 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruz sayesinde istiklal zaferinin kazanıldığını vurguladı. Veysel Eroğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Atatürk Evi önünde açılan hatıra defterine günün anlam ve önemini anlatan bir mesaj yazdı. Mehter takımı eşliğinde devam eden kutlamalar, kortej geçişiyle ilçe merkezine kadar sürdü. Süvari birlikleri ve Jandarma Komutanlığına ait atlı birliklerin de yer aldığı kortej sonunda Veysel Eroğlu, İzmir'e giden süvari birliğine Türk bayrağı ve savaşın yaşandığı bölgeden alınan toprak teslim etti. 'TÜRK ORDUSUNUN KAYIPLARI 13 BİN ŞEHİT VE GAZİYDİ' Zafer Haftası kutlamaları Şuhut İlçe Stadyumu'nda düzenlenen törenle devam etti. Burada konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan, Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'nin yıllar sonra aynı coşku ve heyecana ev sahipliği yaptığını belirtti. Tutulmaz, şöyle konuştu: "96 yıl önce buradan başlayan ulusal kurtuluş mücadelesi millet için her açıdan bir varoluş savaşıydı. Düşmana karşı en güçlü ve kalıcı darbeyi vurabilmek için milletimiz 26 Ağustos'ta ordusuyla birlikte yekvücut olup özgürlüğe yürüdü. Aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun 25 Ağustos 1922'de buradan başlattığı kutlu yürüyüş 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30'da düşman mevzilerine karşı topçu ateşiyle devam etti. Büyük Taarruz harekatı gün aydınlandığında Türk askerinin süngü hücumuyla, düşmanla göğüs göğse çarpışmasıyla devam etti. 26 Ağustos'ta başlayan ve Yunan ordusunun İzmir'i terk edişi 9 Eylül'e kadar devam eden sürede Türk ordusunun kayıpları 13 bin şehit ve gaziydi. 3 yıl 4 aylık işgalin ardından Yunan ordusunun 14 günlük kaçış süreci Yunan tarihine 'Küçük Asya felaketi' olarak geçti." 'CANLARI PAHASINA SAVAŞTILAR' Veysel Eroğlu da "Bu kahraman milleti topla, tüfekle, silahla yenemediler. Batılı ülkeler 1699 Karlofça Anlaşması'ndan itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyor. Adına 'Şark Meselesi' dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Dedelerimiz Galiçya'da, Yemen'de, Kafkas cephesinde, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de bu vatan için canları pahasına savaştılar" diye konuştu. Gecede Büyük Taarruz'un anlatıldığı tiyatro gösterisi beğeniyle izlendi. Eroğlu protokol üyeleriyle birlikte tiyatrocularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin sonunda halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi. ZAFER YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

'GELİŞİ GÜZEL ÇADIR KURDURMAYACAĞIZ'

Çevre denetimi ve temizliğinde çadır kuranların doğaya ve etrafına büyük zararlar verdiğini tespit ettiklerine de dikkaiç çeken

Ünlü, "Vatandaşımızda dini bayramlarda tatil yörelerinde çadır kurmak gelenek haline gelmiş. Önümüzdeki yıl Marmaris'te gelişi güzel her yere çadır kurulmaması için bir dizi girişimlerimiz olacak. İlçe Turizm Komisyonu'na bu konuda raporlarımızı ve yapılan çevre tahribatını belgeleyen fotoğraf ile videoları sunarak her yere çadır kurulmasını yasaklatmayı planlıyoruz. Komisyonun vereceği karara göre belirlenen alanda çadır kurulmasına izin vereceğiz. Ormanlarımızın her yeri tuvalet alanı olmuş durumda ve çok kötü kokular yayıldı. Yalancı Boğaz, Aktaş, Adaağzı, İnbükü, Selimiye,Orhaniye gibi bir çok ormanla denizin birleştiği kırsal mahallelerde 1000'nin üzerinde çadır kuruldu. Kurulan çadır kentlerden günlük 5 ton çöp çıktı" dedi. Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı verilerine göre bayramın birinci gününden itibaren 9 günlük tatil kapsamında; 230 bin araç giriş ve çıkış yaptığı bildirildi. İlçede, tatil süresince 93 maddi hasarlı ve 11 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği de belirtilirken, günlük ortalama 6 bin kişinin sicil kaydını ve 3 bin aracın plaka kayıtlarını incelediği kaydedildi.