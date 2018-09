DHA YURT BÜLTENİ-4

EDİRNE'de tarihi Meriç Köprüsü' son günlerde kimliği belirsiz kişilerin sprey boyalarla yazdığı yazılar ve sembollerle saldırıya uğruyor. Padişahların kullandığı Seyir Köşkü, yazılarla kirletilirken, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka bir kelimeyle izah etmek mümkün değildir" dedi. Edirne'de Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdulmecit tarafından yaptırılan, 1847 yılında hizmete açılan tarihi Meriç Köprüsü'ne, son günlerde henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılıyor, çeşitli semboller çiziliyor. Tarihi köprünün özellikle Seyir Köşkü'ne yazılar ve yapılan çeşitli şekiller tarihi esere, yazı duvarına çevirdi. Padişahlarının güneşin batışını izlediği Seyir Köşkü'nün mermerden olan sütunları ve kemerlerinin neredeyse her tarafına yazılan duvar yazıları ve renkli boyalarla çizilen şekiller ortaya tarihi esere yakışmayacak görüntüler ortaya koyuyor. 'BU BİR VANDALİZİM' Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tarihi Meriç Köprüsü, Seyir Köşkü'nün duvar yazıları ile zarar verilmesine sert tepki gösterdi. Tarihi köprüye zararın bilerek yapıldığını söyleyen Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka bir kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Yani yüzyıllardan bu yana ayakta olan, bugüne kadar hiç bozulmayan, hatta Abdülmecid'in ismini de taşıyan köprü burası. Halk arasında Meriç Köprüsü olarak bilinen asıl adı Mecidiye Köprüsü'dür. Yani böyle bir tarihi eserin üzerine yazılar yazmak, devlet malına zarar vermenin tek bir ifadesi vardır, o da vandalizm. Ben bu gençliği anlamıyorum. Bu yaptıkları doğru değil. Tarihten gelen eserlere zarar vermemeleri gerekir. Tarihi köprünün bu halde olması turizm müdürü olarak beni son derece üzmektedir" dedi. VATANDAŞLAR TEPKİLİ Tarihi köprüye yazılarla zarar verilmesine tepki gösteren vatandaşlardan Nebahat Duman, "Edirne'de tarihi eserlerden bir tanesi de bu tarihi köprümüz. Bencil insanların saçma sapan düşüncelerini ifade ettiği şekillere kurban olmaması gerekir. Ayrıca görüntü kirliliği ve bu tarihe dokuya zarar verme bilinçsizlik adına ne diyorsanız deyin çok çirkin hiç onayladığımız bir şey değil. Edirne halkı olarak kınıyoruz, çok üzücü bir durum" dedi. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berkay Katık, tarihe saygısızlık yapıldığını belirterek, "Çok çirkin tarihe yapılan bir ayıp. İçler acısı bir durum. Bunlar hepsi kültürel miras sonuçta. Bunun yapılması tamamen tarihe saygısızlık. Burada yazılan yazılar ve yapılan sembollerden bunu gençlerin yaptığını anlayabiliyoruz" dedi. Tarihi Meriç Köprüsü yanı sıra Tunca Köprüsü'nün seyir köşküne de çeşitli yazılar yazıldığı görüldü.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

MERSİN'de 2 çocuğun telefonunu gasp ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Kent merkezindeki Yenişehir ve Toroslar ilçesinde 2 çocuğun telefonlarının gasp edildiği ihbarı üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kullandığı beyaz renkli aracın plakasını saptadı. Tüm birimlere dağıtılan plaka üzerinde yoğunlaşan ekipler, bir petrol ofisinden yakıt alırken görülen otomobildeki M.A. ve A.M.'yi gözaltına aldı, polisleri gören S.O., M.N.T ve İ.Y. ise kaçtı. Polis, kaçak zanlıları da yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden M.A. ile beraberindeki A.M., M.N.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.Y. ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Diğer şüpheli S.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN

BURSA, (DHA)

5)85 YAŞINDA, 50 YILDIR ODUN KIRIYOR

BURSA'da odun pazarında ticaretle uğraşan 85 yaşındaki Halil Deniz 50 yıldır her gün balta ile odun kırıyor. 'İhtiyar delikanlı' Halil Deniz, "Kış aylarında günde 3 ton odun kırdığım oluyor" dedi.

Merkez Osmangazi lçesindeki odun pazarında yakacak odun satan Halil Deniz, çevresinde 'İhtiyar Delikanlı' olarak tanınıyor. Tam 50 yıldır bu işi yapan Halil Deniz, her gün en az 1 ton odunu balta ile kırdığını, bu miktarın kış aylarında ise 3 tonu bulduğunu söylüyor. İlerleyen yaşına rağmen hiç bir sağlık sorunun olmadığını söyleyen Halil Deniz, "Tam 65 senedir esnaflık yapıyorum. 50 yıldır da odun satıyorum. Önceden satmak için odun yetiştiremiyorduk. Doğalgazın gelmesi ile işlerimiz azaldı. Bu da işimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu yaşıma rağmen her gün en az 1 ton odunu balta ile kırıyorum. 3 ton odunu kırarak satışa hazır hale getirdiğim günler de oluyor. İnsanlar inanmakta zorluk çekiyor ama bunu başarıyorum" dedi. Odunun tonunun 600 ile 750 lira arasında değiştiğini ifade eden Halil Deniz, işlerinin azalmasıyla son yıllarda kış sezonunda en fazla 340 ton odun satabildiklerinide sözlerine ekledi.

(Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO