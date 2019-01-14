DHA YURT BÜLTENİ-4

Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (EK)

1)BOTAŞ AÇIKLAMA YAPTI Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Sakarya'da doğalgaz boru hattında yaşanan patlama ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. BOTAŞ, heyelanın doğalgaz boru hattında kopmaya neden olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

"14 Ocak tarihinde saat 07.30 civarında Arifiye ilçesi Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından kesintisiz sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır."

SAKARYA/DHA ==================================================== 2)KARADENİZ'DE, PKK'NIN KIŞ ÜSLENMESİNE EŞ ZAMANLI BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI KARADENİZ kırsalında, sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik 4 ilde hava destekli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Karadeniz'de 2012'den beri ilk kez bu yıl kış üslenmesi yapamayan teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandoların katılımı ile Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu bölgede operasyon yürütülüyor. Timler, Karadeniz'in eğimli ve zorlu karla kaplı arazi koşullarında iz sürüyor.

Karadeniz'de 2012'den beri ilk kez bu yıl kış üslenmesi yapamayan PKK'lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, JÖH ve komandoların katılımı ile Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında geniş çaplı kış operasyonları başlatıldı. Timler, Karadeniz'in eğimli ve zorlu karla kaplı arazi koşullarında, sıcaklığın eksi 15 derece olduğu bölgede, Tunceli üzerinden sızdığı belirlenen terörist grubunu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor. Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, yayla evlerini kontrol ediyor, araziyi didik didik tarıyor.

4 İLDE YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP

Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ile drone'ların yanı sıra bomba arama ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Eş zamanlı olarak 4 ilde yürütülen operasyonlarda yayla evlerinin sıkı takip edildiği, yöre sakinlerinin de karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması üzerine yaylalara giderek, evlerinden erzak ve yaşam malzemesi çalınıp çalınmadığını kontrol ettiği belirtildi. Timler, bölgede yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve yayla obalarında yolların kapalı olmasına rağmen operasyonları sürdürüyor.

FOTOĞRAFLA DEŞİFRE OLMUŞLARDI

Tunceli üzerinden 1998 yılından sonra Doğu Karadeniz'e gönderilen örgütün sözde 'Karadeniz açılım grubu', 4'erli ve 2'şerli gruba ayrılarak Gümüşhane, Trabzon, Ordu ile Giresun kırsalına dağıldı. Karadeniz'in sık ormanlıklarında saklanmaya başlayan PKK'lı teröristler, 2015 yılının Haziran ayında Giresun'un Kümbet Yaylası kırsalında, istihbarat birimlerince telsiz görüşmesiyle tespit edildi. Sansasyonel eylemler yapan teröristlere, Orta ve Doğu Karadeniz'de yaşayan yöre halkının av tüfekleriyle operasyona çıkan güvenlik güçlerine destek vermesiyle darbe vuruldu. Bölge halkından destek alamayan PKK'lılar, son 4 yılda operasyonların artması üzerine Tunceli'ye dönmek istedi. Telsizle Kandil'den izin isteyen teröristler, olumsuz yanıt alınca bölgede kış üslenmesi için hazırlık yapmaya başladı.

EYLEM YAPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yoğun operasyonlar sonucu dönemeyerek, Giresun'da sıkışan teröristlerden bir grup, 6 Mayıs 2016'da Çaldağ Jandarma Karakolu'na saldırarak, karakol komutanını şehit etti. Ardından Giresun'dan Ordu kırsalına kaçan teröristler, 30 Temmuz 2016'da Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde 3 askeri şehit etti. Askerlerin silahlarını da çalarak kaçan teröristler, ormanda izini kaybettirdi. Kaçan teröristlerden 1'i, 20 Ağustos 2016'da Ordu Gölköy kırsalında öldürüldü. Artvin merkez Soğuksu bölgesinde, 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda konvoydaki 1 asker şehit oldu. Mesudiye- Sivas kırsalında kış üslenmesi hazırlığında olan 6 terörist, 30 Eylül 2016'da operasyonla öldürüldü. Teröristlerin üzerinden çıkan fotoğrafla PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz açılım grubu' da tamamen deşifre oldu.

FOTOĞRAFTAKİLERİN HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ordu kırsalında 2016 yılında öldürülen 7 teröristten 4'ünün, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesindeki 'gri kategori'de yer aldığı, aralarında sözde 'grup sorumlusu' teröristlerin de olduğu tespit edildi. Teröristlerin sırt çantalarında ele geçirilen 8 kişinin yer aldığı fotoğraftaki 7 teröristin Ordu kırsalında, fotoğrafı çeken teröristin de Giresun kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü belirlendi. Fotoğraftaki diğer 1 terörist ise aynı yıl Ordu- Giresun kırsalından kaçarak, Erzincan'da çatışmada yaralandı. Yaralı teröristin Ordu ve Giresun kırsalında geçiş güzergahları ile kullandıkları sığınakların yerini göstermesinin ardından operasyonlar genişletildi. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların girdikleri evi göstermek için bölgeye giden Eren Bülbül (15) ile Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik çıkan çatışmada teröristler tarafından şehit edildi. Ordu kırsalında teröristlere ait içinde yaşam malzemesi ve erzak olan 6 sığınak, imha edilirken, 31 Ağustos 2017'de ise şehit askerlerin çalınan silahları Topçam bölgesindeki ormanda bulundu.

