DHA YURT BÜLTENİ 4

Çöplükten gelen ağır kokunun ve belirli saatlerde derelere akıtılan atık sularının yaşadıkları Tabiat Parkını cehenneme çevirdiğini söyleyen Erhan, "Çamburnu vahşetle iç içe yaşıyor. Tüm çöplüklerin insanlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Ben kendi yerelimden ülkenin geneline doğru bir yol izlemekteyim. Burada korkunç bir olay yaşanıyor. Şehirlerin ürettiği çöpler bir yerlere gidiyor. Bunların nereye gittiğini gösteren bir örnektir Çamburnu. İstiyorum ki hepimiz bu kliple birlikte biraz daha bir şeylerin farkına varalım. Kendi sorumluluklarımızı görelim ve yerine getirelim. Bu köy bu vahşetle iç içe yaşıyor ve eğer ülke olarak genel olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmezsek bu vahşet çoğalarak büyüyecek. Bunu durduracak kişiler, kişilerin kendileridir. Her ufak çaba büyüyerek ve birleşerek başarılı bir sonuca ulaşır diye düşünüyorum. Bu klipte buna bizi getirecek bir adımdırö diye konuştu.

İYİ Parti milletvekilleri Hakkari'de esnafı ziyaret ederek, seçim çalışması yaptı. Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Cihan Paçacı, İyilik Kervanı Yollarda' projesi kapsamında, 13 arkadaşıyla birlikte Hakkari'ye gelerek esnafı ziyaret edip, seçim çalışması yaptıklarını söyledi. 2019'da yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Cihan Paçacı başkanlığında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbay, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın da alarında bulunduğu 13 kişiden oluşan parti heyeti, seçim çalışmaları için Hakkari'ye geldi. İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Gazi Tatlı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, parti binasına geçip açıklamalarda bulundu. 'TERÖR ÖRGÜTLERİ DEVLETE DİZ ÇÖKTÜREMEMİŞTİR' İYİ Parti Genel Sekreteri ve Divan üyesi Paçacı,'İyilik Kervanı Yollarda' pprojesi kapsamında, Güneydoğu'nun bütün illerini gezip, seçim çalışması yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "Tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde diğer partili arkadaşlarımız da aynı ziyaretleri yapmaktalar. Bu ziyaretlerimizin temel amacı, vatandaşlarımızla birebir görüşmek, onların dertlerini kendi ağızlarından dinlemek ve çözüm üretebilmek için gerekli çalışmayı yapabilmektir. İYİ Parti bir muhalefet partisi olarak, bu problemleri sayısal olarak mecliste çözecek iradeye sahip değildir. Ancak problemleri meclise taşımak ve Türkiye gündemine sokacak en büyük adımdır. Biz de bunun için buradayız. Özellikle Hakkari'ye bakıldığında işsizliğin çok had safhada olduğunu görüyoruz. Tabi bunun en büyük sebebi uzun yıllar terörün yıkıcı etkisidir.Türkiye'de 35 yılı aşkın PKK terör örgütü ile güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor. Güvenlik güçlerimizin çok büyük fedakarlığı burada söz konusudur. Dünyada hiçbir terör örgütü devlete diz çöktürememiştir. Türkiye'de de bu böyle olacaktır. Zaten 35 yılı aşkın bir süredir elde ettikleri bir şey söz konusu değildir. İşte terör varsa işsizlik vardır. Ben burada yaşayan insanlarımızın bundan sonra terör örgütüne prim vermeyeceğine inanıyorum. İYİ Parti olarak terör örgütüyle mücadelede hangi hükümet olursa olsun yanında olacağımızı defalarca beyan ettik." İYİ Parti heyeti, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

ANTALYA'daki spor lisesinin bodrum katındaki sığınak ve depoyu birbirine bağlayan koridorda oluşturulan dart salonunda eğitim gören 3 kız öğrenci, kazandıkları şampiyonlukların ardından milli formayla başarı elde etme hedefiyle 'ok' atıyor. Antalya Spor Lisesi'nde, okul müdürü Murat Yılmaz ve antrenör Erdoğan Kaş tarafından 2 yıl önce dart salonu oluşturuldu. Spor lisesinde eğitim gören öğrencilerden seçilen sporcular, okulun bodrum katındaki sığınak, depo ve kazan dairesini birbirine bağlayan koridora kurulan dart panolarında antrenmana başladı. Okulda eğitim verilen 30 öğrenci, Antalya Spor Lisesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde turnuvalara katılmaya başladı. Okul kulübü 2016 yılında Antalya'da, katıldıkları Okullararası Dart Turnuvası'nda il birinciliğini kazandı. Okul takımı, geçen yıl da turnuvada il birinciliğini kazanarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 2 yıllık süreçte 13 madalya kazanan 30 sporcudan 16 yaşında olan Dilek Çağla Alkaşı ile yaşıtları Nesibe Yıldız ve Şerife Yağmur Çelik, Türkiye şampiyonluğu yaşadı. DARTIN ALTIN KIZLARI Altın madalyanın yanı sıra farklı şampiyonalarda 2'ncilik ve 3'üncülük de kazanan Dilek Çağla Alkaşı, Nesibe Yıldız ve Şerife Yağmur Çelik, yıl sonuna kadar düzenlenecek turnuvalarda elde edecekleri puanlarla milli takıma seçilme hedefiyle ok atıyor. Genç sporculardan Dilek Çağla Alkış, spor lisesinde eğitime başlamadan önce bisiklet, basketbol gibi branşlarda eğitim gördüklerini daha sonra darta yöneldiklerini söyledi. Dart sporunun kolay gibi görünmesine rağmen zor ama eğlenceli olduğunu anlatan Dilek, "Dart, aklın matematikle birleştiği, zekayla oynanan, güce, efora dayalı spordur. Dart sporunda Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü yaşadım. Tek amacım var milli formayı giyip ülkemi temsil etmek" dedi. HEDEF AY YILDIZLI FORMA Dart eğitimine bu yıl başlamasına rağmen kısa sürede elde ettiği başarılarla Türkiye sıralamasında birinciliğe yükselen Şerife Yağmur Çelik de milli takıma seçilmeyi hayal ettiğini söyledi. Beden eğitimi öğretmeni olma hedefiyle eğitime başladığı spor lisesinde dart ile tanıştığını dile getiren Nesibe Yıldız ise "Daha önce bisiklet sporuyla ilgileniyordum. Dartla tanıştıktan sonra daha büyük hedefler hayal ettim. Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü yaşadım. Hedefim ay yıldızlı formayı giymek" diye konuştu. OKUL SIĞINAĞINDA ANTRENMAN Okul Müdürü Murat Yılmaz da iki yıl önce dart branşında başarılı sporcular yetiştirme amacıyla çalışma başlattıklarını anlattı. Bu kapsamda öğrenci taraması yaptıklarını ve okulun sığınak bölümünde dart salonu oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu antrenman alanına 10 board yerleştirerek 30 çocuğa eğitim verdik. İlk yılımızda dereceler elde etmeye başladık. 2 yılda 30 sporcumuz il birinciliği, Türkiye şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük gibi güzel başarılar kazandı. Bu yıl yapılan dart şampiyonasında 3 sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. 4 sporcumuz, ikincilik üçüncülük kazandı. Bizim amacımız spor lisesinde başarılı sporcular yetiştirip, milli takıma katılmalarına olanak sağlamak. Dart branşının okulumuzda, ilimizde devamını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

