DHA YURT BÜLTENİ -4

Okula giderken çöp kamyonunun çaptığı Filiz, hayatını kaybetti Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Oruç Reis mahallesinde sabah meydana gelen kazada, evden okula gitmek için çıkan 9 yaşındaki Filiz Taşdemir'e çöp kamyonu çarptı. Filiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazanın ardından çöp kamyonu şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR KAYSERİ,(DHA) ================== Mersin'de 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi Mersin'de polis ekiplerince bir depo ve işyerinde, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait bir depoya operasyon düzenledi. 4 katlı bir binanı altındaki depoda, kaçak içki üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 bin 970 şişe etil alkol ile 60 cinsen içerikli jel ele geçiren ekipler, depo sahibini gözaltına aldı.

Menteş Mahallesi'ndeki bir işyerinde ise 72 şişe etil alkol, 138 adet içki kiti, 610 cinsel içerikli jele el koyan polis, işyeri sahibi H.Ö. hakkında işlem başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------

- Deponun açılması ve polislerin içeri girmesi

- Şişelerin bulunduğu kutuların açılması

- Kutuların sayım için çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

- Depo sahibinin aracının görüntüsü

- Araçtaki şişelerin detay görüntüleri

- Depo içinden genel görüntü

- Kutuların açılması ve şişelerin çıkarılması

- Kutuların kamyona taşınması

- Polislerin sayım yapması SÜRE: 02'12" - BOYUT: 238 MB

SÜRE: 01'26 - BOYUT: 155 MB Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA) ================= Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı

'MAVİ VATAN' TATBİKATI GÖLCÜK'TE DE DEVAM EDİYOR Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa 103 geminin katılımıyla eş zamanlı 27 Şubat 8 Mart tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edilecek 'Mavi Vatan' tatbikatı başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tam savaş kapasitesi ve tüm vurucu gücüyle 3 denizde birden tatbikata başladı. Cumhuriyet tarihinin şimdiye kadarki en büyük deniz tatbikatı olan faaliyet, 8 Mart'a tarihine kadar sürecek. Mavi Vatan tatbikatı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilecek. Tatbikatta dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılacak. Bu çerçevede tatbikata 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemiyle ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi ekibi, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botlarıyla katılacak

GEMİLER POYRAZ LİMANI'NDAN KALKIŞ YAPTI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan Mavi Vatan tatbikatı çerçevesinde 4 firkateyn, 1 korvet, 5 hücumbot sabah erken saatlerde Kuzey Ege'ye doğru yola çıktı.Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri SAT ve SAS'lar ile deniz piyadeleri de çıkarma harekâtı düzenleyecek. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Kemal Reis Firkateyninden tatbikatı yönetecek.

SENORYA GEREĞİ DÜŞMANLAR BİRLİKLERİ TESLİM ALACAK

Tatbikat çerçevesinde gemilerin seyri sırasında, senaryo gereği düşman kara birliklerini teslim alacak. Tatbikatta deniz kuvvetlerinin envanterine katılan insansız hava aracı Bayraktar da kullanılacak. Deniz, hava ve kara güçlerinin koordinasyonu ortak harekât yetenekleri denenecek. Tatbikat arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Bugün sürecek seyirde çeşitli tatbikatlar yapılacak ve ardından yarın fiili atışlar yapılacak.

Görüntü Dökümü

--------

-Drone ile gemilerin görüntüsü

-Karadan gemilerin görüntüsü

-Gemilerin kalkış anı Haber: Ergün AYAZ-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) ================== Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı Ordu'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı iken FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan firari yüzbaşı K.Ş., üzerinde R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlikte Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği sırada yakalandı.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen firari yüzbaşı K.Ş, havalimanındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada görevlilerin durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada R.Y. adına düzenlenmiş kimlik kartının sahte olduğu tespit edilen K.Ş.'nin Ordu'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Jandarma Yüzbaşı K.Ş. olduğu belirlendi. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan K.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Firari yüzbaşının X-Ray cihazından geçişi güvenlik kamerası

-Şüphe üzerine yapılan kimlik kontrolü güvenlik kamerası

-Polis tarafından götürülmesi Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ===================== PKK'lıların, saldırılarda kullanmayı planladığı toprağa gömülü 12 tüp ele geçti Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile yapmayı planladığı saldırılarda kullanmak üzere araziye gömdüğü 12 tüp ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler' adı verilen operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 12 tüp bulundu. Teröristlerin tüpleri el yapımı patlayıcı ile yapılacak saldırılarda kullanmayı planladığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

-------------------

-Karda operasyona giden jandarma ekipleri

-Detaylar

-Ele geçirilen tüplerin imha edilmesi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- ================= Taksideki cep telefonunun 10 saniyede çalınması kamerada Diyarbakır'da, akaryakıt istasyonunda, taksisine aldığı yakıtın ücretini ödemek için kasaya yönelen Ramazan Gezer'in şoför koltuğundaki cep telefonu, 10 saniyede çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, 21 Şubat Perşembe günü, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Taksicilik yapan Ramazan Gezer, araca yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Burada 100 liralık yakıt alan Gezer, ücreti ödemek üzere kasaya yöneldi. Bu sırada taskiye yaklaşan kimliği belirsiz kişi, içine bakıp, biraz ilerledikten sonra geri döndü. Şoför koltuğundaki cep telefonunu çalan kişi, hızla akaryakıt istasyonundan uzaklaştı. Ödemeyi yaptıktan sonra aracına dönen Gezer, telefonunu yerinde göremeyince istasyonun güvenlik kamerasının kayıtlarına baktı. Görüntülerde, bin 700 liralık cep telefonunun 10 saniyede çalındığını gören Ramazan Gezer, hırsızın yakalanması için polise başvurdu.

