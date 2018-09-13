DHA YURT BÜLTENİ 4

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da üretici fiyata zam yapmadı. Dövizdeki dalgalanmayla birlikte ilaç, gübre gibi girdilerinin fiyatında artış olduğuna dikkati çeken Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Kar marjımız yüzde 30 düştü. Girdilerimiz çok yüksek, girdiler için destek bekliyoruz" dedi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektöründe üreticinin tamamına yakınının ihracatçı olduğunu belirtti. Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Başkan Yılmaz, döviz cinsinde yatırım yapan bazı üreticilerin sıkıntı yaşadığını kaydetti. Yılmaz, üretim yapabilmek için gübre, ilaç gibi girdilere ihtiyaç duyduklarını ve bu girdilerin de dolar üzerinden fiyatlandırılması nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi. 'KAR MAJIMIZ YÜZDE 30 ORANINDA DÜŞTÜ'

İhracat yaptıkları ürünlerin fiyatında bir değişme olmadığına dikkati çeken Başkan Yılmaz, 10 yıl önce sattıkları ürünün fiyatının hala aynı olduğunu söyledi. Çiçek üretmek için gerek duydukları girdilerin dolar kuru nedeniyle zamlandığını, elinde ürün bulunan tedarikçinin de satış yapmadığına değinen Başkan Yılmaz, kar marjından en az yüzde 30 feragat ettiklerini söyledi. Dövizin kurundaki dalgalanmadan dolayı bir endişe hali yaşadıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim girdilerimiz dövize bağlı. Burada bir istikrar yok. Döviz kurlarının sabit olmaması bizi endişelendiriyor. Tedarikçilerimiz mal vermiyor. Elindekini satmak istemiyor. Çünkü sattığı zaman yerine koyacağı ürünün fiyatını bilemiyor. Satanlar da 2 katından daha fazla zam yapıyor. Bu da bizim maliyetimizi etkiliyor. 10 yıl öncede 15 sente sattığımız çiçeği yine aynı fiyattan satıyoruz. Girdilerimiz sürekli arttığı için bu kar marjımızın azalmasına neden oluyor. Umarız bu belirsizlik bir an önce ortadan kalkar. Girdiler konusunda destek bekliyoruz. En az yüzde 30 oranında kar marjımız düştü."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Depo içinde çiçeklerden görüntü

RÖP: İsmail Yılmaz 297 MB -- 02.41 /// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA/DHA) ====================================== Hatay'da orman yangını (2) BELEN'DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Yaklaşık 10 hektarın zarar gördüğü yangın, bölgede yerleşim yerlerinin çok yakınında sürüyor. ERZİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Dün öğlen saatlerinde başlayan Erzin ilçesi Amanos Dağları Küllü Yaylası mevkiinde sarp ve kayalık bölgedeki yangın ise kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanırken, bölgede 15 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Görevlilerin soğutma çalışması yürüttüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Yangından genel ve detay

- Çıkan dumanlar

- Helikopterin söndürme çalışması

- Farklı bir noktaya sıçrayan yangının görüntüsü

- İtfaiye eri ve jandarmanın görüntüsü

SÜRE: 01'05" BOYUT:121 MB Haber:Hüseyin BOZOK - Ufuk AKTUĞ-Kamera: Ufuk AKTUĞ/HATAY,(DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ======================================= Doğal sebze meyve yemek için İstanbul'daki işini bırakıp köye yerleşti İstanbul'da yaşarken doğal sebze ve meyve özlemi çeken su ürünleri mühendisi sözleşmeli memur Mehmet Cavit Tamtürk (38), 8 yıl önce işini bırakıp memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yerleşti. Burada doğal yöntemlerle sebze ve meyve üreten Tamtürk, ürünlerini büyük şehirlere de satmaya başladı.

