DHA YURT BÜLTENİ 4

BAŞINA MERMİ İSABET ETMİŞ Osman Gündüz, sabaha karşı kusmaya başlaması üzerine ailesi ilk olarak Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne oradan da ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Minik Osman'ın burada çekilen tomografisinde başından giren mermi çekirdeğinin çenesine saplandığını belirlendi. Bunun üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve şu an normal odaya alınan Osman'ın çenesindeki mermi çekirdeği sağlığı acısından şu an için çıkartılmadı. Minik Osman, bir süre çenesindeki mermi çekirdeğiyle yaşamını sürdürecek.

KONYA'da sokak çeşmesinde halı yıkayan annesine yardım eden Osman Gündüz'ün (9), başına mermi isabet etti. Başından giren ve çenesine saplanan mermi çekirdeği şu an için çıkartılamadığından minik Osman, bir süre mermi çekirdeğiyle yaşamını sürdürecek. Tabancayla ateş açan magandanın henüz bulunmadığını belirten baba Bayram Gündüz, "Suçlu henüz bulunmadı. Bugün benim oğluma olan, yarın bir başkasına olur. Suçlular bulunup cezalandırılsın." dedi. Olay, geçen 8 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Kadınhanı ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Osman Gündüz, evlerinin yakınındaki sokak çeşmesinde halı yıkayan annesi Bayramiye Gündüz'e yardım etmeye başladı. Gündüz, kısa bir süre sonra oturduğu yerde aniden yere yığıldı. Anne Gündüz de, başında ve vücudunda kanama izine rastlamadığı oğlunun, baygınlık geçirdiğini sanıp dinlenmesi için eve götürdü.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÇIKARTILAMADI Bayram Gündüz, hastanede yapılan tetkiklerde oğlunun başına mermi isabet ettiğini öğrenince şaşırdıklarını belirtti. Mermi girdikten sonra başında herhangi bir kanama olmadığını ifade eden Gündüz, çenesine saplanan mermi çekirdeğinin, şu an için çıkartılmadığını ve oğlunun bir süre mermi çekirdeğiyle yaşayacağını söyledi. Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Gündüz, "4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an normal odaya alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlığı iyi durumda; ancak yürümekte güçlük çekiyor. "diye konuştu.

SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN Şüphelilerin bulunup cezalandırılmasını isteyen Bayram Gündüz, "Şüpheliler her kimse, bulunmasını istiyorum. Gereken cezayı çeksinler. Evlat acısı çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. 4-5 gün öldüm öldüm dirildim. Yapan kişiler bulunsun. Ellerini kollarını sallayıp gezemesinler. Benim çocuğumun başına geldi, diğer çocukların başına gelmesin." dedi.

Uyku bozuklukları ve fazla uyku insan sağlığını tehdit ettiği kadar, iş yaşamından, sosyal hayata kadar etkili oluyor. Sadece uyku bozukluğu, yetersiz uyku değil aynı zamanda fazla uyku da çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Bunun yanında bilinçsiz ve doktor tavsiyesi dışında alınan uyku hapları da ayrı bir tehlike. Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Nurhan Şahinkaya, uykunun aslında genel olarak insanın beyin ve zihin sağlığını yenileyen onaran, çok önemli bir aktif süreçtir olduğunu hatırlattı. Normal yetişkin bir kişide uyku süresinin ortalama 6-8 saat olduğunu ifade eden Şahinkaya, “Bu saatin dışında az uyumak, fazla uyumak vücuda zararlar verebilir. Uyku bozuklukları bazen ciddi ve kritik boyutlara ulaşabilirö dedi. Uyku bozukluğunun her 3 kişiden birisinde görülebildiğini kaydeden Uzman Doktor Nurhan Şahinkaya, “ Kadınlarda, ileri yaşta daha fazla görülme eğilimi gösterir. Gece uykuda apne dediğimiz solunum durmaları eğer uzarsa veya sık apneler ile ritim bozuklukları meydana gelirse, kronik dönemde yine bu uzun uykusuzluğa bağlı kalp yetmezliği gelişirse o zaman bu durum kritik sonuçlara neden olabilir. Uzun uyumanın az uyumak kadar beyne zararları var. Fazla uyuma beyinde vücutta inaktaviteye, bazı hormonel değişikliklere neden olarak obeziteye ve şeker hastalığına bir eğilim oluşturur. Fazla uyumak inme riskini yani felç riskini arttırabilir, uzun süreli aşırı uyku baş ağrılarını tetikleyebilir. Yine aşırı uyku beynin bilişsel fonksiyonları dediğimiz aslında beyne ait her türlü fonksiyonun yavaşlamasına neden olabilirö diye konuştu.

Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

ŞANLIURFA'da yaşayan Murat Yöntem, 35 yıldır arazilerden topladığı ağaç köklerini adeta sanat eserine dönüştürüp, satışından gelir elde ediyor. Yöntem, doğadan topladığı ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşap at heykelleri yapıyor.

Murat Yöntem, 35 yıldır doğadan topladığı ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşaptan çeşitli heykeller yapıyor. Yöntem, ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şekillerini bozmadan değerlendirerek sanat eserine dönüştürüyor. Ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle yada ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşap at heykelleri yapan Yöntem, bunun dışında çeşitli dekoratif eşyalar da üretiyor. Yöntem, ürettikleriyle Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda ‘Ağaç ve Ahşap Sanat Sergisi’ açtı. Açılışa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, ahşap ustası Yöntem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye olarak her zaman sanata ve sanatçıya destek verdiklerini vurgulayan Özçınar, "Hayatımda en güzel ahşap işlemelerinin numunelerini gördüm. Ses getirecek, harika doğal ürünler var. Bazı ürünleri Sanat Sokağı'nda da satacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak sanat ve sanatçının yanındayız. Diğer sanatçı arkadaşlar da bu tip ürünleri sergilemek isterlerse büyükşehir belediyesi olarak destek vereceğimiz sözünü veriyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Stantları gezen vatandaşlar büyük beğeni topladı.

