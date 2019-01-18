DHA YURT BÜLTENİ -4

İzmir’de 72 kişiye yönelik FETÖ operasyonu İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturnma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY’nin TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 72 şüphelinin gözaltına alınmasın için operasyonun sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ================== Rize’de sosyal alan için deniz dolduruluyor Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan kenti Rize’de, deniz dolgusu yapılarak sosyal yaşam alanı oluşturuluyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından yürütülen proje kapsamında, deniz dolgusuyla kazanılacak 120 dönüm alan üzerine, restoran, gezi, yürüyüş ve yeşil alanların yanı sıra, eğitim alanlarının da yer alacağı sosyal yaşam alanları oluşturulacak.

Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan kenti Rize’de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1' dolgu alanı üzerine kuruldu. Arazi sorunu nedeniyle günümüz de deniz dolgusu yapılarak alan kazanılmaya çalışılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, deniz dolgusuyla kazanılacak 120 dönüm alan üzerine, restoran, gezi, yürüyüş ve yeşil alanlar, Su Ürünleri Fakültesi'nin eğitim alanlarının da yer alacağı sosyal yaşam alanları oluşturulacak. Projede, süren dolgu çalışmalarının yaz döneminde tamamlanıp, üst yapı düzenlemelerine geçilecek.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize'nin coğrafi şartlarından kaynaklanan arazi sorunu olduğunu belirterek deniz dolgusu ile kazanılacak alanda sosyal alan oluşturacaklarını söyledi. Karaman, "Sahil alanında dolgu çalışmaları sona geldi. Bu dolgu sahası ile üniversitemiz arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için yol ihalesine çıktık. O ihaleyi de bir firma aldı, projesini çiziyor. Daha sonra ise dolgu alanında yapılacak olan üst yapıları oluşturacağız. Üniversite bünyesinde var alan birtakım birimlerimizin, akademik personelimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde bu alanı şekillendireceğiz" dedi.

Bu alanda araştırma gemisi için liman yapılacağını da ifade eden Prof. Dr. Karaman, "Sualtı Teknolojileri Programamız için Dalış Eğitim Merkezi bu alanda yer alacak. Üniversite olarak biz Mersin balığı yetiştiriyoruz. Bu şu anda İyidere ilçesinin Sarayköy mevkiinde yer alıyor. Onu buraya taşıyacağız. Arazi sorunları dolayısıyla tam olarak oluşturamadığımız açık ve kapalı spor alanlarımız olacak. Yine kafeteryalar bu alanda olacak. Tamamen sosyal ve sportif amaçlı bir mekan olarak bu alanı kullanacağız. Rize'nin girişinde şehir ve üniversite bu proje ile güzel bir alana kavuşmuş olacak. Burası sonuçta üniversitenin bir alanı olacak ve bu nedenle birincil olarak öğrencilerin ve akademisyenlerin alanı olacak. Bunun yanında alanımız halka da açıktır. Bizim şimdiki alanlarımızdan da belli kurallara uyarak halkımız yararlanabiliyor. Vatandaşlarımız o alana da bizim şu anki kampüsümüze girdikleri şekilde istifade edebilecekler. Burası tamamiyle kapalı bir alan olmamasının yanınında bir belediye parkı da değildir. Belli kurallar neticesinde insanlar bu alandan istifade edebilecektir" diye konuştu.

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Drone ile deniz dolgu alanı

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman açıklaması Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA) ================= Beldedeki 3 diyaliz hastası için ekipler seferber oldu Sivas'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan 3 diyaliz hastası, 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde üç diyaliz hastası, yolların kardan kapanmasından dolayı hastaneye gidemedi. Diyaliz hastaları Safiye Kondu, Şerife Ayazma ve Fadime Kırışkuzu'nun yakınları 112 Acil ihbar hattını arayarak ekiplerden yardım istedi.

İhbarın ardından hastaları almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kapalı belde yolunda normal ambulans ilerlemeyince bölgeye snowtrack adı verilen paletli ve kar bıçaklı ambulansla sevk edildi. Bölgede elektrik tellerinin kopmasından dolayı beldeye ilerlemekte güçlük çeken ekipler, arazi yolundan hastalara ulaştı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından diyaliz hastaları, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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-Ekiplerin çalışmaları

-Paletli ambulansla beldeye ulaşılması

-Hastaların götürülmesi Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ================= İnternet dolandırıcılığına 2 tutuklama Gaziantep'te, virüslü yazılım göndererek, çok sayıda banka müşterisinin internet bankacılığı şifrelerini öğrenerek, hesaplarından para çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı banka müşterilenin hesaplarının bilgileri dışında boşaltıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Siber Polis, mağdur vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki son hareketleri ile ve bilgisayarlarını incelemeye aldı. Banka müterilerinin hesaplarına erişen 5 kişiyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak, gözaltına aldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da ço sayıda cep telefonu, flaş bellek ve hard disk ele geçirildi.