Su ürünleri mühendisi ve sözleşmeli memur olarak çalıştığı İstanbul'da doğal sebze ve meyve özlemi çeken Mehmet Cavit Tamtürk, 8 yıl önce işini bırakarak memleketi Sandıklı'ya dönüş yaptı. Sandıklı'ya bağlı Gürsu köyünde eşi, babası ve annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Tamtürk, doğal sebze ve meyve üretimine yöneldi. Önceleri kendi tüketimi için doğal yollarla suni gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapan Mehmet Cavit Tamtürk, ürünlerine talep olunca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' hibe desteğiyle geçen yıl örtü altı tarıma geçti. Doğal yollardan, zirai ilaç ve suni gübre kullanmadan sebze ve meyve üretimi yapan Tamtürk, ürünlerini de kargo aracılığıyla İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illere satışına başladı.

'DOĞAL LEZZETLERİ BULAMIYORDUM'

Mehmet Cavit Tamtürk, "İstanbul'dan köye yerleşeli 8 yıl oldu. Fakat serayı geçen yıl kurdum. İstanbul'da markette, pazarda doğal lezzetleri bulamıyordum. O nedenle köye yerleşip doğal ve kendi ürünlerimi yetiştirmek istiyordum. Bunu kendim için yapmak istiyordum. Talep de olunca çoğaltarak başkalarına satma yoluna da gittim" dedi. DEVLET DESTEĞİYLE SERA KURDU

Talep artınca işleri de büyütmeye karar verdiğini kaydeden Tamtürk, "2017 yılında Genç Çiftçi hibesine başvurdum. Devlet desteğiyle 1200 metrekare sera kurulumu yapıldı. Ürünlerin sulamasını da güneş panelleriyle sağlıyorum. 24 voltluk dalgıç motor kullanarak, saatte 2 ton su çıkartıyorum. Bunu damlamayla birlikte seraya da kullanıyorum" diye konuştu. 'AMACIMIZ SAĞLIKLI ÜRÜNLER YETİŞTİRMEK'

Yetiştirdiği ürünlerde hiçbir kimyasal ve zirai ilaç kullanmadığını vurgulayan Mehmet Cavit Tamtürk, şöyle dedi:

"Daha sağlıklı ürün elde etmek için biyolojik mücadele yapmayı tercih ediyorum. Gübre yerine de keçi ve koyun gübresi kullanıyorum. Yetiştirdiğim ürünlerin hepsini 'atalık' dediğimiz yerel tohumlardan elde ediyorum. Bunların tohumlarını sosyal medyada irtibat kurduğumuz takas gruplarında değişik şehirlerin belediyelerinin, etkinliklerinde elde ediyoruz. Çoğalttığımız tohumları başkasıyla paylaşıyoruz. Amacımız hibrit tohumdan, kimyasaldan, gübrelerden daha uzak bir üretim yaparak sağlıklı ürünler elde etmek. Hastalıklara karşı da biyolojik mücadele veriyoruz. Isırgan otu, tütün gibi otlarla elde ettiğimiz karışımlar ile böcekleri ve zararlıları uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü zirai ilaç kullandığımız zaman faydalı böcekleri de öldürüyoruz. Ürünlerimizi genelde internet üzerinden aldığımız siparişlerle kargo aracılığıyla pazarlıyoruz. Ağırlıklı olarak İzmir, İstanbul ve Ankara illerine gönderiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sera geniş görüntü

- Ürünlerin sulanmasında kullanılan güneş enerjisi görüntüsü

- Örtü altında doğal yollar ile üretilen domates, patlıcan, kabak, biber gibi ürünler görüntüsü

- Mehmet Cavit Tamtürk çalışmasından görüntü

- RÖP: Mehmet Cavit Tamtürk

- Örtü altı tarın yapıldığı yerde çocuklar ellerinde patlıcanlar ile görüntü 554 MB /// 05.00"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ====================================== Tatilciler otel aktiviteleriyle eğlendi Antalya'nın Kemer ilçesinde sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler düzenlenen havuz aktivitelerinde eğlendi.

Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından Kemer'de bu yılki gidişat turizmcileri memnun ederken, otellerde müşterileri memnun edecek çeşitli aktiviteler yapılıyor. Özellikle sıcak havadan bunalan tatilcilerin en fazla tercih ettiği aktivitelerin başında havuz eğlenceleri geliyor. Kemer'in 12 ay açık olan otellerinden Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de de doluluk oranları zirve yaparken, eğlenceler de tüm hızıyla sürüyor. Hava sıcaklığının 35 derece civarında seyrettiği ilçede yerli ve yabancı müşteriler havuzdaki aktivitelerle eğlendi.

'MİSAFİRLERİMİZİ EĞLENDİRMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, "Şu anda Türk turizmi bir ivme kazandı. Tekrar eski günlerini yakaladı. Biz böyle devam edeceğini umut ediyoruz. Sezon devam ediyor Antalya'da. Bayram bitti, yoğunluğu atlattık ama ekimin sonuna kadar Antalya'da bildiğiniz üzere hava sıcaklıkları normalin üzerinde geçecek. Şu anda da otelimiz dolu. Biz de yaptığımız aktivitelerle, havuz başı partileriyle hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi eğlendirmeye gayret ediyoruz. Toplamda şu an 3 bin 500 misafirimiz var. Ağırlıklı olarak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan'dan misafirlerimiz var. Türk misafirlerimiz var. İngiliz ve Alman misafirlerimiz var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Drone ile genel havuzdan detay

- Havuz eğlencelerinden detaylar

- Genel Müdür Derya Billur röportaj

- Drone ile genel detay

- Havuz eğlencesi detay

- Genel Müdür Derya Billur röportaj

- Drone ile detay

- Genel Müdür Derya Billur röportaj

- Havuzdan detay

- Drone ile genel detay 354 MB /// 01.49" HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ====================================== Düğünde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtılar Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir düğünde, çok sayıda kişinin tabanca ve tüfeklerele havaya ateş açma anları görüntülendi.

Olay ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde geçen hafta sonu meydana geldi. Bir düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açanlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde ellerindeki tabanca ve tüfekleri çıkaran kişilerin havaya doğru defalarca ateş açması ve düğüne gelen bazı konukların kulaklarını tıkadığı, bazılarının ise küçük çocuğunu koruyup, o bölgeden eğilerek geçtiği görülüyor. Görüntü dökümü:

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- Düğünde havaya ateş açılma anları

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Çiftçilerin arazilerine el koyan çete lideri yakalandı Adana'da çiftçilerin binlerce dönüm arazisine zorla el koyduğu iddia edilen çetenin lideri olduğu öne sürülen M.A., yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin ise yaralandığı olaylara karışan A. ve Ü. ailelerine 10 kez operasyon düzenledi. Her iki ailenin de çiftçilerin arazilerine zorla el koyduğu daha sonra kendi aralarında anlaşmazlığa düştüğünü bu nedenle olayların çıktığını belirleyen polis, yaptığı operasyonlarda çok sayıda uzun namlulu silah ve tabancaya el koydu. Genişletilen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. OPERASYON DÜZENLENDİ

İki ailenin 'suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü' kurduğu belirlendi. Bu tespit üzerine polis, 6 Mart 2018' de şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin'de 66 ayrı adrese 550 polisle 'Ova' isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi. Operasyonda 1'i kadın 25 kişiyi gözaltına alındı. Çetenin de liderlerinin, M.A. ile M.Ü. olduğu belirlendi. Şüphelilerin, Doğankent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların zor durumundan faydalanarak yüksek faizli borç para verdiği, daha sonra da parayı ödeyemedikleri gerekçesiyle zorla tapulu arazilerini ellerinden aldığı, senet imzalattığı, bazılarını da tehdit, baskı ve şiddetle korkutup, vatandaşa ait arazileri kendi üzerlerine geçirdikleri ileri sürüldü. Polis bu yöntemle iki ailenin 2000'li yılların başından itibaren binlerce dönüm araziye el koyduğunu tespit etti. Bu konuyla ilgili olarak 27 kişi de polise başvurarak iki aileden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, A. ailesinin lideri olduğu öne sürülen ve 7 aydır aranan M.A.'nın Solaklı Mahallesi'nde bir depoda saklandığını tespit etti. Yapılan baskında M.A. yakalandı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.A., bugün adliyeye sevk edilecek.

