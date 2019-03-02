DHA YURT BÜLTENİ -4

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün devrildiği ve 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detay

-Ayakta tedavi olan taraftarlar

-Yaralı taraftardan detay Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================= Muhtar adayı Taner, 31 Mart'ta 18 yaşında olacak Çanakkale'nin Kepez ilçesinde lise öğrencisi Taner Mutlu (17), yaşadığı Hamidiye Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 18 yaşını seçimin yapılacağı 31 Mart günü dolduracak olan Mutlu, en büyük desteği okul arkadaşlarından aldığını söyledi.

Merkeze bağlı Kepez beldesinin 4 bin 101 seçmenli Hamidiye Mahallesi'nde oturan Taner Mutlu, yerel seçimlerde mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart günü 18 yaşına girecek olan Çanakkale Ali Haydar Önder Lisesi son sınıf öğrencisi Taner Mutlu'nun azaları ise kadınlardan oluşuyor. Gençlere örnek olmak için böyle bir yarışın içine girdiğini belirten Taner Mutlu'ya ailesi, yakınları ve okul arkadaşları da tam destek veriyor.

Seçim çalışmalarına başlayan Taner Mutlu, okul saatleri dışında mahallede esnafı ziyaretleri gerçekleştirerek, kendisini tanıtıp, çalışmalarını anlatıyor.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN GENÇ MUHTAR ADAYIYIM'

Mahallede çok güzel işler başarabileceğini belirten Taner Mutlu, "Gençliğin bana verdiği enerjiyle mahallemde çok güzel işler başarabileceğimi düşünüyorum. Bu sebepten dolayı gençlerin önünün açılmasını istiyorum. Ailem, çevrem, arkadaşlarım ilk başta şaka yaptığımı düşündü. Sonradan ciddi olduğumu anladılar ve bana tam destek verdiler. Bana güveniyorlar. Bana olan bu güveni boşa çıkartmayacağım. Mahallemizde güzel işler başaracağız. Muhtar azalarımın hepsi kadınlardan oluşuyor. Azalarımın kadın olmasının sebebi ise baş tacı annelerimizin bize dualarıyla yola çıktık" dedi.

Taner Mutlu'nun sınıf arkadaşı Zülal Nazlı Yatar ise, "Taner'i 4 yıldır tanıyorum. Yardımsever ve iyi birisi. Bu seçimlerde ona tam destek veriyorum. Yaşıtlarımıza çok iyi bir örnek ve bizi bu işlere teşvik ediyor. Aynı mahallede oturuyoruz. Seçimlerde muhtar adayımız Taner Mutlu'ya oy vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Muhtar Adayı Taner Mutlu'nun okulu önünden genel ve detay görüntü.

-Taner Mutlu'ya ailesi ve arkadaşlarının destek vermesinden görüntü.

-Taner Mutlu'nun nüfus cüzdanı ile görüntüsü.

-Taner Mutlu'nun seçim çalışması görüntüsü.

-Taner Mutlu ile röp.

-Zülal Nazlı Yatar ile röp. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ================= Hakkari'de terörle mücadelenin 'özel' kahramanları Hakkari'de görev yapan Özel Harekat polisleri, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına karşın, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat polisleri, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, PKK'lı teröristlere karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Polisler, karla kaplı hakim tepelerde tam teçhizatla bölgenin huzur ve güveni için görev yapıyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Hakkari- Van ve Hakkari- Çukurca karayollarının ayrım noktasında bulunan 'Kale-4' güvenlik noktasında görevli Özel Harekat polisleri, eller tetikte, olası bir terör saldırısına karşın 24 saat nöbet tutuyor.

?Bölgedeki her türlü hareketliliği yakından takip eden polisler, Türk bayrağının dalgalandığı hakim tepede vatanı savunmanın gururunu yaşıyor. Özel Harekat polisleri, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, adeta kuş uçurtmuyor.

'Önce Vatan' diyerek terörle mücadeleye devam edeceklerini belirten polisler, zor görevler için yetiştirildiklerini, her şeyin üstesinden gelebileceklerini söyledi. Polisler, iman ve vatan sevgisiyle soğuk hava ve zorlu arazi koşullarında teröristlere karşı mücadelelerini aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel harekat polislerin Hakkari-Van ve Çukurca Karayolu’nda bulunan "Kale-4" güvenlik noktasına gelmesi

- Dürbünle dağları taraması

- Özel harekat şiirinin okuması

- Yapılan açıklamalar

- Genel Detay 287 MB - 2 DAKİKA 34 SANİYE Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA) ================ Yolu kardan kapalı köydeki hasta paletli ambulansla alındı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sakaören köyünde rahatsızlanan Kutbettin Kala’nın (63) yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde yaşayan kronik böbrek yetmezliği bulunan Kutbettin Kala, ağrıları şiddetlenince yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı harekete geçen UMKE ekipleri, yolu karla kapalı olan köye paletli ambulansla ulaştı. Evinde ilk tedavisi yapılan Kala, daha sonra paletli ambulansla ana yol güzergahında bekleyen 112 ambulansına alınarak Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kala'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yaşlı adamın paletli ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74,1 MB Haber:Aziz ÖNAL-Kamera:BİNGÖL,(DHA) ================ Posof'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kurtuluş programı ertelendi Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ilçenin kurtuluş programı da ertelendi.

Posof'ta gece itibariyle başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinin 25 köy ile bağlantı kesildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği ilçede kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Karayolları yetkilileri, yüksek kesimlerde kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle Posof- Damal karayolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü, Ardahan- Şavşat karayolu Sahara Geçidi'nin ise ulaşıma kapandığını bildirdi.

Öte yandan, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kutlama programı etkinlikleri de kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehir merkezinde gece ve sabah kar yağışı

Vatandaşların kar temizliği

Belediye ekiplerinin kar temizliği

Detaylar Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA) ===================== Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 55 yerleşim biriminin yolu Özel İdare ekipleri tarafından açılıyor. Yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığını temizlemek için ekipler, gece-gündüz çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kara kış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle bir çok yerleşim birimi kardan kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi yüzünden yolu kapanan 30 köy ve 25 mezraya ulaşmak için iş makineleriyle zorlu bir çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, kapalı yolları kısa sürede ulaşıma açmayı planladıklarını söyledi. Ekiplerin mesai gözetmeden çalıştığını ifade eden Yentür, "İlimizde kar yağışı günlük yaşamı ciddi derecede olumsuz etkiledi. Karla mücadele çalışmamız Üçevler grup köy yolunda devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Olası acil durumlara karşı da köy muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. En kısa sürede yollarımızı ulaşıma açacağız" diye konuştu.

Ağıllı köyü muhtarı Abdüsselam Dinçer, kar yağışından dolayı 3 gündür yollarının kapalı olduğunu belirtti. Dinçer, "Yolumuz kapanınca İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedik. 4 makine ile yol açma çalışmalarına başladılar. Ekiplerin açtığı yollar tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. 5 metreyi aşan kar kalınlığı var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kar temizleme çalışmalarından detaylar

Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA) ================= AK Parti’li Güler Aybastılı vatandaşları Binali Yıldırım ile buluşturdu AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, Aybastı ilçesinde vatandaşların sorularını cevapladığı sırada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım telefonla aradı. Görüntülü olarak Aybastı halkına seslenen Yıldırım "Ordu İstanbul el eleö dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Aybastılı vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya gelen Güler, vatandaşların sorularını cevapladığı sırada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan gelen telefona cevap verdi, Aybastı halkını görüntülü olarak Binali Yıldırım ile görüştürdü.

‘ORDU İSTANBUL EL ELE’

Görüntülü arama esnasında Güler’in Yıldırım’a ‘Aybastı için ne yaptığımızı söyler misiniz’ sorusu üzerine Yıldırım, “Aybastı için ne yaptığımızı söylememize bile gerek yok. Aybastı’dan şehir merkezine giderken yol önceden nasıldı şimdi nasıl? O dağlardan geçen o yolları nasıl yaptığımızı, nasıl güzelleştirdiğimizi Aybastılı hemşerilerimiz iyi bilir. Perşembe Yaylasına, Tokat Reşadiye’ye gidiş yolunu nasıl yaptığımızı iyi bilirlerö diyerek Güler’in sorusuna cevap verdi.

Öte yandan görüşme esnasında vatandaşların Aybastı’ya daveti üzerine Yıldırım, “İlk fırsatta geleceğim. Ordu İstanbul el eleö yanıtı verdi.

Görüntü Dökümü

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-İlçelerden karşılama görüntüleri

-Vatandaş ve esnaf ziyaretleri

-Otobüsün üzerinden vatandaşlara sesleniş

-Binali Yıldırım ile görüntülü telefon görüşmesi, BOYUT: 682MB - 313 MB Haber: Emre KOLTUK - Kamera: Faruk KAHRAMAN ORDU-DHA ================ Kendini korumak için karateye başladı, Avrupa şampiyonu oldu Trabzon'da, 7 yıl önce annesinin yönlendirmesi ile kendini savunma amacıyla karate sporuna başlayan liseli Keyda Nur Çolak (17), son 3 yılda biri balkan olmak üzere üst üste 21 yaş altı Genç Bayanlar Ferdi Kata Avrupa Şampiyonu oldu. Ailesinin de desteğiyle başarıdan başarıya koşan Çolak, gelecekte dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Trabzon'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıfa 'Yiyecek İçecek Hizmetleri' alanında eğitim gören Keyda Nur Çolak, 10 yaşında annesinin yönlendirmesiyle kendisini savunmak amacıyla karate sporuna başladı. Genç kız, Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü çatısı altında başladığı antrenmanlarda, son 3 yılda biri balkan olmak üzere üst üste 2 kez 21 Yaş Altı Genç Bayanlar Ferdi Kata Avrupa Şampiyonu oldu. Gelecekte karatede dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefleyen Keyda Nur, eğitimiyle de iyi bir kariyere ulaşmayı arzuluyor.

'HEDEFLERİM VAR'

Karateye annesinin yönlendirmesiyle savunma amaçlı başladığını belirten Keyda Nur Çolak, “Kız olduğum için kendimi savunmam amaçlı annem beni spora başlattı. Daha sonra bunu bir hayat felsefesi olarak devam ettirdim. Son 3 yıldır başarılarım üst üste katlanıyor. Daha önce Türkiye’de derecelerim vardı ama Avrupa Şampiyonası’na gidemiyordum. Geçen yıl ilk kez Avrupa Şampiyonası’na gittim ve birincilik elde ettim. Sonra tekrar Türkiye’de seçme oldu. Seçmeleri kazandıktan sonra Balkan Şampiyonası’na gittim, orada da birincilik elde ettim, daha sonra Danimarka’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na gittim. Orada 2'inci Avrupa Şampiyonluğumu elde ettim. Şimdi Salzburg’da olimpiyatlar için kota alma maçına gideceğim" dedi.

'HEDEFİN DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU'

Karate sporunu hayatının sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Çolak, "Gelecekte Dünya şampiyonluğu ve en sonunda da olimpiyat şampiyonluğu istiyorum. Her yıl boş geçmeden ilerlemeyi hedefliyorum. Olimpiyattan sonra yemek dalında da iyi bir yere gelmeyi isterim. Karatede ‘tamam’ dediğim bir nokta olmaz çünkü ben bu sporu hayatımın sonuna kadar ilerletmeyi düşünüyorum. Ama artık maçları bitirdiğimde yemek üzerinde ilerleyeceğim. Yurtdışına giderek oranın da mutfaklarını görmeyi istiyorumö diye konuştu.

Keyda Nur’un Annesi Zübeyde Çolak ise, sporun güzel bir şey olduğunu ve bu konuda çocuklara destek olunması gerektiğini dile getirerek şöyle dedi:

“Bir gün misafirliğe giderken arkadaşımızın çocuğu karateye gidiyordu. Ben de çocuğumu yazdırmak istedim. Önce küçük oğlumu sonra kızımı yazdırdım. Oğlum gitmek istemedi ama kızım devam etti. Babası biraz karşı çıkmıştı. Kızıma ‘seviyorsan devam ettir, arkana bakma’ dedim. Spor çok güzel bir şeydir. Çocuklarımıza biraz destek çıksak çok iyi olur. Çocuklarım başarılı oldukça ben daha çok mutlu oluyorumö

'DİĞER ÖĞRENCİLERE DE ÖRNEK OLUYOR'

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Lütfiye Kul, başarılı Keyda Nur’un diğer öğrenciler için de bir örnek olduğunu söyleyerek, “Okulumuzda sportif, sanatsal ve kültürel çalışmaları çok ön planda tutuyoruz. Keyda Nur da bu başarısıyla meslek lisesi öğrencilerinin nasıl ön plana çıkacağını, ülkesini nasıl temsil edeceğini göstermiş oldu. Bu açıdan çok gururluyuz" ifadesinde bulundu.

Keyda Nur’un hem eğitim, hem de karatede kendilerini gururlandırdığını kaydeden öğretmeni İbrahim Demirses de, “Yiyecek içecek hizmetleri alanı olarak spor anlamında da çok öğrenci yetiştirdik ancak Keyda tabii ki çok büyük başarıya imza attı. Hem Avrupa Şampiyonu olması hem de mesleğinde iyi bir yere gelecek olması nedeniyle bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Keyda Nur’un yemek yaparken görüntüsü

-Okuldan görüntüleri

-Staj eğitimi görüntüleri

-Açıklamalar

-Detaylar Boyut: 564 mb HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ================ Beytüşşebap'ta protokol, askerler ve halk birlikte halay çekti Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen halk oyunları yarışmasını izlemeye gelen protokol ve askerler, vatandaşlarla halay çekti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölge yarışmaları ön elemeleri yapıldı. Van'da yapılacak bölge yarışmalarına katılacak ekipler, yapılan gösterilerin ardından hakem heyeti tarafından belirlendi. İlçedeki spor salonunda yapılan etkinliğe Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, hakim Gamze Sığın, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Kaymaman İsmail Pendik, Beytüşşebap için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Beytüşşebap denince akla terör değil, artık güzel şeylerin geldiğini söyledi. İlçede ilk defa düzenlenen halk oyunları yarışmalarında seslendirilen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde protokol, halk ve askerlerin halay çekmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.