Görüntü Dökümü

----------

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB Haber: Emrah KIZIL-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ================= Edirne'de öğrencilerin devamsızlığı mehter takımıyla önlendi Edirne'de Meriç İlkokulu'nda devamsız öğrencileri okula kazandırmak için ve sosyal gelişimlerini sağlamak için kurulan 20 kişilik mehter takımı devamsız çocukları okula kazandırdı. Okul Müdürü Azize Firdevs Turan, "Öğrencilerimiz okula gelmiyorlardı, öğrencilerimize okula bağlamak lazımdı, biz de bu grubu kurmaya amaçladık. Bunun sayesinde öğrencilerimizin devamsızlığını yok ettik" dedi.

Edirne'de dar gelirli düşük ailelerin yaşadığı Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 75 öğrencili Meriç İlkokulu'nda çocukların okula gelmeyerek devamsızlık yapması üzerine okul yönetimi ailelerle görüşüp, çocukların okula gönderilmesini istedi. Yönetim ardından da çocukları okula kazandırmak ve sosyal gelişimlerini de sağlamak için 8 ile 10 yaşları arasındaki 20 çocuktan oluşan mehter takımı kurdu. Genellikle Roman müzisyen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okulda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle müzik odası sınıfı açıldı. Yaklaşık 3 yıl önce açılan müzik sınıfında çocuklar, davul, saz, keman, klarnet gibi bir çok enstrümanı çalma eğitimi verildi. Boş derslerde eğitim alan çocuklar müzik aletlerini kullanmayı öğrenince, mehter takımı kuruldu. 3 yıl önce kurulan mehter takımı kısa sürede kentte kurtuluş günleri ve milli bayramlarda konser vermeye başladı. Bu sayede okulda devamsızlığında azalmasıyla okulda halk oyunları, ritim grubu gibi müzik gruplarıyla çocukların derslere katılmaları sağlandı. Mehter kıyafetleri içinde boylarından büyük müzik aletlerini büyük bir ustalıkla çalmayı başaran minik mehteranlar, söyledikleri marşlarla izleyenlerden tam not aldı.

'DEVAMSIZLIĞI YOK ETTİK'

Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, mehter takımını kurarak devamsızlığı yok ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen usta öğretmen aracılığıyla ve öğretmenlerimiz ile personellerimizin de desteğiyle çalışmalarımıza başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla da müzik sınıfımız oluşturuldu. Oluşturulan bu müzik sınıfı sayesinde mehter takımını kurduk. Ve 3 yıldan beri çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz okula gelmiyorlardı, öğrencilerimize okula bağlamak lazımdı, bizde bu grubu kurmaya amaçladık. Öğrencilerimiz de var olan bu yeteneklerimizi ön plana çıkarmak istedik. Bunun sayesinde öğrencilerimizin devamsızlığını yok ettik ve var olan yeteneklerini ön plana çıkararak çalışmalarımıza devam ettik. Mehter takımı sayesinde bayramlarda törenlerde çocuklarımız gösterilere çıktılar ve

çocuklarımızın özgüvenleri gelişti. Şimdi çocuklarımızın en büyük hedefi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip orada gösteri yapmak"

dedi.

Mehter takımında bulunan ve davul çalan öğrencilerden Sunay Erkan Ördek, daha önce zaman zaman okula devamsızlık yaptığını ancak, etkinliklere katıldıktan sonra devamsızlık yapmadığını söyledi. Tugay Mandacı ise mehter takımına bu yıl katıldığını belirterek, "Okumak istiyorum, üniversiteyi bitirmek istiyorum" dedi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Alper Domuzcu ise, "Mehter takımı ile birlikte Ankara'ya gidip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vermek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

Mehter takımı çocuklardan genel

Müzik odasında çalışma

Okul önüne çıkmaları

Konser prova çalışmaları

Öğretmen ve öğrencileden detay

Marş söyleyen çocuklar

Detay görüntüler

Azıze Fırdevs ile röp

Farklı açılardan detay görüntüler Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ================= Geliştirdiği cihazla 3 aya kadar dayanabilen kurutulmuş et elde etti Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Elif Aykın Dinçer, geliştirdiği cihazla protein değeri yüksek, tuz oranı düşük, soğuk zincire gereksinim duyulmayan, taşıması kolay, 3 aya kadar oda sıcaklığında muhafaza edilen kurutulmuş et elde etti. Dr. Dinçer, özellikle operasyon ya da tatbikat için uzun süreli kırsalda kalan askerler için ideal bir ürün olduğunu vurguladı.