5 KALAŞNİKOF, 50 TABANCA, 20 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

İki aile arasında 2017 yılından bu yana arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. 21 Temmuz 2016 tarihinde çıkan silahlı kavgada A.A.(33) ve H.G.(53) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Karataş Caddesi'nde 17 Nisan'da seyir halindeki otomobile kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda ise M.Ü.(56) yaşamını yitirdi, 2 yakını da yaralandı. Bu anlar da saniye saniye görüntülendi. Polis bu cinayetlerden sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı ve zanlılar tutuklandı. İki aileye son 2 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar 5 kalaşnikof, 50 ruhsatsız pompalı tüfek, 20 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda adliyeye sevk edilen 25 kişiden 6'sı tutuklandı. Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi tabelası SÜRE: 46" BOYUT:85 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,(DHA) ======================================

Çeşme'nin ilk caretta caretta'ları denizle buluştu İzmir'in Çeşme ilçesinde ilk kez yumurta bırakan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yavruları, yumurtalarından çıkarak denizle buluştu. Alaçatı Mahallesi Mehmet Kuyu Mevkii'ndeki bir beach club'a geçen 26 Temmuz'da gelen caretta caretta, Çeşme'de ilk kez yumurta bıraktı. Şaşırtan bu durumdan sonra işletme sahibi Haldun Demirhisar, yumurtaların olduğu bölümü tel örgüyle çevrilerek, korumaya aldı. Geçen salı günü yavrular, yumurtalardan çıkmaya başladı. İlk caretta yavrularının sabaha karşı yumurtalarından çıkarak denizle buluşmaları, kumdaki ayak izlerinden anlaşıldı. Bunun üzerine işletme sahibi Haldun Demirhisar, Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdi. Bilgi üzerine Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü de olan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Orman Mühendisi Hüseyin Akgün ve Çevre Yüksek Mühendisi Nilgün Dinçel ile birlikte kumsala geldi.

Açıklama yapan Prof. Dr. Kaska, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının Suriye sınırından Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu kumsalına kadar 21 üreme bölgesi olduğunu kaydetti. Kum ne kadar sıcak olursa, yumurtadan çıkan yavruların dişi olma olasılığının yükseldiğinden bahseden Kaska, "Akdeniz daha sıcak, kuzeye doğru çıktıkça hava da kum da serinliyor. O nedenle bu yuvadan muhtemelen erkek bireyler çıkabilir" dedi. Yuvayı kazarak yumurtada sıkışan yavru olup olmadığını kontrol edeceklerini belirten Kaska, "Farkındalık oluşturmak için bunu yapıyoruz. Normalde biz bunu saat 20.00'den sonra yapıyoruz" diye konuştu. ELLE TUTUP YARDIM ETMEYİN

