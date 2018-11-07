DHA YURT BÜLTENİ 4

Flamingolar 'Kuş oteli'nde konaklıyor GÖÇMEN kuşların konakladığı, doğaya saygının sembolü olarak Osmangazi Köprüsü’nün yapımında viyadüke kavis verilmesini sağlayan Yalova’nın Altınova ilçesindeki 'Kuş oteli' Hersek Gölü, flamingoları ağırlıyor. Yapılan kuş sayımı sonucu bin 100 adet olarak belirlenen flamingolar, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Hersek Lagünü, şu sıralar flamingoları ağırlıyor. Kuş bilimcilerinin de sık sık ziyaret ettiği Hersek Lagünü'nde ki binlerce flamingo, gölün hemen hemen her alanını kullanarak doğa ve kuş severlere görsel güzellik sunuyor. Toplu olarak gezen ve birbirlerinden hiç ayrılmayan flamingolar, adeta gölde dans ediyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Gölü ve çevresinde son tespitlere göre 206 kuş türünün yaşadığını, bunlardan en önemlisinin ise flamingo olduğunu belirtti. Yapılan kuş sayımı sonucu bölgeye binin üzerinde flamingonun geldiğini belirten Başkan Oral, “Biz Hersek Gölümüze ‘Kuş oteli’ diyoruz. Sebebi de kuşlarımız geçerken uğruyorlar, yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, dinlendikten sonra da havalanıp yollarına gidiyorlar. Dolayısıyla kuş oteli diyoruz. Flamingolar son yıllarda ciddi anlamda burayı tercih ediyorlar. Bin 100 kadar flamingo var. Genelde burada kızarıyorlar. Buraya geldiklerinde o kırmızılıkları olmuyor. Dolayısıyla bölgemize renk katıyorlar. Biz de şu anda onların vatandaşlar tarafından daha iyi izlenebilmesi açısından iki tane kuş gözlem kulesi yaptırıyoruzö dedi.

206 KUŞ TÜRÜ VAR

Gölde 206 kuş türü tespit edildiğini söyleyen Başkan Metin Oral, “Şu anda 206 türü var gölümüzde. 2004 yılında 104 türdü, 206’ya çıktı. Ayda 2 sefer sayım yapılıyor, inceleme yapılıyor ve tespit çalışmaları yapılıyor. Bunların 20 küsürü nadir görülen kuş türlerinden. Gölümüzün sulak alan değerini artıran kuş türlerimiz varö diye konuştu. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VİYADÜĞÜNE KAVİS VERİLDİ

Başkan Metin Oral, Osmangazi Köprüsü’nün yapımı öncesi de göl nedeniyle projede değişikliğe gidildiğini söyledi. Başkan Metin Oral, “Bizim gölümüzün bir güzelliği de şu; köprü yapılırken ilk projesi köprü viyadüğü gölün üstünden geçiyordu. Bu konuda hükümetimiz, cumhurbaşkanımız, o dönemki hem Ulaştırma Bakanımız ve daha sonra Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda ciddi bir şekilde ağırlıklarını koyarak buranın korunması amaçlı Osmangazi Köprüsü’nden gelen viyadüğe ciddi bir kavis verildi. Dolayısıyla bu gölün korunması, bu kuşlarımızın korunması açısından bizlere çok büyük destek oldu. Buranın korunma politikasına ekstra güç kattı. Hepsine çok teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hersek Lagününden görüntüler

- Flamingolardan görüntüler

-Flamingoların uçması ve suda gezmeleri

-Farklı kuş türlerinden görüntüler SÜRE: 4 dakika 31 sn

BOYUT: 505 MB Haber / Kamera: Berktuğ ÖNCÜ, YALOVA (DHA) ====================================== Miniklerin ‘Koltuk altı’ oyunlu yolculuğu BİLET fiyatlarının yüksek olması nedeniyle iki çocuklarına tek koltuk alan bazı ailelerin otobüs yolculuklarında minikleri koltukların altına serdikleri örtülerin üzerine uzatarak uyuttmaya çalıştığı görüldü. Seyahat sırasında annelerinin oturduğu aralarında koridor bulunan koltuk altlarından oynayan çocuklar ilgi çekti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yerleşim birimlerinden İstanbul, İzmir veya Antalya’ya düzenlenen otobüs seferlerinde küçük çocukları için bilet alamayan aileler, yaklaşık 1500 kilometreye yaklaşan uzun yolculukta kendilerine göre ilginç yöntemler geliştiriyor. Küçük yaştaki çocuklarından birini koltukta uyutan annelerin, diğerini iki koltuk altına serdikleri örtünün üzerine uzatarak onların ve kendilerinin ‘Rahat uyumalarını’ sağlamaya çalışıyor. Mardin’den İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde iki anne de bu yöntemi izledi. Otobüs, Gaziantep'e yaklaşırken, iki anne çocukları diğer kardeşlerinin oturduğu koltuğun altına uzanırken, ‘Komşu koltukların’ altındaki yaşıtları ile uzun süre sohbet edip oynadı. Bu arada, bir annenin de henüz birkaç adım atabilen bebeğini kolundan hafifçe tutarak koridorda bir süre ayakta tuttu.

