DHA YURT BÜLTENİ 4 Siber polisinden ailelere uyarı DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi, son dönemde özellikle çocuklar arasında kullanımı artan sosyal medya yolu ile birçok çocuğun kandırıldığını, ailelerin çocuklarına baskı kurmadan takip etmelerini tavsiye ederek, 'rezil olurum' korkusu olmadan çocukların ve ailelerin durumu öğretmenlere ve polise bildirmesi gerektiğini söyledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi son dönemde artan sosyal medya kullanımının lise ve daha alt yaş gruplarına kadar indiğine dikkat çekti. Sosyal medya ortamında ki art niyetli kişilerin kendilerine zengin, yakışıklı gibi ikinci bir kimlik verdiğine dikkat çeken Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlisi, "Sosyal medya hayatımızın her alanında var. Lise ve altındaki çağlarda olan bütün çocuklarda sosyal medya iyice yerleşmiş. Bilgisayarda, telefonda sosyal medya var. Bundan dolayı ailelere, öğretmenlere ve bizlere önemli görevler düşüyor. Ailelerin çocuklarını takip etmesi gerekiyor. Çocuklar ufak bir sıkıntı ile karşılaştıkları zaman öğretmenlerine, ailelerine ve biz polislere gelip bilgi vermelerini istiyoruz. Çünkü korkup bilgi vermemeleri durumunda işin boyutu değişip, cinsel istismara kadar gidebiliyor. Sahte hesaplarla kişiler kendilerini çok güzel gösterip, aslında öyle bir şey yok, kendisini gizleyerek karşısındaki şahsı etkiliyor ve emellerine ulaşmaya çalışıyor, çocukları kandırmaya çalışıyor. Çocukların yüzde 80'ni kandırılıyor ve kötü niyetli insanların buluşma çağrısını karşılıksız bırakmıyorlar. Bu tip insanlar kendilerini zengin, çok yakışıklı gösterebiliyorlar. İkinci bir kimliğe bürünüyorlar." dedi.

Sosyal medya aracılığı ile art niyetli kişiler ile paylaşılan fotoğrafların daha sonra istismar aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlisi, bu durumda çocukların yada mağdurların hemen polise yada öğretmenlerine haber vermesi gerektiğini ifade ederek, "Özel hayatın gizliliğini ihlal bu genelde çocuklarda görünüyor. Çocuklar özellikle tanımadıkları insanlar bir umut bekliyorlar. Özellikle karne zamanları, evlenecekleri zamanlar, aile baskısının çok olduğu zamanlarda sosyal medyada bütün vaktini geçirdiği için oradan gelen ufak bir umuda kapılıp fotoğrafını gönderebiliyor. Fotoğrafını bir kere gönderdiğinde karşısındaki insan daha farklı fotoğraflar istemeye başlıyor. Cinsel içerikli fotoğraflarını isteyip daha sonra bu konu istismar konusuna kadar gidebiliyor. Bu yüzden çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor, ancak baskı uygulamamız lazım. Bu durumlarda çocuklarımızın ve ailelerin öğretmenlerine yada polise başvurmaları, işin daha değişik boyutlara gitmeden önüne geçmeleri gerekiyor. Rezil olurum, babam ne der? Bunlar duyurulursa ne olur? Gibi korkuları olmasın." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Siber suçlarla mücadele müdürlüğünden görüntü

Bilgisayarlardan görüntü

Görevlinin bilgisayarlarda işlem yaparken görüntüsü

Görevlinin açıklamaları ve detaylar

Dosya adı dzcsiberpolis

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ====================================== Yaylacılar kara yakalandı DOĞU Karadeniz’de son günlerde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Trabzon’un Düzköy ve Tonya ilçelerindeki yaylalarda, hayvanları ile birlikte kara hazırlıksız yakalanan yaylacılar ve çobanlar, hayvan sürüleri ile birlikte ilçe merkezi ile köylerine doğru dönüşe geçti. Yaylacıların, süslediği büyükbaş hayvanlarıyla kar altındaki zorlu yolculuğu da renkli görüntüler oluşturdu. Doğu Karadeniz’de son günlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kalınlığı 30 santimetreyi bulan kar, yayla yollarını kapattı. Yaylalardan henüz dönmeyen yaylacılar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Düzköy ilçesi Kayabaşı Yaylasında, hayvan sürüleri ile birlikte kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar köylerine doğru dönüşe geçti. Karlı yollardan hayvanları ile inen yaylacılar, kış ayını geçirmek için ilçe merkezi ile köylerine doğru yol alıyor. Tonya ilçesinde de yaylacıların, beraberinde süslediği büyükbaşlarıyla kar altındaki zorlu yolculuğu ise renkli görüntüler oluşturuyor. Beyaza bürünen Karadeniz Yaylaları'ndaki göç yolculuğu da ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