İnsanların denize ulaşmaya çalışan deniz kaplumbağalarına elleriyle yardım etmemeleri gerektiğini söyleyen Kaska, "Birinci nedeni kaplumbağalar, doğdukları kumsalda yürürken, beyinlerinde manyetik olarak kazıyor. O manyetik alanı öğrenerek kumsalda gitmesi gerekiyor. Bu yavrular yaşama şansına sahip olurlarsa, 25 yıl kadar sonra anne olduğunda, yumurtlamak için buraya gelebilirler. İkinci nedeni; bizdeki göbek bağı gibi, kaplumbağalar da yumurta sarısından göbek bağı ile besleniyorlar. O göbek bağının da temizlenmesi gerekiyor. Kaplumbağa yumurtadan çıktığı zaman üzerinde hem kan kokusu, hem de besin kokusu oluyor. Kumsalda yürüyerek bu kokulardan temizlenmezse, denize girer girmez balıklara yem olurlar. Üçüncü neden ise biz nasıl spor yapmadan önce kaslarımızı çalıştırırsak, bu yavrular da 25 yıl boyunca denizde yüzecekleri için yüzmeden önce kaslarını hareket ettirmeleri gerekir. Bu nedenle yavruları elle tutup denize götürmek onlara zarar verir" diye uyardı.

Prof. Dr. Yakup Kaska, açıklamalarının ardından elleriyle yuvayı kazarak yavruları çıkardı. Yuvadan çıkarılan yavrular, içinde ıslak kum bulunan kovaya alındı. Yuvadan çıkan kırılmış yumurtaları sayan Kaska, 78 yavru kaplumbağanın çıktığını belirlerken, bir kaplumbağanın da yumurtadan o sırada çıkması tatilciler arasında sevinç çığlıklarına neden oldu. Yavru kaplumbağalar, kova kumsala yatırılarak çıkarılırken, denize doğru yol alışları, tatilciler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Çeşme'nin ilk caretta caretta'larının denize kavuştuğu işletmenin sahibi Haldun Demirhisar, anne caretta'nın 26 Temmuz'da kumsala yumurtlarken, plajda çalışan bir işçisi tarafından videoya alındığını belirterek, "Bana haber verdiklerinde hemen ilgili mercileri arayarak bildirdim. Yetkililer gelerek, koruma yöntemini anlattılar. Biz de anlattıkları şekilde korumaya aldık. 45 gün sonra doğacaklarını söylemişlerdi. Akşam, yaklaşık 20 yavru denize ulaşmış. Bugün gelen yetkililer de yuvalarında sıkışan yavruları kurtardılar. Hepsini denize saldık. Çeşme'de ilk kez olan bu yavrulamaya hem şahit olduk, hem de onlara ev sahipliği yapmış olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Prof. Dr. Yakup Kaska'nın açıklamaları - Kaska'nın yuvayı kazarak yavru kaplumbağaları çıkarması - Yumurtadan çıkan kaplumbağa, yavru kaplumbağaların denize yürüyüşleri, denizle buluşmaları - İşletme sahibi Haldun Demirhisar'ın açıklaması (KJ Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) ====================================== Bombardımandan kaçanlar tarla ve boş arazilerde çadır kuruyor Suriye rejiminin savaş uçaklarıyla İdlib’in güneyine yönelik yaptığı hava saldırılarında hedef alınan köylerde yaşayan siviller, yaşamlarını boş araziler ve tarlalarda sürdürüyor. Suriye rejim güçleri Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yönelik başlattığı hava saldırılarını aralıklarla devam ettiriyor. Önceki günlere göre hava saldırılarının azaldığı kırsal bölgelere, Suriye rejiminin karadan topçu ateşi ise devam ediyor. Hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alınan İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce kişi ise tedirginlik yaşayınca evlerini terk ederek güvenli gördükleri bölgelere göç etmeye başladı. Hava saldırılarının başlamasının ardından İdlib kırsalındaki köylerde evleri yıkılan 30 bin civarında sivil, göç ederek İdlib veya iç kesimlere gitti. Ancak, saldırılara hedef olmalarına rağmen evlerini terk etmek istemeyenler ise terk ettikleri köylerine birkaç kilometre mesafedeki boş araziler ve tarlalara giderek barınmaya başladı. Bazıları araziye çadır kuran, bazıları ise tarlalardaki zeytin ağaçlarının altını kendisine mesken edinen siviller, saldırıların bir an önce son bulmasını istiyor. Saldırıların durmasıyla evlerine geri dönmek için İdlib’e gitmediğini anlatan siviller, rejimin muhalifleri hedef aldığını iddia ettiğini ancak bombardıman düzenlenen bölgelerde muhaliflerin varlığının çok az olduğunu ve sivillerin yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Öte yandan savaş uçaklarının hedef aldığı köylerde yaşayan bazı siviller ise bölgede bulunan ve güvenli gördükleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem noktaları çevrelerine sığınarak burada saldırılardan korunmaya çalışıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırlardan genel - Ağacın altındaki aileden genel - Çocuklardan detay - Fırtınanın savurduğu muşambanın çocuğun üzerine gelmesi - Bebeğin ağlaması - Çadırlardan genel detaylar Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Nuri PİR-SURİYE-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB ====================================== Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru Türkiye'nin ve Avrupa’nın deniz üzerine dolguyla inşa edilen ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nda taşınan yolcu sayısı, 2 milyon 800 bini aştı. Ordu’nun Gülyalı ilçesinde Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için yaklaşık 37 milyon ton taş ile denizde 2 milyon metrekare alan doldurularak inşa edilen havalimanı, Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine yapılan ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı oldu. 22 Mayıs 2015’te hizmete açılan havalimanında, 3 yılda 21 bin 549 uçak seferiyle, 2 milyon 825 bin 569 yolcu taşındı. Taşınan yolcu sayısı Ordu ve Giresun’un nüfusunu da ikiye katlarken, yıl sonuna bu rakamın 3 milyona çıkması bekleniyor.

