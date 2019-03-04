DHA YURT BÜLTENİ -4

Bursa'da FETÖ operasyonu: 25'i muvazzaf 50 gözaltı Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını genişletti. Çalışmalar sonucunda, Bursa'daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde olan askeri personel tespit edildi. Bursa merkezli 19 ilde gerçekleşen eş zamanlı opersayonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltıa alındı. Gözaltına alınan askerlerin arasında rütbelilerin de olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- ====================== 27 yıl önce ölen 263 madenci maden ocağı önünde anıldı Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın meydana geldiği ocak girişinde dualarla anıldı.

Madencilik tarihinin en büyük kazaları arasında yer alan 27 yıl önceki patlamada ölen madenciler için facianın meydana geldiği 'kuyubaşı' denilen ocak girişinde saat 07.30'da anma töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile madenci işçileri katıldı. Ölen madenciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, faciada şehit olan 263 madenciye Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi. Her faciadan sonra gerekli önlemlerin tartışıldığını ve alındığını ifade eden Demirci, "Bizim havzamızda da önlemler alınmasına rağmen özellikle taşeron uygulamaları ile disiplin bozuldu ve başka facialar yaşandı. Sonra hep birlikte yaptığımız uyarılar sonucu TTK'da taşeron uygulamasına son verildi. Maden şehitlerimize bazı haklar verilirken yasa kapsamı ile sınırlandırıldı. Burada yaşamını yitiren 263 madenci kardeşimizin ve Armutçuk'ta yaşamını yitiren 103 madenci kardeşimizin yakınları başta olmak üzere 10 Haziran 2013 tarihinden önce şehit olan madencilerin de yakınlarının bu haktan yararlanması gerekir." dedi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri büyük bir ciddiyetle almaya devam edeceklerini söyledi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise 263 madenciyi 27 yıl önce ekmek mücadelesinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Madenciliğin riski yüksek bir iş kolu olduğunu ifade eden Bektaş, "Biz riski azaltmak zorundayız. Her şeyi yaparsanız yine bu risk bu işin karakterinde var. Yüzde sıfır risk bu işn karakterinde değil. O yüzden siz evden çıkarken helalleşerek çıkıyorsunuz. Madencilikte bu var. Madencilik güle oynaya yapılacak iş değil maalesef. Bizde düşen ise bu riski en az indirmek. Bu bize ve size düşen aynı zamanda. Bir yerde bir risk varsa bunu ortadan kaldırmak için, en aza indirmek için her şeyi yapmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Maden işçilerinden Umut Kılıçarslan da 27 yıl önce yaşanan acıyı bugün aynı duygularla hissettiklerin söyledi. Bugünün madenciler için hüzünlü bir gün olduğunu ifade eden Kılıçarslan "263 madenciyi bugün anıyoruz. Bugün çok üzüntülüyüz. Allah bir daha böyle kazalar yaşatmasın." dedi.

Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran okundu. Ölen arkadaşları için dua eden işçiler, daha sonra ikram edilen mevlüt şekeri ve ellerindeki öğle yemekleriyle yer altına inerek mesailerine başladı.

Görüntü Dökümü

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-Ocak önünden detaylar

-Maden işçileriyle röp.

-İşçilerin toplanması

-Konuşmalar

-Dua edilmesi

-İşçilerin ocağa girmesi Süre: (7.56) Boyut: (888 MB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ================== 11'inci kattan düşen kadın öldü Adana'da 32 yaşındaki Aydan Toplar, ziyarete gittiği ablasının oturduğu rezidansın 11'inci kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, ablası Sultan Zorlu'nun oturduğu rezidanstaki daireye misafir olarak geldi. Genç kadın, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Aydan Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Rezidanstan detaylar

- Kadının atladığı daireden detay

- Kadının düştüğü zeminden detay

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01' 17" BOYUT: 143 MB Haber: Can ÇELİK-Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================== Merhum Gülriz Sururi anısına konser Türkiye tiyatrosunun önemli sanatçılarından merhum Gülriz Sururi, anısına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser düzenlendi.

Pekdemir Kültür- Sanat Organizasyon tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde 89 yaşında vefate eden merhum oyuncu Gülriz Sururi anısına, Herodot Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Sayısız tiyatro oyununda oynayan ve yöneten aynı zamanda 6 kitap yazan usta oyuncu Gülriz Sururi için düzenlenen konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç ile Altuğ Dilmaç solistlik yaptı. Seslendirilen 16 eser, ilgiyle dinlendi. Müzik sunumunda

bale gösterisi de yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren konseri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişi izledi. Görüntü Dökümü

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- Konserden görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

================= Bitlis'te eğitime kar engeli (2)

BAŞKALE VE MURADİYE İLÇELERİNDE OKULLARA KAR TATİLİ Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

HAKKARİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari'de dünden beri aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 köy ve 30 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı kentte, taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullara eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Görüntü Dökümü

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(HAKKARİ)

- Öğrencilerin okula gelişi

-Kar yağışı

-Genel ve detaylar Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA) ================ Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde oturan Mehmet Sınav, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü. 44 yıldır evinde kaz beslediğini belirten Sınav, 3 yıldır kaz yetiştirip sattığını söyledi. Sınav, "Daha önce kendimiz kesip yemek için 40- 50 kaz besliyordum. Şimdi 300 damızlık kazla üretim yapıyorum. 3 kuluçka makinemle ürettiğim kazları, yetiştirip satıyorum." dedi.

