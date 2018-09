DHA YURT BÜLTENİ 4

ANTALYA'da, mezar bakımı ve mezar taşı yapan Cenaze Hizmetleri Derneği (CENHİZDER) Genel Başkanı Mehmet Çetin, 10 yıl önce evden çalışarak, başladığı işiyle yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Norveç'e mezar taşı gönderen Çetin, "İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça işimizi anlattığımız web sitesi hazırlıyoruz. Yurt dışındaki ihtiyacı karşılamak için girişimde bulunduk. Haftada en az 10 turist mezar taşı soruyor" dedi. Antalya'da, inşaat ve boya şirketi bayiliği yapan Mehmet Çetin, iş yerini 2006 yılında devretti. Kendi işinin sahibi olmak için girişimde bulunan Çetin, firmada pazarlama işine girişti. Aynı yıl içinde dedesinin kabrini ziyarete giden Çetin, mezarın kötü durumda olduğunu görünce bakım yaptırmak için internetten arayışa başladı. Antalya'da kabir bakımı yapacak kimseyi bulamayan Çetin, Ankara ve İstanbul'da da sadece birkaç kişinin bu işi yaptığını fark etti. HOME OFFİCE BAŞLADI, ŞİRKET SAHİBİ OLDU Antalya'da kabir bakımı için girişimde bulunan Mehmet Çetin, hemen kartvizit bastırıp, mezarlıkları gezmeye başladı. Oturduğu evini iş yeri olarak gösterip, home office çalışan Çetin, kendisine verilen birkaç kabir bakım ve temizlik işini yaptı. Temizlik ürünleriyle yıkadığı mezarlara çiçek tohumu ekerek, bakımını yapan Çetin, fotoğraflarını da çekip, müşterilerine gönderdi. Kısa sürede büyük ilgi gören kabir bakımı için talebe yetişemeyen Çetin, Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı yakınında ofis kiralayıp, işini kurumsal hale getirdi. Bir kısmı yarı zamanlı olmak üzere 15 kişilik ekip kuran Çetin, istihdama da katkıda bulundu. Aylık 50 TL karşılığında mezarların bakımını yapıp, toprağını düzelten ve istek üzerine çiçeklendirme ile sulama işlemi yapan Çetin ve ekibi, bayramlarda ise yoğun çalışıyor. TURİSTLERİN MEZAR SORGUSU, YURT DIŞINA YÖNELTTİ CENHİZDER Genel Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Çetin, 10 yılda 800 mezar bakım müşterisine ulaştıklarını söyledi. Antalya merkezde 100'ün üzerinde mezarlık olduğunu anlatan Çetin, bugünlerde yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Her yıl özellikle yaz aylarında kente çok sayıda turist ile gurbetçi geldiğini kaydeden Çetin, tatildeyken yaşamını yitiren yabancıların yakınlarınca mezar taşı yapımı konusunda çok sipariş aldığını söyledi. Norveç'e özel sipariş mezar taşı gönderdiğini, ABD'de yaşayan turist için de mezar taşı hazırladığını; ancak turistin yakınlarının ABD gümrüğündeki prosedürleri tamamlayamadığı için gönderemediğini belirten Çetin, Antalya'da yakınlarının mezarı bulunan gurbetçiler için de hem mezar bakımı hem de özel mezar taşı imal ettiğini söyledi. Turistlerin, verilen hizmeti daha iyi anlayabilmesi için 4 dilde hizmet verilen web sitesi için çalışmalara başladığını da kaydeden Mehmet Çetin, "İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde işimizi anlattığımız bir web sitesi hazırlıyoruz. Yurt dışındaki ihtiyacı karşılamak için böyle bir girişimde bulunduk. Haftada en az 10 turist mezar baş taşı soruyor" dedi. 'İLK BAŞLADIĞIMDA BANA GÜLMÜŞLERDİ' Geçen 10 yıla baktığında geldiği konumdan çok memnun olduğunu ve işi ilerletmek adına yeni projelere başladığını da anlatan Mehmet Çetin, 3 boyutlu çizimler yaparak, farklı mezar taşları yapabildiklerini söyledi. Bu işe ilk başladığında kendisini eleştiren yakınlarının "Mezardan para mı kazanılır?" diyerek, güldüklerini de dile getiren Çetin, "Bu iş fikir olarak çıktığında herkes güldü. 'Mezar bakımına kim para verir?' dediler. Komik algıladılar. Ama ben bu işe inanmıştım ve şu anki durumdan çok memnunum" diye konuştu.