'KENTE GELEN TURİST SAYISIDA ARTTI'

Ordu Valisi Seddar Yavuz, havalimanının kente büyük katkı sağladığını, 2018 yılının ilk 8 ayında Ordu’da, 605 bin 642 yerli ve yabancı turistin konakladığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında artış yaşandığını vurgulayan Vali Yavuz, "017 yılının ilk 8 ayında Ordu’da konaklayan yerli turist sayısı 429 bin 10 iken, 2018 yılının ilk 8 ayında bu rakam yüzde 23’lük artışla 527 bin 241 oldu. Aynı şekilde, 56 bin 727 olan yabancı turist sayısı, yüzde 38’lik bir artışla 78 bin 401 oldu. Toplamda ise, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25’lik bir artışla 2018 yılının ilk 8 ayında Ordu’da 605 bin 642 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı. Doğal güzellikleri ile Karadeniz’in incisi olan Ordu, turizmde geleceği parlak bir şehirdir. Yapımı tamamlanan birçok hizmet ve yatırımla birlikte Ordu daha cazip bir il haline gelmiştir. Yapımı devam etmekte olan ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Ordu’nun turizm cazibe merkezlerine ulaşım çok daha kolay ve konforlu hale gelecektir. Böylelikle de Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır" dedi.

-Görüntü Dökümü Ordu Giresun Havalimanından görüntü Uçaklardan görüntü Yolculardan görüntü Ordu ve Giresun şehir görüntüsü (SÜRE:3.23 Dk ) (BOYUT: 503 MB) Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ====================================== Asılsız ihbar alarma gerçirdi Antalya'da oturan Halil Ş.'nin (48) yakınlarını arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Halil Ş.'nin oturduğu daireye itfaiye merdiveniyle balkondan giren ekipler, evde kimseyi bulamadı. Polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Halil Ş., iddiaya göre bir kutu ilaç içtiğini ve intihar edeceği yönünde eski eşine cep telefonundan bir mesaj gönderdi. Mesajı alan kadının haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dairenin zilini alan polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri giren ekipler, evde kimseyi bulamadı. İhbarın asılsız çıkmasının ardından sağlık ve itfaiye ekipleri normale dönerken polis, Halil Ş.'i bulmak ve hakkında asılsız ihbarda bulunmak suçundan işlem yapmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ve itfaiye arinin merdivenle balkona çıkmaları

