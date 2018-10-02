DHA YURT BÜLTENİ 4

Karabük'te sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta caddeler göle dönerken, bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Fırtına nedeniyle ise bazı apartmanların balkon ve pencere kenarlarındaki saksılar kaldırıma düştü.

Kentte, dün saat 22.30 sıralarında başlayan fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 71,3 kilometreyi bulan fırtınada Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki bazı apartmanların balkon ve pencere kenarlarında bulunan saksılar, kaldırıma düştü. 3 dakika süren fırtınanın ardından başlayan sağanak sonrası ise yollar göle döndü. 10 dakika süren yağışta Karabük- Kastamonu yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görüldü. Yolda suya gömülerek, motoru arıza yapan otomobilin sürücüsü, zor anlar yaşadı. Yolda kalan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil, çevredekiler tarafından itilerek, yol kenarına alındı.

Dükkanının önündeki kaldırıma saksılar düşen Feda Özkur, "Dükkanın içindeydim. Bir anda saksılar düştü. Vatandaşın kafasına düşüyordu. Son anda milimetrik kurtuldu. Komşu dükkanın tentesi yırtıldı. Fırtınalı günlerde bu saksılar içeri alınsa daha iyi olur. Allah korusun burada ben de başkası da olabilirdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaldırıma düşen saksılar

-Suya gömülen otomobil ve sürücüsü

-Suya gömülen otomobilin itilmesi

-Feda Özkur röp Süre:(02.31) Boyutu:(280 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ============= Kemaliye'de 'sakin şehir' adaylığı sevinci Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - İTALYA'nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin 'sakin şehir' adayı olması, büyük sevinçle karşılandı. Uzun zamandır ilçeyi kültür ve doğa turizmi şehri yapmak için uğraştıklarını ifade eden Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, en yüksek puanı tutturacaklarını söyledi.

İtalya'da 1999 yılında kurulan, 'sakin' felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği'ne Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ile birlikte Türkiye'deki üye sayısı 15'e yükselecek. Üç yıl süren hazırlık ve 54 kriterin yerine getirilmesinin ardından İtalya'nan Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda Kemaliye de aday gösterildi.

'Sakin şehir' için aday olmaktan dolayı sevinçli olduklarını ifade eden Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, "10 yıldır Kemaliye'nin bir kültür ve doğa turizmi şehri olması için uğraşıyoruz, bunda da başarılı olduk. Artık 141 tur firması Kemaliye'ye gelmeye başladı. Biz bundan heyecanlanarak, kendimizi yurt dışında da tanıtarak 3 yıldır 'sakin şehir' olmak için hazırlıklar yaptık. Gerekli olan 54 kriteri tamamladık ve dosyamızı geçen yıl Seferihisar Belediyesi'ne sunduk. Bu da İtalya'daki toplantıda kabul edildi. Türkiye'nin 15'nci 'sakin şehir' belediyesi olduk gibi. Dünya genelinde 212 şehir var, İnşallah bunlardan bir tanesi de biz olacağız. Kemaliye'yi kültürel değerleriyle, doğasıyla Karanlık Kanyonu'yla yaşam tarzıyla Türkiye'nin 'sakin şehirleri' arasında en yüksek puanı tutturacağına inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlçeden genel detay görüntü

-Belediye başkanının açıklaması Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ====================================== Van'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonun taban kısmına zulalanmış 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonda, arama yapıldı. Narkotik köpek 'Şila'nın da kullanıldığı aramalarda, aracın taban kısmında zulalanmış 255 paket halinde toplam 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

///// POLİS KAMERASI

-Durdurulan kamyon

-Kamyonda Nakrotik Köpek 'Şila' yarımıyla arama yapılması

-Şila'nın tepki vermesi

-Kamyonun tabanında eroin paketleri çıkartılırken

-Eroinden detaylar

====================================== Seyyar salıncak ile 40 yıldır çocukları sevindiriyor BURSA'nın son nostaljik salıncakçısı Tahir Saydan (58), 40 yıldır sokak sokak gezerek, hem çocukları eğlendiriyor hem de geçimini sağlıyor. Çocuklar tarafından 'Salıncakçı amca' olarak tanınan Saydan, parası olmayan çocukları salıncaklara ücretsiz bindiriyor. Bursa'da yaşayan 58 yaşındaki Tahir Saydan, elle çevrilen nostalji salıncağı ile 40 yıldır sokak sokak gezerek, hem çocukları eğlendiriyor, hem de para kazanıyor. Yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocukları 1 lira karşılığında eğlendiren ve çocuklar tarafından 'Salıncakçı amca' olarak tanınan Saydan, teknolojik ve elektronik oyuncaklara adeta meydan okuyor. Salıncakçı amcayı gören çocuklar onun peşini bırakmazken, sokaklarına ve yakın parklara gelmesini ise dört gözle bekliyor. GÜNLÜK 100-150 LİRA KAZANIYOR Çocukların onu 'Salıncakçı amca' olarak tanıdığını belirten Saydan, "40 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden bu salıncaklar sokaklarda çoktu, ama şimdi pek kalmadı. Zannediyorum Bursa'da bu işi yapan bir tek ben kaldım. Beni gören çocuklar peşimden koşturuyor, benim gelmemi bekliyorlar. 1 lira karşılığında onları eğlendiriyorum. Günlük 100-150 lira arasında para kazanıyorum. Beni görünce çok mutlu oluyorlar, parası olmayan çocukları ücretsiz bindiriyorum. Çocukları memnun etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocukların salıncakçı amcanın peşinden koşması

-Salıncakta eğlenen çocukların görüntüsü

-Salıncağın dönmesi

-Tahir Saydan ve çocuklar ile röportaj HABER/KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN, BURSA,(DHA)

2 dakika 25 saniye - 276 MB ====================================== Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 651 borda numaralı 'Grad Sviyazsk' ile 652 borda numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00’de Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait 651 bordo numaralı 'Grad Sviyazsk' ve 652 bordo numaralı 'Veliky Ustyug' isimli Rus savaş gemileri, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri saat 09.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemilerinin güvertesinde can yelekli askerler ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Rus Savaş gemilerinden genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

3 dakika 34 saniye. 396 MB ====================================== Engelli dalgıcın başarısı RİZE’de, 15 yıl önce bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (27), hayata sporla sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi, engelli balık adamı belgesi aldı. Beyaz, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez düzenlenen engelliler kategorisinde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak 4 branşın 3’ünde birincilik elde etti. 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz, hayata spor ile sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, öğrendiği yüzmenin yanında dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. Bir kurumda memur olarak çalışan Mustafa Beyaz, yüzme alanındaki çalışmalarını geliştirdi, vaktinin çoğunu da denizde geçirmeye başladı. Deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyen Beyaz, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avı yapmaya başladı. Engelli balık adamı unvanını da elde eden Beyaz, Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez düzenlenen engelliler kategorisinde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak 4 branşın 3’ünde birincilik elde etti.