‘KAR GELDİ YAYLADA İŞİMİZ BİTTİ’ Yaz aylarında havaların ısınmasıyla, hayvanlarıyla birlikte yaylalara çıkan yaylacılar, kar yağışıyla birlikte yaylaları boşaltmaya başladı. Bu sezon yaylalarda güzel vakit geçirdiklerini anlatan yaylacı Kezban Kalkmazoğlu, karın gelmesiyle birlikte yayladaki işlerinin tamamen bittiğini söyledi. Kalkmazoğlu, “Bu sene yaylalarda odun yaptık, hayvanlarımızı otlattık. Çok güzel günler geçirdik, yaylalarımız çok güzel. Çok fazla misafirimiz geldi. Yaylaları çok seviyoruz. Artık dönüyoruz, kar geldi yaylada işimiz bitti, şimdi köydeki işlerimize gidiyoruzö dedi. Havva Kalkmaz ise, etkisini gösteren karın yaylaları ve yollarını kapattığını belirterek, "Yaz başında yaylaya gittik, şimdi de dönüyoruz ineklerle. Gezdik, tozduk, odun yaptık, yedik içtik şimdi de sonbahar, kar yağdı dönmeye başladık. Kar yaylaları kapattıö diye konuştu. YAYLALARDAN ‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI Öet yandan Doğu Karadeniz’de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, vatandaşların yoğun kar yağışı altında mahsur kalma ihtimali üzerine AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hazırda bekliyor. Bölge valilikleri mahsur kalma olaylarının önüne geçebilmek için yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri konusunda uyarılarda da bulundu.

YAYLACILIK GELENEĞİ Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaylacılar eylül ayı sonunda köylerine dönüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kara yakalanan yaylacılardan görüntüler

Röportajlar

Detaylar BOYUT: 435 MB HABER KAMERA: Uğur AYDIN-Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA) ====================================== Doğa fotoğrafçıları Muş'un karlı dağlarını gezdiler

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- ANTALYA ve İstanbul'dan gelen 20 kişilik grup Muş'un Güney Dağlarında kar altında hem gezdiler hem de fotoğraf çektiler.

'Türkiye'nin Dağları ve Yaylaları' grubu, Muş, Bitlis ve Bingöl'deki dağları, Hamurpet gölünü gezerek çektikleri fotoğraflarla bölgeyi tanıtmaya çalışıyorlar. Grup lideri Ömer Faruk Gülşen, Antalya ve İstanbul'dan katılan doğaseverlerin nefes alan topraklar olarak bahsedilen Muş'un dağlarını çok beğendiklerini söyledi. Gezi grubundakiler Antalya'da 3 gün önce denize girerken Muş'ta karla buluşmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, kartopu oynadılar. Eşsiz doğa manzarasını fotoğraflayan grup üyeleri, karın keyfini doyasıya çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gezi gurubunun yürüyüşünden detaylar

-Hocanın bölgeyi tanıtma konuşması

-Röportaj

-Gurubun kartopu oynaması Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA) ====================================== Bayburt’ta karla mücadele sürüyor BAYBURT’ta etkili kar yağışı nedeniyle belediye karla mücadele ekiplerince, kar yağışının etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı. Kentte, havaların soğumasıyla etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, 30 santimetreye kadar ulaşan karı temizlemek için, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahalle ve şehir merkezindeki yolları açarak, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kaldırımlardaki karları temizleyerek, vatandaşların ulaşımlarını daha kolay sağlayabilmesi adına çaba sarf ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Belediye ekiplerinin çalışmaları

Kar görüntüleri

Detaylar

BOYUT: 372 MB

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) ====================================== ÖZEL - 7 yıldır bileği bükülmüyor ÇANAKKALE'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ümit Burunlular (43), 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda 5 Türkiye, 2 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu kazandı. 7 yıldır Avrupa'da ve dünyada rakip tanımayan milli sporcu Ümit Burunlular, son olarak Antalya'da düzenlenen 40'ncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise +75 Ağır Sıklet kategorisinde sağ ve sol kolda namağlup dünya şampiyonu oldu. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı ve milli sporcu olan Ümit Burunlular, 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda Avrupa ve dünyada rakiplerine şans tanımadı. Başarılarla dolu bir 7 yıl geçiren Ümit Burunlular, 5 Türkiye birinciliği, 5 dünya birinciliği, 2 Avrupa birinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 2 dünya ikinciliği ile Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüğü olmak üzere 43 madalya kazandı. Son olarak Antalya'da 12-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 40' ıncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda +75 Ağır Siklet kategorisinde sağ ve sol kolda nağmağlup dünya şampiyonluğuyla 2 kupa kazanan milli sporcu Ümit Burunlular, büyük bir başarıya imza attı.