SGK VE VERGİ BORÇLARINI ÖDEMİŞLER

Siber Polis, şüphelilerin sosyal medya üzerinden phishing, şifre oltalama, içerisinde zararlı yazılım bulunduran uygulama, internet sitesi, blog sayfası, mobil uygulama ve benzeri yöntemler ile mağdur banka müşterilerinin internet bankacılığı şifreleri ve kredi kartı ile hesap bilgilerine ulaştığını belriledi. Şüphelilerin böylelikle çok sayıda banka hesabından SGK ve vergi borçları ile faturalarını ödediklerini, QR kod ile ATM'den nakit para çekimi yaptıklarını ortaya çıkardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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- Şüphelinin polis eşliğinde adliyeye götürülüşü

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26 MB Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: GAZİANTEP-DHA) ================= Rayların arasına sıkışan yavru köpekler, iş makinesi ile kurtarıldı Gaziantep'te tonlarca ağırlıktaki tren raylarının arasına sıkışan 4 yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaprak Mahallesi'ndeki Gaziantep Tren Garı'nda henüz 20 günlük olan sokak köpeğinin 4 yavrusu, soğuktan korunmak için girdikleri üst üste konulmuş yaklaşık 20 ton ağırlığındaki çelik rayların arasında sıkıştı. Yavruların sesini duyan çevre sakinleri, kendi imkanları ile hayvanları çıkaramayınca, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri rayları kaldırmakta zorluk çekince iş makinesi çağırdı. İş makinesi yardımıyla raylar kaldırılıp, 4 yavru kurtarıldı. Yavru köpekler, kontrollerinin yapılması için CAHİDE yetkililerine teslim etti.

Köpeklerin sağlıklı şekilde kurtarıldığını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş , "Bize 20 ton ağırlığındaki demirlerin altında yavruların olduğu söylendi. Olay yerine geldik ve bizim yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber ettik. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları ve kepçenin yardımıyla 4 yavruyu kurtardık. Durumları şu anda iyi, birkaç gün aç kalmışlar. Derneğe götürerek aşılarını yaptıracağız. Daha sonra duyarlı vatandaşlardan sahiplenmelerini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekipleri

- Sıkışan köpekler

- İş makinesinin çalışması

- Köpeklerin çıkarılması

- Cemal Güneş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 485 MB Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ============== Eski topraklardan yen nesle müzik eğitimi AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 80 yaş üstü 6 kent sakini, kendi imkanlarıyla öğrendikleri çeşitli enstrümanlarla ilgili bilgilerini ve seslendirdikleri eserleri, yetenek ölçüsünde seçilen 19 ilkokul öğrencisine aktarmak için eğitim vermeye başladı.

Koçarlı Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aymelek Derneği, Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Öğretmen Evi bir araya gelerek, 'Geçmişten Geleceğe Yöresel Kültürlerimiz' adlı projeyi düzenledi. Bağlama, kabak kemane ve tef gibi müzik aletlerini çalan 80 yaş üstü 6 kent sakini, Koçarlı'daki okullardan seçilen yetenekli 19 ilkokul öğrencisine proje kapsamında ders vermeye başladı. Çocuklar, kendilerini 'Eski Topraklar' olarak adlandıran yaşlılardan, Koçarlı'nın unutulmaya yüz tutmuş eserlerinin de aralarında yer aldığı çeşitli eserleri ve ritimleri öğrenmeye başladı.