Uzmanlar, çocukların koltuk altlarındaki yolculuklarının yanı sıra minik çocukların otobüs koridorlarında tek başlarına tutulmasının tehlikeli sonuçları olabileceğine dikkat çekti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüs şehirler arası yolculuk sırasında (Ön camdan yön tabelaları görülüyor) çocuklar koltuk altında oynarken

Otobüs koridorunda annesinin kolundan hafif tuttuğu bebekten görüntüler Haber-kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ, GAZİANTEP (DHA) ====================================== Evlerin kapılarını zorlayan kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniköy mahallesinde meydana gelen olayda hırsızlık yapmak için mahallenin sokaklarında gezerek evlerin kapılarını zorlayan 3 kadın bir evin güvenlik kameralarına yakalandı. Kadınların, evlerin girişindeki çiçeklik ve paspasların altına bakarak evlerin anahtarını aramaları da kameralarca görüntülendi. İnegöl’ün kırsal Yeniköy mahallesine gelen 3 kadın, mahallenin sokaklarında gezerek gözlerine kestirdiği boş evleri tespit etmeye başladılar. Evlerden birinin kapı girişine gelen kadınlardan birinin gözcülük yaptığı olayda diğer kadın, evin girişindeki çiçeklik ve kapı girişindeki paspasın altını kontrol ederek, kapı anahtarını aradı. Kadınların hırsızlık girişimleri bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik güçleri her yerde bu kadınları arıyor. Görüntü dökümü

------------------------------- -Kadınların kamera görüntüleri -Dataylar Haber - Kamera :Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ====================================== Zıpkınla 40 kiloluk liça balığı avladı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zıpkınla dalış yapan 40 yaşındaki Kadir Karaışık, 1.5 metre boyunda ve 40 kilo ağırlığında dev bir liça balığı avladı. Bodrum'da 15 yıldır profesyonel dalış gerçekleştiren evli ve 1 çocuk babası Kadir Karaışık, Turgutreis açıklarında zıpkınla çıktığı balık avında, hayatının en büyük avını yakaladı. Tek başına dalış yapan Karaışık, 10 metre derinliğe indiğinde, agaşon (ses) yaparak bir süre bekledi. Çıkardığı sese aldanıp, kendisine yaklaşan dev balığı gören Karaışık, ilk atışında baş kısmına yakın yerden vurarak avlamayı başardı. Profesyonel dalgıç Karaışık, yaklaşık 1 saat uğraşın ardından balığı kıyaya çıkarttığını belirterek, "Yaklaşık 10 dakika balığı alma süresi yaşadım. Kıyıya 1 saat sonra çıkarabildim. Gözümün önünde şişi nasıl eğdiğine şahit oldum. Karaya çıkardığım yer sarp ve dikti. Mutlu sona ulaşmak her şeyi unutturuyor" diye konuştu.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde elektrik-elektronik teknisyeni olarak görev yaptığını belirten Kadir Karaışık, "Nefesle 15 metreye kadar dalışlar yapıp, 1.5 dakikaya kadar deniz dibinde kalabiliyorum. Dalgıçlık uzun süreli eğitimler ve tecrübe gerektiriyor. Kimse eğitim almadan dalış yapmaya heveslenmesin" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Kadir Karaışık'ın sudan çıkardığı balık ile görüntüsü - Kadir Karaışık'ın konuşması (KJ Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ====================================== OTOMOBİL GÖLETE UÇTU; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI KURTULDU KONYA'da mobilyacı Mehmet Özer (38), arkadaşı Ferhunde H. (35) ile durdukları göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu. Durumu fark edip, araçtan kurtulan Ferhunde H., yüzerek kurtuldu. Araç içinden çıkan ve balcığa saplanan Mehmet Özer ise boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Gölet'inde meydana geldi. Mehmet Özer, arkadaşı Ferhunde H. ile otomobiliyle bir süre gezdikten sonra Ardıçlı Gölet'i kenarına gelip, araç içinde oturup sohbet etmeye başladı. Ardından Özer ve Ferhunde H., araç içinde uyudu. Bu sırada otomobil, belirlenemeyen nedenle aniden hareket edip gölete uçtu. Otomobil su almaya başlayınca durumu fark etmeleri üzerine Ferhunde H., araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. Otomobilinden çıkmayı başaran Mehmet Özer ise balçığa saplandı. Seslenmesine rağmen Özer'den cevap alamayan Ferhunde H., yakındaki caddeye çıkıp yoldan geçen aracı durdurdu. Ardından da polis merkezine gidip yardım istedi. Fenalaşan Ferhande H., Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis, göletin çevresinde yaptığı araştırmada lastik izlerinden otomobilin suya düştüğü yeri belirledi. Ardından su altı polisi ekipleri çağrıldı. Ekipler gölette yaptığı aramada otomobilin dışında balçığa saplanan sürücü Özer'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Özer'in, cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

UYURKEN OTOMOBİL, GÖLETE DÜŞTÜ

Arkadaşı Mehmet Özer ile birlikte göletin kenarında otomobil içinde uyudukları sırada aracın aniden hareket ettiğini ileri süren Ferhunde H., ifadesinde "Araç içi su almaya başlayınca durumu fark ettik. Kendi çabalarımızla araçtan çıktık. Yüzerek kenara ulaştım. Mehmet araçtan çıkmıştı; ama sudan çıktığını görmedim. Mehmet'e seslendim, cevap vermeyince yakındaki caddede çıkıp, yoldan geçen aracı durdurup, polise gidip yardım istedim." dediği öğrenildi.