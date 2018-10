DHA YURT BÜLTENİ 4

Pakdemirli, besicileri desteklemek amacıyla Et ve Süt Kurumu'nun besiciden aldığı et fiyatlarını arttırdıklarını ifade ederek, "26 lira olan ithal menşeli karkas et fiyatlarını Et Süt Kurumu olarak 28 lira olarak uygulayağız bugünden itibaren. Yerlide her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Unesco Dünya Miras Listesi'ndeki Cumalıkızık'a ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Cumalıkızık köyü, Osmanlı mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan evleri ve tarihi dokusuyla, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçiler, 'Cin Aralığı' olarak bilinen ve 1 kişinin yürüyebileceği dar sokaktan geçip fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Uludağ'ın kuzey eteklerinde kızık köyü olarak kurulan Cumalıkızık, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce, Unesco Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Cumalıkızık, tarihi evleri, arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı ve 130 hediyelik eşya butikleri ile ilgi görüyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler, özellikle Osmanlı dönemi sivil mimarisini günümüze taşıyan Cumalıkızık evlerini görmek için köyü ziyaret ediyor. Bölgede bulunan, bazılarında koruma ve restorasyon çalışmaları süren 270 tarihi evden 180'i hala kullanılıyor. Tarihi yapısı bozulmadan restore edilen evlerden bazıları da butik otel, restoran ve hediyelik eşya dükkanı olarak işletiliyor.