Hayvanın sırt kası kullanılarak hazırlanan üründe minimal işlem ve gıda güvenliğini uyguladıklarını belirten Dr. Elif Aykın Dinçer, danışman hocası Prof. Dr. Mustafa Erbaş ile birlikte tasarladıkları cihazın patentini de aldıklarını söyledi. Dr. Dinçer, "Minimal işlem uygulanmak suretiyle kurutulmuş et elde etmek amacıyla düşük sıcaklıkta kurutma yapmak için bu cihazı tasarladık" dedi. Dr. Dinçer, etin kurutulma aşamasını ise şöyle anlattı:

“Sırt kasını kullandığımız kurutulmuş et ürününde etler önce dilimleniyor sonra tuzlama yapılıyor. Normal olarak etin ağırlığını tartarak, yüzde 0,75 tuz kullanıyoruz. Yani 100 gram ete 0,75 tuz kullanıyoruz. Tuzlanan bu et yarım saat buzdolabında saklanıyor. Daha sonra etler tasarladığımız bu cihazın kancalarına asılıyor. Cihazın kapağı sıkı bir şekilde kapatıldıktan sonra pastörizasyon işlemi için etlerin yüzeyine 45 derecelik açıyla buhar jenaratöründen elde edilen buhar püskürtülüyor. Pastörizasyon işlemi tamamlandıktan sonra cihazın tabanında ve etlerin yüzeyinde biriken nem, vakum uygulamasıyla sistemden dışarı atılıyor. Ardından soğutma döngüsü çalıştırılarak düşük sıcaklıktaki bu 10 ile 20 santigrat derece etlerin kurutma işlemi yapılıyor. Uzun süren bir kurutma işlemi ama etin kalitesini iyi koruyan bir işlem. Kurutma işlemi yaklaşık 10 saat sürüyor."

ANADOLU'DA GELENEKSEL YÖNTEM GÜNEŞTE KURUTMAK

Anadolu'da geçmişten günümüze insanların eti uzun süre muhafaza edebilme yöntemlerini aradıklarını hatırlatan Dr. Dinçer, “Bu yöntemler arasında etlerin tuzlandıktan sonra güneşte kurutulması en eski ve en bilinen muhafaza yöntemi olmuştur" dedi. Günümüzde piyasada olan bazı geleneksel et ürünlerinin yüksek sıcaklıkta ya da güneşte kurutulduğunu vurgulayan Dr. Dinçer, “Bu ürünler çeşitli katkı maddeleri içerebilmektedir. Mesela geleneksel ürünümüz olan pastırmada kürleme (nitrit nitrat ve tuzun birlikte kullanılması) uygulanıyor. Yani tuz ve nitrat gibi kimyasallar kullanılıyor. Piyasada bulunan bazı kurutulmuş et ürünlerinde yüzde 6-7 oranında tuz bulunurken, bizim ürettiğimizde tuz oranı yüzde 2. Bu da sağlık açından önemli. Bizim geliştirdiğimiz bu sistemde hedefimiz katkı maddesi kullanmadan, etin kalitesini koruyarak gıda güvenliğini de dikkate alarak kurutulmuş et üretmek" diye konuştu.

TATBİKAT VE OPERASYONA ÇIKAN ASKERLER İÇİN İDEAL ÜRÜN

Kurutulmuş eti özellikle ordu mensupları için üretmeyi hedeflediklerini belirten Dr. Dinçer, “Bu cihazda elde ettiğimiz ürünün su içeriği oldukça düşük. Hem depolama hem de taşıma maliyeti düşük. Elde ettiğimiz et, soğuk zincirine gereksinim duyulmadan oda sıcaklığında 3 ay bozulmadan muhafaza edilebilmekte. Ordu mensuplarına uygun, çünkü muhafazası ve taşıması kolay. Tuz oranı düşük olduğu için su tüketim ihtiyacı daha düşük. Dolayısıyla uzun süreli operasyon ve tatbikatlarda askerlerin protein ihtiyacı karşılayacak önemli bir gıda. Tuz oranı düşük olduğu için askerin yanında çok fazla su taşımasına da gerek yok" ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri sistemle kurutulan etin sporcular için de ideal olacağını belirten Dr. Dinçer, ayrıca uzun süreli yolculuklarda da rahatlıkla tüketilebileceğini sözlerine ekledi.

REKABETÇİ BİR ÜRÜN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Türkiye'de kurutulmuş et ürününün kısıtlı tüketildiğini vurgulayan Dr. Dinçer, “Geleneksel olarak pastırma tüketiliyor. Yine bir başka ticari ürün daha var piyasada kurutulmuş et olarak ama bu ürün de yüksek sıcaklıkta kurutulmuş bir et. Bizim sistemle kurutulan et ürünü yok. Bu nedenle rekabetçi bir ürün olacağını düşünüyoruz. Patentimizi aldık, ilgili firmalarla görüşmelerimiz sürüyor" dedi.