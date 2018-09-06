DHA YURT BÜLTENİ 4

Konya'da iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahlı kavga KONYA'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga anları saniye saniye görüntülenirken, olayda 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavgada Ali Hassatıcı elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kavgaya müdahale ederek grubu dağıttı. Elinden yaralanan Ali Hassatıcı'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Olayda, 1 bıçak, 1 demir sopa ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Görüntü dökümü:

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- Kavga anı görüntüleri

- Polisin müdahalesi

- Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA) ========================== Kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarında gitmek isterken lastik bot ve fiber tekneleri su alan 2 ayrı gruptaki toplam 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de 8 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kurtarma operasyonu, geçen salı günü Dikili'de yapıldı. Denizköy açıklarında, içinde kaçakların bulunduğu lastik botun su aldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 23.00'te yeri tespit edilen lastik bottaki 17'si Filistin, 7'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu toplam 29 kaçak göçmen kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, ikinci kurtarma operasyonunu ise, dün (çarşamba) saat 04.53'te, Çeşme'nin Ildır Körfezi'nde gerçekleştirdi. Kaçakların içinde bulunduğu fiber teknenin su aldığını öğrenen ekipler, yardım çağrısıyla bölgeye gitti. Teknedeki 7'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Türk ve 2'si Somali uyruklu 19 kişi kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçak göçmenler kıyıya getirildi.

BODRUM AÇIKLARINDA DA OPERASYON Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirdiği bir operasyonda, fiber teknede, 7'si Suriye ve 1'i Filistin uyruklu toplam 8 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan tüm kaçaklar kimlik tespiti işlemlerinin ardından İzmir ve Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (sahil güvenlik ekiplerinin çektiği görüntü) - Ildır'da kurtarılan kaçaklardan görüntü - Dikili'de kurtarılan kaçaklardan görüntü (KJ Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA) ====================================== Engelli Genç, 3 aylık maaşını Yıldırımspor'a bağışladı BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayan işitme engelli Ahmet Karabulak, üç ayda bir aldığı engelli maaşı bin 100 lirayı, Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Karlıova Yıldırımspora bağışladı. Karlıova ilçesinde yaşayan doğuştan konuşma ve işitme engelli, evli ve bir çocuk babası 30 yaşındaki Ahmet Karabulak, 3 aylık engelli maaşı bin 100 lirayı ilçenin tek takımı olan Karlıova Yıldırımspor'a bağışladı. Karlıova Yıldırımspor Başkanı Nihat Karabağ, spor kulübüne yapılan bu anlamlı bağış için Karabulak'a teşekkür ederek, "Dört yıldır bu kulübün bütün işlerini yürütürken bizimle birlikte emekleriyle, gerek ilçedeki maçlarda, gerekse deplasmanlara takımımızla birlikte gelerek her türlü fedakarlığıyla bizlere destek olan kardeşimiz, 20 gün önce aldığı 3 aylık engelli maaşını kulübümüze bağışlaması, bizleri hem Karlıova ilçesi olarak, hem de Karlıova Yıldırımspor ailesi olarak çok gururlandırdı. Bu futbol sezonunda aldığımız bütün başarıları kardeşimiz Ahmet'e armağan edeceğiz. Bu duyarlılığı için kardeşimize çok teşekkür ederiz. Futbolcularımız kendilerine verilen bu anlamlı destekten dolayı daha da çok hırslanarak kazanacakları her maçın daha da çok anlamlandırıldığını ifade ettiler" dedi.

Karlıova Yıldırımspor'a destek veren engelli futbolsever Ahmet Karabulak ise, işaret dili ile yaptığı konuşmada, doğuştan konuşma ve işitme engelli olduğunu ifade ederek, "Ben yüzde 45 konuşma ve işitme engelliyim. İlçemizi ve ilçemizin tek takımı olan Karlıova Yıldırımspor'u seven biriyim. Yönetimdeki arkadaşlarımızın emeğini görünce ben de gücümün yettiği kadar bir bağışta bulundum. Bu bağışı isteyerek gönülden yaptım. İlçemiz için önemli olan takımımızı yalnız bırakmayalım, bütün Karlıova halkından ve işadamı ağabeylerimden ricam, ilçemizin bu takımına hep beraber destek çıkalım" diye konuştu. Karlıova Yıldırımspor futbolcuları ve yönetimi yapılan anlamlı desteği hiçbir zaman unutamadıklarını, böyle desteklerin takımın başarısında büyük rol oynadığını söyledi. Yıldırımspor takım kalecisi Necati Demirbaş, bu anlamlı bağışın futbolcuları daha da hırslandırdığını belirterek, "Öncelikle Ahmet kardeşimizi, yapmış olduğu duyarlılıktan dolayı şahsım ve diğer futbolcu kardeşlerim adına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık olarak 16-17 yıldır bu camia içerisindeyim, gerek amatör olsun, gerek profesyonel olsun hayatım boyunca hiç tanık olmadığım bir şeye tanık oldum, engelli bir arkadaşımızın takıma maaşını bağışlaması beni çok duygulandırdı ve şuan bu duyguyu dile getirirken bile tüylerim diken diken oluyor. Bu özveriye Karlıova veya il dışında olan, yurt dışında olan tüm değerli insanlarımızdan aynı katkıyı bekliyoruz. Ben orduluyum ve kilometrelerce uzak yerden buraya Karlıova'nın başarısı için geldim. Engelli bir arkadaşımızın bize bu şekilde yardım etmesi bizi çok duygulandırdı. Tüm bu maddi ve manevi destekleri yurt içinde ve yurt dışında yaşayan büyüklerimizden de bekliyorum şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Şunu da unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

Kulüp Başkanı Nihat Karabağ'ın konuşması

İşitme ve konuşma engelli Ahmet Karabulak'ın işaret diliyle konuşması

Kaleci Necati Demirbaş'ın konuşması

Futbolcuların idmanı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- ====================================== Kompresör makinesi bomba gibi patladı Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da akaryakıt istasyonunda hava kompresör makinesinin bomba gibi patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundaki kompresör makinesi büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın şiddetiyle istasyon içerisindeki marketin camları kırılırken, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevredekiler patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşadılar. Patlamada çalışanlardan Öztürk Özdemir hafif şekilde yaralanırken, diğer çalışanların patlama alanından uzak olması bir faciayı önledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın neden meydana geldiği araştırılıyor.