GENÇLİĞE KÜLTÜR AKTARIMI YAPILACAK

Projede pay sahibi olan Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Öğretmen Evi'nin bir odası Kaymakamlık tarafından bize tahsis edildi. Burada öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş Koçarlı yöre türküleri, enstrümanlar ve çeşitli ritimler yaşlılar tarafından öğretilmektedir" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, "Yaşlılarımızın, yeni nesle kültürlerimizin aktarılması için çalışacaklarına inanıyoruz. Bu bir birikimdir. Bu birikimin mutlaka çocuklarımıza aktarılması gerekmektedir. Günümüzdeki neslimiz biraz teknolojiyle büyüyor, yerel değerlerimizden biraz uzak yetişiyorlar. Bunların yeni nesle aktarılmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Çocuklara eğitim verenlerden Ahmet Balabanoğlu (89), "Çocuklar, hepimizin evladıdır. Yardımcı oluyoruz. Geçmiş kültürümüzden örnekleri öğretiyoruz" derken, 87 yaşındaki Bahattin Özdemir ise, "11 yaşında müzik aletleri ile tanıştım. Küçükken hayalim hep bir radyo evinde çalışmaktı, ama olmadı. Şimdiki çocuklar, bizim çocukluğumuza göre daha şanslılar. Biz, geçmişte öğrendiklerimizin gelecekteki nesillere ulaşması için çocuklara aktarılması için çalışıyoruz" dedi.

İlkokul öğrencilerinin ise ilk kez tanıştıkları bağlama, kabak kemane, tef ve farklı müzik aletlerini öğrenmekte oldukça hevesli oldukları görüldü. 'Eski Topraklar' öğrencilerle birlikte 'Güdüşlünün Çeşmesi' isimli türküyü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eski Topraklar tarafından öğrencilere verilen müzik dersinden görüntü

- Hep birlikte enstrüman çalarak türküler söylenmesi

- Öğrencilere ders anı

- Yurdagül Altınbaş röp.

- Seyfi Bozçelik röp.

- Ahmet Balabanoğlu röp.

- Bahattin Özdemir röp. Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ================= Çocuğu için yaptığı ranza ilgi görünce mobilya üretimine başladı Bursa'da iç mimar Ece Köksal Uyanılar çocuğu için doğal malzemelerle hazırladığı ranzayı sosyal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü. Bunu meslek haline getiren Uyanıklar, çocuklar için sadece masif ahşaptan üretilen mobilya ve oyuncakların satıldığı işletme açtı.

Bursa'da piyasada bulunan ürünlerin çocuğunun sağlığına zarar vereceğini düşünen iç mimar Ece Köksal Uyanıklar masif ahşaptan çocuğu için ranza yaptı. Tasarımını sosyal medyada paylaşan Uyanıklar, gösterilen yoğun ilgi üzerine iş kurma kararı aldı. Çocukların odası, yaşam alanı hatta oyuncaklarına kadar çeşitli ürünleri tasarlayıp fason olarak ürettiren Uyanıklar, yaptıkları ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü, ailelerin çocuklarının sağlıkları için bu ürünleri tercih ettiğini söyledi. Uyanıklar, boyasız ahşap istemeyen müşteriler için ise yenilse dahi sağlığa zarar vermeyen boyaları kullanarak oyuncakları renklendirdi. Masif ahşabın, ahşap türleri arasında en doğalı olduğunu belirten Uyanıklar, "Nefes alabilen bir ahşap türüdür. Çocuk mobilyası denildiğinde en uygun ahşaptır. Yapımında kimyasal kullanılmaması ve işlemesinin kolay olması da bizim için tercih sebebiydi" dedi.

"SEKTÖRDE BOŞLUK VARDI"

Bu işletmeyi oğlunun ranzası yoğun ilgi görünce açmaya karar verdiğini söyleyen Uyanıklar, " Geçen yıl oğlum için bu kulübe şeklinde olan ranzayı ürettirdim. Sonra bu ranzayı sosyal medyada paylaşınca çok güzel tepkiler aldım. İnsanlar 'bizde istiyoruz' demeye başladılar. Sonra gerçekten bu sektörde bir boşluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine biraz yoğunlaştım ve kendi mesleğimle birleştirdim. Daha sonra birkaç yatak tasarladım ve çocukların odalarında yaşam alanları olmadığını fark ettim. Bu sebeple farklı oyuncaklar, yapılar da tasarlamaya başladım" şeklinde konuştu.

"İNSANLARI GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR"

Ahşaptan yapılan mobilya ve oyuncakların kendi neslinin çocukluğunda oldukça yaygın olduğunu belirten Uyanıklar, "Yaşadığım olaylar ve şu an içinde olduğum iş beni çok mutlu ediyor. Bu fikirler 6 ay gibi kısa bir sürede bir araya geldi. Çocuğumla burada olmaktan dolayı ikimizde çok mutluyuz. Gelen insanlar özellikle bizim neslimizdekiler buranın dokusu, buranın kokusu ve tarzıyla geçmişe gidiyor. Yoğun bir ilginin yanı sıra çok güzel tepkiler alıyoruz." açıklamalarında bulundu.