Giresun Dereli ilçesi kırsalında, 2017 yılının Ekim ayında 1 PKK'lı terörist teslim oldu. Teslim olan terörist, Tunceli'den Karadeniz'e gönderilen örgüt üyelerini tek tek anlatarak, bölgedeki sığınakları da gösterdi ardından bölgeden kaçamayan 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

JÖAK VE JÖPER'LER DESTEK İÇİN GELDİ

Ankara'dan, jandarmanın en seçkin birliği olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri bölgeye gönderildi, JÖH ve komando timleriyle operasyonlara katıldı. İHA ile drone'ların yanı sıra Cobra, ATAK ve Sikorsky helikopterlerle bölgedeki ormanlar, havadan ve karadan didik didik tarandı. Kars'ın Kağızman ilçesi Madur bölgesinde 22 Mayıs 2018'de düzenlenen operasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristler arasında yer alan 'Velat' kod adlı Behçet Avras öldürüldü. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs 2018'de, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden 'gri kategori'de aranan 'Soreş' kod adlı Barış Coşkun'un, Eren Bülbül ile astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubu içinde yer aldığı belirlendi.

ÖLDÜRÜLEN 2 TERÖRİST 'KIRMIZI KATEGORİ'DEYMİŞ

Gümüşhane Kürtün'de sözde 'Karadeniz açılım grubu lideri', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 15 Temmuz 2018'de; 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Öner ise 22 Ağustos 2018'de öldürüldü. Mehmet Yakışır ile Barış Öner, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan teröristler arasında yer alıyordu.

USB BELLEK VE MİKRO SD'DEN SIĞINAĞA ULAŞILDI

Sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından 2018'in sonlarına doğru PKK tarafından Tunceli üzerinden bölgeye 5- 6 kişilik yeni grup gönderildi. Giresun Yağlıdere kırsalında, 12 Eylül 2018'de, kasaptan çaldıkları eti kavurup, ormanlık alanda yaktıkları ateşte yiyen teröristlerden biri, çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerin çantalarından çıkan USB bellek ve mikro SD kartın çözümü yapılarak, bölgedeki sığınaklarına da ulaşıldı. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası'nda, 2 Kasım 2018'de, teröristlere ait içinde silah, mühimmat, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu sığınak ele geçirildi. Teröristler tarafından bölgede kullanılan diğer sığınakların bulunması ve kış üslenmesi yapmalarının önlenmesi için de operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-JÖH timinin karlı dağlardan görüntüsü

-JÖH timinin karda yürürken görüntüsü

-Karlı dağlarda arazi arama ve tarama faaliyetlerinden görüntü

-Diğer detaylar

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Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Selçuk BAŞAR/GİRESUN-DHA ==================================================== 3)ALMANYA'DAN GELDİ, SOKAK KÖPEKLERİNE KULÜBE YAPTIRDI ALMANYA'da yaşayan iş insanı Şeref Çağlar, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki sokak köpekleri için 50 adet kulübe yaptırdı. Kulübeler ilçedeki boş arazilere yerleştirildi.Almanya'nın Düsseldorf şehri yakınlarındaki Willich kasabasında yaşayan iş insanı Şeref Çağlar, Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında memleketi olan Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde, sokak köpekleri için 50 adet kulübe yaptırdı. 3 ya da 4 köpeğin barınabileceği büyüklükte yapılan köpek kulübeleri boş arazilere yerleştirildi. Şeref Çağlar, dernek yetkililerinin kendisine yardım için telefonla ulaştığını ve 50 kulübenin masraflarının şirketi tarafından karşılandığını belirterek, şöyle konuştu:"Almanya'nın Düsseldorf yakınındaki Willich kasabasından geliyorum. Tavşanlılıyım, bu toprakların insanıyım. Buraya iyi işler, hayırlı işler yapmaya geldik. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu duyduk. Araziyi gezdik, gördük. Maalesef hayvanlar çok perişan durumdalar. Tavuk çiftlerinde, gübrelerin arasında ölmüş tavuk arıyorlar. Almanya'da şirketim var. Şirketim tüm masrafları üstlendi ve bu projeyi gerçekleştirdik. İlk etapta 50 adet, 3, 4 köpeğin barınabileceği kulübeler yapıldı. Buradaki en büyük sorunu, kısırlaştırma yapılamaması veya yeterli olmaması olarak görüyoruz. Maalesef sivrisinekle mücadele gibi birşey bu. Kısırlaştırılma olursa köpek sayıs da kontrol altına alınabilir. Bizler bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak burada binlerce köpek var ve herkes elini taşın altına koymalı."