TOPLAMDA 197 TON AĞIRLIK KALDIRARAK, DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANDI Antalya'da kazandığı namağlup Dünya Bilek Güreşi Şampiyonluğu'na nasıl hazırlandığını da anlatan Ümit Burunlular, "Serkan Yaylacı hocamızla bir çalışma programı yaptık. Hafta'nın 3 günü şampiyonaya hazırlandım. 8 haftalık bir program yaptık. 3 hafta kuvvet antrenmanı yapıldı. 3 hafta statik çalışma yapıldı. 2 hafta da teknik ve taktik çalışması olmak üzere toplamda 197 ton ağırlık kaldırarak, Dünya Şampiyonası'na hazırlandım" dedi. SIKLETİNDE SAĞ VE SOL KOLDA NAMAĞLUP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU Antalya'da düzenlenen 40'ıncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Türkiye ve Çanakkale'ye büyük bir zafer yaşattığı için gurur duyduğunu ifade eden Ümit Burunlular, şöyle konuştu: "Antalya'daki şampiyonada 11 sol, 9 sağ kolda çeşitli ülkelerin engelli sporcuları vardı. Bunların hepsini yenerek, namağlup finale kaldım. Finalde de Rusya'dan bir rakibim ile karşılaştım. Onu da yaptığımız çalışmaların karşılığını alarak zorlanmadan yendik ve Çanakkale'mize, Türkiye'mize altın madalyalarımızı kazandırmış olduk. Çok mutluyum."

HEDEF; OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU Sağ ve sol kolda dünya şampiyonluğuna ulaşmasının ardından hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydeden Burunlular, konuşmasına şöyle devam etti: "Ama yapmış olduğum sporun olimpiyatlarda yeri yok. Antalya'da düzenlenen şampiyonaya paralimpik komitesi geldi. Eğer onaylarlarsa, ki 2 bine yakın sporcu ve teknik ekibi Türkiye'nin ev sahipliğinde çok iyi bir şekilde ağırladık. Olimpiyatta eğer paralimpik olursa, Dünya Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda kazandığımız bu madalyaları olimpiyatlarda da yarışarak, olimpiyat şampiyonu olarak Çanakkale'ye kazandırmak istiyorum." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Antalya'da düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında Dünya şampiyonu olan Ümit Burunluların görüntüsü. -Ümit Burunluların kazandığı madalyalardan ve 2 kupadan genel ve detay görüntü. -Ümit Burunlular ile röp. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) Görüntü HD. 3 dakika 46 saniye. 418 MB. ================ Yıkılacak okul için eski kapılarla önlem alındı DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Fatih İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek, 2 yıl önce yıkılmasına karar verildi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yıkılmayan okulda öğrenciler eğitim gördükten sonra 2017-2018 eğitim-öğretim yılında aynı bahçede bulunan ortaokul binasına taşınıldı. Ancak metruk haldeki okul ile öğrencilerin eğitim gördüğü okul arasına sınıf kapılarından derme çatma bir duvar yapıldı. Öğrenciler ve veliler, okul ve her an yıkılacak durumda olan kapılardan tedirgin olmaya başladı.

Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fatih İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek 2016-2017 eğitim-öğretim yılında boşaltılması planlandı. Ancak öğrenciler 1 yıl yıkım kararı verilen okulda eğitim görmek zorunda kaldı. Okul 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması ile boşaltılarak aynı bahçede bulunan ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü binaya taşındı. Aynı binada eğitim görmeye başlayan ilk ve ortaokul öğrencileri zorluk yaşamaya başladı. Yıkılması gereken okul, metruk halde dururken, öğrencilerin yıkılacak okulun bahçesine gitmemeleri için araya eski okuldan çıkarılan kapılardan bir duvar yapıldı. Her an yıkılacak durumda olan kapılar ve eski okul binası öğrencileri ve velilerini tedirgin etmeye başladı. Okul velilerinden Ayşe Özkan çocuklarını okula bırakırken rahat olmadıklarını söyleyerek, "Çocuklarımızı güvende hissetmiyoruz. Şu anda yapacak bir şey varsa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapması lazım." dedi. Velilerden Nilüfer Kuru, okul binasının bir an önce yıkılmasını isteyerek, "Okulumuzun bahçesi yok. Beden eğitimi derslerini yapamıyorlar, spor yapamıyorlar, oyun oynayamıyorlar, kantinde oturup yemek yiyecek yerleri yok. Okulun bir an önce yıkılarak çocukların rahata kavuşması gerekiyor." diye konuştu.