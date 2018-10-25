DHA YURT BÜLTENİ 4

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Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP DHA

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Evlerin altından sokak geçiyor

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 15 evin bir bölümünün altından sokak geçiyor. İlçenin arazi yapısı ve arsa sorunu nedeniyle yapılan 'örtmeli ev' olarak nitelendirilen evin bir ya da iki odası, sokak üzerindeki ahşap kirişler üzerine inşa edilmiş. Zemin üzeri bir kat olarak yapılan binanın zemin katı, arsa eğimi nedeniyle kiler veya ahır, üst katları da ev olarak kullanılıyor. Koruma altına alınan evlerin her biri ise sahibini adını taşıyor.

Güney Anadolu Taşeli Platosunda yer alan ve 5 bin yıldır insanların yaşadığı denizden yüksekliği bin 300 metreye kadar ulaşan, etrafı dağ ve tepelerle çevrili olan Ermenek’te, ekilebilir arazı az, orman ve su bakımından zengindir. Küçükbaş hayvancılık ve meyvecilikle geçimini sağlayan Ermenek'te, arazi yapısı nedeniyle bazı evlerin bir veya iki odasının altından sokak geçiyor. Sokağın geçtiği evin bölümü ise ahşap kirişler üzerine oturtulmuş. Yörede 'Örtmeli ev' olarak bilinen evler, zemin üzerini bir kat şeklindedir. Zemin kat genellikle kiler veya ahır, üst katta ev olarak kullanılıyor. Örtmeli evler bu özelliğinden dolayı koruma altına alındı; ancak bazı evler yıkılma riski taşıyor. Bölge halkı örtmeli evlere alıştığı için evlerin altındaki sokaklardan gerek yaya, gerekse araçlarıyla geçiyor.

Ermenek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Yılmaz Baycan, altından sokak geçen evlerin ilçenin zorlu arazi şartları nedeniyle yıllar önce yapıldığını belirtti. Örtmeli evlerin ilginç mimarı oluşturduğunu ifade eden Baycan, " Örtmelerle hem arazi şartlarına kolaylık, hem de sokaklar arası geçişler sağlanmış oluyor. Bu örtmeleri görmek için yerli turistler ilçeye son dönemde akın ediyor. Örtmeler koruma altında bulunuyor; ancak aynı zamanda yıkılma tehlikesiyle de karşı karşıya olan örtmeler de var. Bu örtmelerin bir an önce onarılıp turizme kazandırılması gerekmektedir." diye konuştu.

Samsun'dan gezmek için Ermenek'e geldiğini belirten Tayfur Girbaş, "Ermenek'e üçüncü gelişim. Her gelişimde ayrı bir tat alıyorum. Buranın insanlarını, doğasını ve bu tarihi dokuyu seviyorum. Yetkililerin de buraların korunması için çalışma yapmasını istiyorum." dedi.

Bölge halkında Mustafa Ünlü, "Ermenekliyim bu doğayı, bu tarihi ve bu coğrafyayı çok seviyorum. Sebebi de, burada bir yerden bir yere yürüyerek giderken bu tür örtmelerden geçiyoruz. Tarihimize ve doğamıza sahip çıkalım. Bu örtmeler bizim için çok kıymetlidir." dedi.

Her gün okula gelip giderken örtmeli evin bulunduğu sokaktan geçtiğini belirten ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Deniz İnbaşı, o sokaktan geçmeyi çok sevdiğini ve sokağın üstünde bulunan evlerin koruması ve onarılması gerektiğini söyledi.

(Görüntü Dökümü

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- Ev ve sokaktan drone ile detay

- Evlerden detay

- Sokaklardan geçen insanlar

- Sokak ve evlerden detay

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Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN (DHA)