Kulübelerin yapımına katkıda bulunmak için Ankara'dan gelen Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu ise, "Dağlık ve ormanlık arazilerde sokak hayvanlarının mağdur olduklarını duyduk ve onlara kulübeler yapmak için geldik. Tüm masraflar, Almanya'dan Şeref Çağlar ve eşi Canan Çağlar sponsorluğunda karşılandı.İlk etapta 50 adet kulübe yapıldı. Buraya kulübelerin yapımı ve boş arazilere yerleştirilmesi için geldim. Kulübelerin yapımı sonrası, sokak köpeklerine besleme yapılaarak kulübelere alışmaları sağlanacak. Birçok köpeğin uyuz gibi hastalıklara kapıldığını gördük. Onları da yanımızda getirdiğimiz ilaçlar ile tedavi etmeye çalışacağız" dedi.

Görüntü dökümü:

-Kulübelerin yapımından,

-Kulübeler ve köpeklerin,

-Şeref Çağlar'ın konuşması,

-Aysun Eroğlu'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulnuyor.) Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI,(Kütahya)- DHA

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4)ELEKTRİK EKİPLERİNİN DOĞAYLA ZORLU MÜCADELESİ TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor. Ekipler eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarında, 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında ve tipi gibi zorlu hava koşullarında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüp elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da yoğun yağış sebebiyle yıkılan ağaçlardan, şiddetli rüzgarla yıkılan direklerden ve diğer sert hava koşullarından kaynaklanan arıza ve elektrik kesintilerine karşı anında müdahale ve onarım için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Arıza merkezlerinden çağrı cihazı ya da tabletlerle gelen arıza bildirimleri üzerine anında harekete geçen ekipler arazi araçlarıyla arızalı hatta olabildiğince yaklaşıyor. Aracın giremediği bölgelerde ekipmanlarını yanlarına alan ekipler arızalı hatta kadar yürüyüp güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vinçle ya da tırmanarak hatta ulaşıyor. Arıza durumuna göre 5 dakika ile 2 saat arası çalışma yapan ekipler yoğun kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor. 14 yıldır kış sezonunda Uludağ'da arıza-onarım ekibinde çalışan Yusuf Öztürk, "Her koşulda biz görevimizin başındayız. Arızaların giderilmesi sorunun kaynağına göre bazen 2 saat bazen 5 dakika alıyor. 2 saate kadar, koşullar zor olsa da direkte kalıp arızayı gidermek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.

"İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ" Uludağ'da kış sezonlarında 15 yıldır görev yapan arıza-onarım ekibinden Ercan Terim ise zor olsada işini severek yaptığını belirterek çalışma tempolarını anlattı. Terim, "Bir arıza durumunda merkezimizin yönlendirmesiyle harekete geçiyoruz. Arızayı tespit ettikten sonra giderilmesi için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada zorlu şartlarla mücadele ederken en çok aracımızın kara saplanması sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda burada beraber görev yaptığımız karayolları çalışanlarıyla birbirimize destek oluyoruz. Bunun haricinde yoğun yağış ve soğukla baş etmeye çalışıyoruz. Özellikle direklere tırmanmamız gerektiğinde rüzgar ve tipide şartlar biraz daha zorlaşıyor ancak bu işleri birilerinin yapması lazım ve bizde işimizi severek yapıyoruz" şeklinde konuştu. "ÇOK ZORLU KOŞULLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ" Uludağ'daki ekiplerin zorlu hava koşullarında görev yaptığını, bu zorlu koşulların hatlarda da zaman zaman arızalara neden olduğunu söyleyen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, "Vardiyalı olarak 4 ekibimiz, toplamda 8 personelimiz bu bölgede görev yapıyor. Hatlarımız 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da çok zorlu doğa koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu gibi hava koşullarında karların ağırlığıyla yıkılan ağaçlar hatlarımıza zarar verebiliyor, aşırı rüzgar hatlarımızı yıkabiliyor. Arıza durumlarında merkezimiz, uzaktan kumanda kontrol sistemlerine düşen arızaları ve müşterilerimizin çağrı merkezine yaptığı ihbarları değerlendirip buradaki ekibimizi uyarıyor. Ekipler aldıkları ihbar doğrultusunda anında harekete geçiyorlar. Hatlarımız yoldan uzak, araçla ulaşılamayan noktalarda olabiliyor. Bazen araçlarımız karda batabiliyor. Ekiplerimizin araçların ulaşamadığı yerlere yürümesi gerekiyor. Bu durumla karşılaştığımızda ekiplerimiz 1 buçuk metreyi bulan karda yürümekte zorluk çekiyorlar. Ekiplerimiz bu gibi durumlar için uygun teçhizatlarla donanımlılar. Uludağ'da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20, 25 derecelere kadar düştüğü oluyor. Ekiplerimizin zorlu koşullarda çalışabilmeleri için dağcılık gibi sporlar için özel geliştirilmiş, soğuğa, rüzgara dayanıklı kıyafetler kullanıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan arıza durumlarını azaltmak için de çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Koç, "Yıl içerisinde sürekli olarak önleyici bakım ve onarım çalışmalarımızla hatlarımızı bu zorlu kış şartlarına hazır hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.