DHA YURT BÜLTENİ 4

Bolu Dağı lezzet durağı oldu

BOLU,(DHA) - TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünelinin açılmasının ardından neredeyse kullanılmamaya başlayan D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi, son yıllarda yeniden eski şaşalı günlerine dönmeye başladı. Sürücüler, otoyoldan çıkıp, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı'nda et yemenin tadını çıkarıyor.

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünelinin 2007 yılında açılmasının ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin neredeyse kullanılmaması meşhur et lokantalarını olumsuz etkiledi. Bazı lokantalar, işlerin az olmasına dayanamayıp kapanırken, bazıları da TEM Otoyolu üzerinde meşhur olan isimleri ile et lokantası açtı. Tünelin ilk açıldığı yıllarda neredeyse hiç kullanılmayan yol, son yıllarda yeniden aktif hale gelmeye başladı. Yolların yenilenmesi, ışıklandırma sistemleri, araçların TEM Otoyolu'nda trafik olduğu zamanlarda D-100 Karayoluna yönlendirilmesi meşhur Bolu Dağı geçişini yeniden canlandırmaya başladı. Sürücüler, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı'nı yeniden kullanmaya başladı. Yol üzerinde bulunan meşhur et lokantaları insanların Bolu Dağı'na dönüşünden memnun. Bolu Dağı'nı kullanan vatandaşlar da, yeşilliği ile büyüleyen, manzaralarıyla kendine hayran bırakan Bolu Dağı'nda et yemenin tadını çıkarıyor.