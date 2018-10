DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KUŞLAR GÖÇTÜ, CENNET SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

AVRUPA Konseyi tarafından ‘A’ Sınıfı Diploma verilen Manyas Kuş Cenneti'nde göç sonrası yuvalar boş kaldı, kuluçka zamanındaki kuşların cıvıl cıvıl sesleri yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Her yıl, Şubat, Mart ve Nisan aylarında Afrika ve Güney Asya ülkelerinden Balıkesir’in Bandırma ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Manyas Kuş Cenneti'ne gelen göçmen kuşlar, yuva yapıp kuluçkaya yattıktan sonra yavrularını büyüttü ve göç zamanı gelince geldikleri sıcak ülkelere döndüler. Milli Park görevlileri tarafından yaptırılan 50 yapay yuvada kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar ise göç etmeyip Kuş Cenneti’nde kaldı. Kuş Cenneti’nin en büyük kuşu olan tepeli pelikanlar, yavruları büyüttükten sonra yuvalarını terk ettiler. Ancak suların da doğal olarak çekilmesi nedeniyle karada kalan 50 yuva boş kaldı. Göl suları önümüzdeki yıl kuşlar gelmeden önce doğal olarak yükselecek ve yuva bulunan ağaçlar ile yapay pelikan yuvaları sular altında kaldığı için kuşlar rahatça kuluçkaya yatabilecekler.

3 MİLYON KUŞ

Her yıl Avrupa'dan ve Afrika'dan göç eden 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti, tepeli ve ak pelikanlar, karabataklar, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördek, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi kuşları ağırlıyor.

Göçün ekim hatta kasım ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Baharın ilk günlerinde Afrika'dan gelen 178 kuş türü burada kuluçkaya yatıyor. Sonbaharla birlikte Kuzey Afrika ve özellikle Nil nehri kıyılarına göç geçiyor. Sadece pek az sayıda kalan kuşların yanında koruma altında bulunan tepeli pelikanların kalacağı 64 hektar alana sahip olan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda 266 kuş türü, 118 bitki bulunurken, gölde ise 23 balık türü ve çeşitli sürüngenler yaşıyor.

Bandırma’da her yıl, bu yıl 29’uncusu kutlanan ‘Bandırma Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali’ adıyla festival düzenleniyor.