KONYA'da 1 çocuk annesi Safiye Gürsel'in (73), 4 yıldır beslediği 'Şanslı' adını verdiği köpeği, 1,5 yıl önce satın alıp taşındığı evin bulunduğu apartman sakinlerinin dava açması üzerine mahkeme kararıyla evden tahliye edilecek. 15 gün içinde köpeğini evden tahliye etmek zorunda kalan Gürsel, "O benim çocuğum gibi. 4 yıldır biz onunla yaşıyoruz. Eğer onu elimden alırlarsa ben yaşayamam. Beni ondan ayırmasınlar." dedi. Safiye Gürsel, 1.5 yıl önce Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir siteden ev satın alıp, eşiyle birlikte yaşamaya başladı. 4 yıl önce sahiplendiği golden retrievver cinsi 'Şanslı' adını verdiği köpeğiyle beraber kalan Gürsel'i, site sakinleri site protokolünü gerekçe göstererek evde köpek besleyemeyeceğini ileri sürüp dava açtı. 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi geçen 13 Eylül günü, köpeğin evden tahliye edilmesi yönünde karar aldı. 'O BENİM KÖPEĞİM DEĞİL, EVLADIM' Mahkeme kararı sonucu 15 gün içinde köpeğini evden göndermek zorunda kalan Safiye Gürsel, köpeği sahipliğinde 20 günlük olduğunu ve 4 yıldır beslediği belirtti. Köpeğinin düzenli olarak aşılarının yapıldığını ve karnesinin olduğunu ifade eden Gürsel, köpeğe evladı gibi bakıp, büyüttüğünü kaydetti. Gürsel, şunları söyledi: "Sanki o, köpek değil, benim evladım, canım, ciğerim. Bensiz bir yere gitmez. Bende öyleyim, onsuz bir yere gitmem. İki sefer dava açtılar. İlk seferki davayı ben kazandım, ikincisini onlar kazandı. Yakında Şanslı'yı elimden alacaklarmış. Ben buna dayanamam. Ben yalnız bir hayat yaşamaktansa Şanslı ile yaşamayı tercih ederim. Çocuk gibi büyüttüm onu. Emeğim çok onda. O giderse yaşayamam." 'İKİMİZİDE ÖLDÜRÜRÜM' Şanslıyı elinden alırlarsa hem köpeğin canına hem de kendi canına kıyacağını ileri süren Gürsel, "Şanslı'yı şikayet edenler sitede oturan öğretmenler. 3 bayan öğretmenden şikayet aldık. Belediyeden geldiler, her kontrolü yaptılar her şeyi tam diye götürmediler. Tapuyu alırken bir kağıt imzaladım. O kağıtta da bir madde yazıyormuş. Onu da bana söylemediler. 'Evde hayvan beslemek yasak' diye yazıyormuş. Bende onu bilmiyordum. Bugüne kadar ev alıp, sattım böyle bir şey görmedim. Bilsem, uyarsalar o imzayı atar mıydım. Ben buna kıyar mıydım. Canıma kıyarım buna yine kıymam. Zaten benden alacak olurlarsa ikimizin sonu aynı olur. Ben hem kendi canıma hem de onun canına kıyarım. Ben onu çok seviyorum." diye konuştu. KİMSEYE BİR ZARARI OLMADI Şanslı'nın bugüne kadar hiç kimseye bir zararının olmadığını da belirten Gürsel, "Yetkililere şunu diyorum: önce Allah'ı düşünsünler, sonra bunun hayatını, en son benim hayatımı düşünsünler. Ben onu ne zorluklarla büyüttüm. Evde büyüttüm. Onu alıştıracağım diye neler çektim. Eğer komşuma, bana ya da bir başkasına zarar verse ben o köpeği evimde barındırır mıyım? Biz acı hayat yaşadık. Bize ve bu hayvana kıymasınlar. Hep kendilerini değil birazda hayvanları düşünsünler. Ben durup dururken neden bu acıyı yaşayayım." dedi. Gürsel, yerel mahkemenin kararına karşı Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunacağını sözlerine ekledi.

5)SEVGİLİSİNE 19 OTOMOBİLLE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

İZMİR'de, İzmir Fiat Linea 35 Kulübü üyesi 30 yaşındaki Kadir Can, 19 otomobilin camına tek tek harflerle 'Benimle evlenir misin' yazarak 3 yıldır sevgilisi olan Fatoş Korkmaz'a (25) evlenme teklif etti. Evlilik teklifine 'Evet' diyen Korkmaz, "Çok şaşkınım hiç beklemiyordum. Onu çok seviyorum ve evet diyorum" dedi.

İzmir Fiat Linea 35 Kulübü üyesi Kadir Can, kulüp arkadaşlarının da katılımıyla 3 yıldır sevgilisi olan ve aynı zamanda çocukluk arkadaşı Fatoş Korkmaz'a Meles Deltası'nda evlenme teklif etti. Çiftten önce Meles Deltası otoparkına gelen İzmir Fiat Linea Kulübü üyesi yaklaşık 25 kişi, 19 otomobilin camına tek tek harflerle 'Benimle evlenir misin' yazdı. Çift otoparka girdikten sonra havai fişek gösterisi eşliğinde otomobillerinden indi. Park halindeki otomobillerin camındaki 'Benimle evlenir misin' yazısını okuyan Korkmaz, sevgilisi Kadir Can'a dönerek evet diye bağırdı. Bu sırada tekrar diz çökerek aynı teklifi yapan Can, Korkmaz'ın parmağına yüzüğü taktı.

Teklifin ardından şaşkına dönen Fatoş Korkmaz, "Şuan ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok şaşkınım böyle bir teklifi şuan hiç beklemiyordum. Onu çok seviyorum ve evet diyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Otomobillerden görüntü

- Çiftten görüntü

- Evlilik teklifinden görüntü

- Havai fişeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)