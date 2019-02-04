DHA YURT BÜLTENİ -4

Ayakkabı imalathanesi yandı İzmir'in Bornova ilçesindeki bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasarın oluştuğu yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında, Işıkkent Dökümcüler Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde, elektrik aksamındaki kaçaktan çıktı. İş yerindeki bir personelin durumu bildirmesi üzerine, adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Yanan fabrikadan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ============ Polisten kaçan cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı Bursa'da, kendisini yakalamak için gelen polis ekiplerini gören cezaevi firarisi M.M.K. (32) yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika yaya olarak kaçan cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yaklaşık bir ay önce Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 32 yaşındaki M.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evinde bulunduğunu tespit etti. Kendisini yakalamak için gelen polis ekiplerini gören M.M.K., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından M.M.K., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yaklaşık 5 yıl önce 'Kasten Adam Yaralamak' suçundan 11 yıl ceza alan ve Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 28 Aralık tarihinde kaçan ve çeşitli suçlardan da aranması olan M.K.K., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen M.M.K., daha sonra cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi firarisinin emniyet binasından çıkışı

-Emniyet binasından görüntüler Süre: 01.02 Boyut: 120 MB Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ============== Çatı katında korkutan yangın Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, biri Suriyeli iki ailenin yaşadığı binanın çatı katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alt kattaki dumandan etkilendikleri belirlenen 3 çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde gereken müdahaleyi yaptı.

Karşıyaka Mahallesi, 2187 Sokak'taki Musa Aslan'a ait evin Suriyeli bir ailenin yaşadığı çatı katında, dün (Pazar) saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatı katını sardı. Alevleri fark eden komşuların durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucunda yangını söndürdü. Alt kattaki evsahibi Musa Aslan'ın dumandan etkilenen yaşları 2 ile 6 arasında değişen 3 çocuğuna sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gereken müdahale yapıldı. Çatı katında kiracı olarak yaşayan Suriyeli çiftin ise yangın sırasında evde olmadıkları belirlendi. Yangını haber alarak gelen Suriyeli çift, alevlerin arasından kurtarılabilen bir kaç parça eşyaları ile komşularının yanına sığındı. Soruşturma başlatan polis, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evden görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================================================= Nurdağı'nda yıldırım düşme anı görüntülendi Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında dağlık alana yıldırım düşmesiyle görüntülendi.

Karaburçlu Mahallesinde gök gürlemesiyle başlayan sağanak yağışla birlikte dağlık alana yıldırım düşmesi görüntülendi. Yıldırımın düşme anına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşım beğeni topladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gök gürlemesiyle yıldırım düşme anı

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 504 KB Haber:Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA) =============== Yarış atına doğum günü partisi ERZURUM'da hayvancılıkla uğraşan Deniz Demir (33), 'Baran' adını verdiği atı için doğum günü partisi yaptı. Doğum gününe katılan davetliler, ata çeşitli hediyeler taktı.

Merkez Aziziye ilçesindeki çiftlikte çok sevdiği atı için doğum günü partisi düzenleyen Deniz Demir, heyecan yaşadı. TJK'ya kayıtlı Safkan Arap olan yarış atı 'Baran'ı 3 yaşındayken satın aldığını belirten Demir, "Küçük yaşlardan itibaren at binerim. 'Baran'la beş yıldır beraberiz. Onu 3 yaşındayken aldım. Alırken de yaklaşık ömrü 20-22 yılını beraber geçirmeyi planlayarak aldım. İnşallah kısmet olacak beraber geçirmek. Doğum günü pastası ve parti biraz sıradışı oldu. Kime söyledimse şaka sandılar ama yaptım. Biraz bu sevgiyi, anıyı, yaşanmış hatırayı ölümsüzleştirmek için böyle bir parti yaptık. Arkadaşlarımız da sağ olsun eşlik ettiler, hediyelerini sundular. Bana göre herkes sevdiği için kutlama yapmalıdır" diye konuştu.

Baran için düzenlenen doğum günü partisine katılan fitness hocası Rümeysa Yıldız, "Deniz'in yakın arkadaşıyım. Kendisi bana atları sevdiren ve bu sporu öğreten kişidir. 'Baran için doğum günü yapacağım' dediğinde inanmamıştım ama ciddiymiş. Baran'a ve Deniz'e ikisinin birlikte çekildiği fotoğrafları çerçeveletip hediye ettim. Benim içinde güzel bir anı oldu. Deniz'in Baran'ı ne kadar çok sevdiğini herkes bilir" dedi. Düzenlenen kutlamaya katılanların alkışları arsında 'Baran' kendisi için meyveden hazırlanan pastayı, davetliler de üzerinde 'Baran'ın resminin bulunduğu ve 'İyi ki varsın nazlı ve sadık dostum Baran' yazılı yaş pastayı yedi. Kutlama sonunda doğum gününe katılanlar, 'Baran' için aldıkları hediyeleri taktı.