Apartman dış plan görüntü

İtfaiye, Ambulans ve polis aracının görüntüsü

Olayı cep telefonu ile çeken vatandaşın görüntüsü

Detaylar

136 MB -- 01.14 /// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ============================== Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü açıldı Bahçeşehir Koleji'nin Muğla Kampüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Eğitim hayata dokunmalıdır, yararlı olmalıdır. Ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi ve zenginleşmesinin yolu eğitimden geçiyor" dedi. Türkiye'nin 56 ilinde 123 kampüsüyle kaliteli eğitimi daha fazla çocuğa ulaştırma misyonuna devam eden Bahçeşehir Koleji'nin eğitim yatırımları sürüyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde, 20 bin metrekare üzerine kurulan ve yaklaşık 25 milyon liraya mal olan 54 derslikli Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü'nün açılışı yapıldı. Açılış törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü Kurucu Temsilcisi Abdurrahim Tuna, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Muğla yöresine ait halk oyunlarının sergilenmesinin ardından açılış töreninde konuşan Enver Yücel, bir toplumun gelişip zenginleşmesinin yolunun eğitimden geçtiğini söyledi. Başkan Yücel, "Yenilikçi eğitim modellerimizi eksiksiz uygulamak için fiziksel olarak eksiksiz bir kampüs meydana getirdik. Eğitim bir araçtır. Eğitim hayata dokunmalı, faydalı olmalıdır. Anaokulundan üniversiteye kadar bu anlayışla eğitim verilmesi gerekir. Ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi ve zenginleşmesinin yolu eğitimden geçiyor. Bizim tek şeye ihtiyacımız var o da eğitimdir" diye konuştu. Eğitimin önemine vurgu yapan Vali Civelek ise, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini, eğitimli ve nitelikli iş gücü varlığı belirler. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ve bu seviyeyi aşmanın en önemli unsuru eğitimdir. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımlarla genç nesilleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimizin sorumluluğudur" dedi. Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bahçeşehir Koleji Muğla kampusü binasından görüntü - Protokol üyeleri tarafından kampusün gezilmesi - Öğrenciler tarafından Muğla Valisi Esengül Civelek ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e çiçek takdim edilmesi - Salondan görüntü - Halk oyunları gösterisi - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in konuşması (KJ Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============================== Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, galeriye girdi Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak oto galeri dükkanına girdi. Kaza araçlarda ve dükkanda oluşan hasarla atlatıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Cumhur D. (29) idaresindeki 74 AL 665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjü aşıp yol kenarında park halinde bulunan bir galeriye ait cip, hafif ticari araç ve bir ATV'ye çarptıktan sonra oto galeri dükkanına daldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Cumhur D.’nin alkol muayenesinde 1.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cumhur D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşı şeride geçen otomobilin güvenlik görüntüsü

-Kaza yeri

-Polisin incelemeleri

-Alkollü sürücün ceza tutanağına imza atması ve polis otosuyla karakola götürülmesi Süre:(02.52) Boyutu:(319 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ==================================== Asker firarisi otomobil hırsızı, 'örümcek' dövmesinden yakalandı Adana'da askerden firar edip arkadaşıyla birlikte otomobil çalan 22 yaşındaki Oğuzhan İ., kolundaki 'örümcek' dövmesinden yakalandı. Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta Hüseyin Kozak, akşam evinin önüne koyduğu modifiyeli otomobilini sabah kalktığında bulamadı. Kozak'ın şikayeti üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin yüzleri net olarak görülmese de otomobilin Pozantı ilçesi üzerinden Niğde'nin Çamardı ilçesine doğru patika yollardan gittiğini saptadı. Güzergahı takip eden polis, otomobili Çamardı ilçesi yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin 4 lastiği patlak olan otomobilde parmak izi kalmasın diye dokundukları noktaları bezle sildiği, plaka takip sistemine (PTS) yakalanmamak için de plakalarını söktüğü anlaşıldı.