MÜŞKÜNAZ NİNE, TORUNUNA DEF VE MELODİKA ÇALMAYI ÖĞRETİYOR

GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde oturan Müşkünaz Cebel (80), gençlik yıllarında merak saldığı müzik aletlerine olan ilgisi sürüyor. Müşkünaz nine, 12 yaşındaki torununa melodika ve def çalmayı öğretiyor, müzik dersleri için yardımcı oluyor. 45 yıldır melodika çaldığını anlatan Cebel, "Ben bu müziğe yıllar önce merak saldım. Kendi imkânlarımla bu müziği öğrendim. Köyde kına gecelerinde yıllarca melodika çaldım. Şimdi ise torunuma bu müziği öğretiyorum" dedi.

İlçede hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Müşkünaz Cebel (80), 45 yıldır çaldığı melodikayı, şimdilerde ise torunu Ortaokul öğrencisi Mustafa Cebel'e (12) öğretiyor. Hiçbir müzikal altyapısı bulunmayan ve yıllar önce merak salıp melodika çalmayı başaran 8 çocuk annesi Müşkünaz nine, kendisi gibi müzik aletlerine ilgi duyan torununun müzik derslerine de yardımcı oluyor. Müşkünaz nine, torununu melodikanın yanı sıra def çalabilmesi için de eğitiyor.

'HEM ÇALAR HEM SÖYLERDİK'

Müziği sevdiğini anlatan Müşkünaz Cebel, "Ben bu müziğe yıllar önce merak saldım. Kendi imkânlarımla bu müziği öğrendim. Köyde kına gecelerinde yıllarca melodika çaldım. Şimdi ise torunuma bu müziği öğretiyorum. Sabah namaza kalkıyorum, namazı kılıyorum. İşlerimi yapıp, Kuran okuyorum. Evimizin önündeki bahçe işleriyle zaman geçiriyorum. Üstüme düşen işleri yapıyorum. Yıllar önce kaynımın kızları gelirdi, bende melodikayı, defi alır, hem çalar hem de söylerdim, onlar da oynardı. Evin işlerini yapar sonra hemen çalıp söylemeye başlardık. İşimiz gücümüz oynamaktı. Köyün düğünlerine giderdik. Bu tarz işlere hep ben giderdim. Kızlarıma torunlarıma da öğrettim. Sesim hiç durmazdı da, bu da benim bir kederim oldu. Biraz hasta olunca da eskisi gibi çalıp söyleyemez duruma geldim. Ellerim titriyor, sesim kısılıyor. Yaşlanmak ve geçirdiğim ameliyat sonrası eskisi gibi melodika çalamıyorum. Bu geleneğin torunlarımca yaşatılmasını sağlıyorum" dedi.

YARIŞMADA BAŞARI ELDE ETTİ

Babaannesinden melodika çalmayı öğrenen Mustafa Cebel de, “Babaannem bana bazı müzik konularında yardım etti. Bana bazı şarkıları, türküleri, melodikayı, mızıkayı öğretti. Babaannemin öğrettikleri müzik dersinde bana çok yararlı oldu. Hatta okulda müzik yarışması oldu bende yarışmada başarı elde ettim" diye konuştu.

'ANNEMİN AŞKI, EVLATLARI VE MÜZİKTİR'

Müşkünaz Cebel'in oğlu Veysel Cebel ise, annesinin kendisine ait besteleri dahi olduğunu belirterek, "Annemin aşkı, evlatları ve müziktir. Müzikle yatar müzikle kalkar. Aynı zamanda dini vecibelerini de yerine getirir. Biz 8 kardeşiz. Biz oyun oynarken bakardık annem yok, düğünde olurdu. Eve gelir bizi uyutur tekrar düğüne giderdi. Mahallede def, melodika çalardı. Elinde bir şey olmasa bile teneke, tepsi çalar, kısaca ne bulursa onu çalardı. Annemin kendine ait besteleri vardı. Yöresel bazı sanatçılar da bu besteleri kullanmışlardı" ifadesinde bulundu.