Görüntü Dökümü

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-Atın ahırdan çıkarılması

-Hazırlanan meyve ve pastanın yanıan atın getirilmesi

-Hazırlanan meyve tabağının ata verilmesi

-Meyve tabağının ata yedirilmesi

-Hazırlanan doğum günü pastasından detay

-Deniz Demir'in atının üzerine binmesi ve öpmesi

-Hediyelerin ata takılması

-Deniz Demir ile röp.

-Rümeysa Yıldız ile röp

-Doğum günü pastasının kesilmesi Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE:06.35 BOYUT: 736 MB ================== Erkeklerde burundan sonra en çok estetik isteği meme büyüklüğüne Beslenme alışkanlıkları ve istemsiz alınan hormonlar nedeniyle son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelen erkeklerde meme büyüklüğü (Jinekomasti) burun estetiğinden sonra en çok cerrahi müdahaleye başvurulan sorun haline geldi.

Hormon dengesizlikleri ya da nadiren başka hastalıklar sebebiyle ortaya çıkan erkeklerde kadınsı bir görünüme neden olan erkek meme büyüklüğü (Jinekomasti) son yıllarda beslenme bozukluklarının da etkisiyle giderek artan bir hastalık haline geldi. Jinekomasti hakkında bilgiler veren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrükrif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Razaman Kahveci, jinekomastinin, burun estetik ameliyatlarından sonra erkeklerin en çok başvurduğu sorun olduğunu belirtti. Bilinen sebeplerin başında hormonel dengesizlik olduğunu belirten Prof. Dr. Kahveci, "Günümüzde artmasının sebeplerinin, hormonların düzensiz olması ve istemediğimiz halde bazı hormonları almamız olduğunu düşünüyoruz. Beslenme alışkanlıkları ve yediklerimizin içindeki hormonlar bu konuda temel etken olarak görülür. İnsanların fiziki görünümlerine artık daha çok önem veriyor olmaları hastaların temel başvurma sebeplerini oluşturuyor" dedi.

"EN SIK BAŞVURAN GRUP: 15-20 YAŞ"

Gelen hastaların genelde 15 ile 20 yaş arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kahveci, "O dönemde cinsiyetin oturması ve kişinin kendini kanıtlaması da işin içine girdiğinde hastalar için ciddi bir problem oluşturuyor. Genellikle çıplakken ya da sadece bir giysi giydiğinde memelerin dışarıdan belirgin olarak görünmesi görsel olarak rahatsız ediyor. Özellikle belirttiğimiz yaşlarda, beden dersinde, spor aktivitelerinde, plajlarda kişiyle dalga geçilmesi ya da değişik bakılması cerrahi operasyon için başvurma nedeni olabiliyor.Çok nadir de olsa jinekomasti başka hastalıklar yüzünden çıkabiliyor ya da başka hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bir hekime muayene olmak gerekiyor" dedi.

"3 GRUBA AYRILIYOR"

Jinekomastinin 3 gruba ayrıldığını ve türüne göre de tedavi yöntemlerinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Kahveci, "Erkeklerde meme büyüklüğünü 3 şekilde sınıflandırıyoruz. Bunlardan birincisi memenin normalde yüzde 20 ile 30 arasında büyük olmasıdır. İkinci grup bir erkeğin genç kız memesi büyüklüğünde olmasıdır. Üçüncü grup ise bir erişkin kadın memesi büyüklüğünde olmasıdır. Birinci grupta genellikle cerrahi müdahale olmadan bir takım önlemlerle bu işi çözmek mümkün oluyor. İkinci grupta mutlaka cerrahi müdahale gerekiyor. Liposakşın dediğimiz yağ emme yöntemiyle ya da meme başı etrafından çok az bir izle halletmek mümkün oluyor. Üçüncü grupta ise cerrahi tedavinin de bir adım ileriye taşıyoruz. Hastanın sadece meme dokusunu almak yetmiyor, deriden de almak gerekiyor. Üçüncü grupta yapılan cerrahi müdahalelerde doğal olarak deride belirgin iz kalıyor" dedi.

"SPORCULARDA DA YAŞANIYOR"

Spor yapan bireylerde dahi jinekomasti sorununun yaşandığını belirten Prof. Dr. Kahveci, "Sporcuların aktif spor hayatları boyunca aldıkları ilaçlar ya da hormonların geç etkileri ya da bunların kesilip vücuttaki hormon dengesinin bozulmasıyla bu sorun ortaya çıkıyor. Tabi sporcular normal bireylere oranla vücut görsellerine daha çok dikkat eden kişilerdir dolayısıyla onlar daha sık başvuruyorlar" şeklinde konuştu.