Daha önce bakkal işleten yapan Mehmet Sınav (68), emekli olduktan sonra da yıllardır evinde hobi olarak beslediği kaz yetiştiriciliğine başladı. 3 yıldır kaz yetiştirip satan Sınav, "Kaz yetiştirmeye hobi olarak başladım. Emekli olduktan sonrada yetiştirip satıyorum. Şu an 300 adet damızlık kazla üretim yapıyorum. Evim Melendiz Çayı'nın kenarında. Kazlar ise çayın karşısında meralarda otlanıyor. Ayrıca onlara süt yemiyle takviye beslenme yapıyoruz. "dedi.

Kaz üretmek için 3 adet kuluçka makinasının bulunduğunu ifade eden Sınav, şunları söyledi:

"3 adet kuluçka makinam var. Her biri bin 50 yumurta alabiliyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin adet kaz üretip, sattım. Et verimi bakımından yüksek olan Almanya menşeli Emden kazı ile Toros kazlarını üretiyorum."

Kaz eti tüketiminin kış aylarında daha fazla olduğunu ifade eden Sınav, "Yaklaşık 1 aylık kaz yavrusunu 30 liraya, diğer besleyip büyüttüklerimi de 100 ila 130 liraya satıyorum. Kış mevsiminde bol kar ve buz olduğunda kaz yağlanır ve etlenir. Bu yılda kar iyi oldu. Geçen yıl ağırlıklı olarak Bursa'ya gönderdim, oradan da Kars'a gitti." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kazlardan detay

-Kazları beslemesi

-Röp.

-Genel ve detay Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) =============== Güçlü ve iri cüsseli 'guregh' köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor Şanlıurfa'da, besicilerin yanından ayırmadığı ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor. Yetiştiricileri, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken, 100 bin liraya kadar satılabilen köpeklerin Orta Doğu ülkelerinden de talep edildiğini söyledi.

Karaköprü ve Bozova ilçelerinde özel barınaklarda yetiştirilen 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, özenle kaynatılan tavuk kemikleriyle besleniyor. 'Çobanların sadık dostu' diye bilinen, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken köpekler, son yıllarda bölgede geçim kaynağı olmaya başladı. Bozova'nın Kesmetaş Mahallesi'nde çiftlik kuran Süleyman Ak, özel yetiştirdiği köpekleri yurt içine ve çoğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına sattıklarını söyledi. 'Guregh' köpeklerin, çobanların vazgeçilmez dostu olduğunu kaydeden Ak, "Biz burada, sıcak bölge ikliminde yaşayan 'guregh' köpeklerini yetiştiriyoruz. Köpeklerimizi mama ve kaynatılmış tavuk kemiğiyle çocuk gibi besliyoruz. Bizim bu cins köpeklerimiz, çobanların en sadık köpeğidir. Sürüyü kurtlardan koruyor. Burada yetiştirdiğimiz köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor. Köpeklerimiz nerdeyse araba fiyatına satılıyor. Hatta bir müşterimiz geldi, arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi kabul etmedik. Köpeklerimize birçok kentten talep var. Ayrıca çoğu Arap şeyhleri olmak üzere yurt dışına da köpeklerimizi gönderiyoruz" dedi.

Ürkütücü sesiyle çevreye da korku salan 'guregh' köpeklerin, insanlarla kısa sürede yakınlık kurduğunu dile getiren besicilerden Ahmet Demir ise bu hayvanların bulunduğu ortama kimsenin yaklaşamadığını kaydetti.

Öte yandan barınaklarda beslenen köpekler, zaman zaman çiftlikte birbiriyle dövüşmesi nedeniyle zor anlar yaşattığı için sahiplerince zincirle kafeslerine bağlanarak, saldırgan tavırları engellenmeye çalışılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Köpek çiftliğinde yetişen Guregh cinsi çoban köpekleri

- Kafesten çıkartılan köpekler

- Köpeklere yem verilmesi

- Bahçede birbirlerine saldıran köpekleri güçlükle ayırmaya çalışan sahipleri

- Köpekler hakkında bilgi veren Süleyman Ak ile Ahmet Demir

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 929MB Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ================= Kara yılan kış uykusundan erken uyandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kış uykusundan uyanan kara yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gürece Mahallesi'nde köpeğiyle birlikte doğa gezisine çıkan Murat Güvenin, bir ağacın dalında bulunan yılanı fark etti. Güvenin, kış uykusundan erken uyanan kara yılanı, cep telefonuyla görüntüledi. Yılanın bir süre sonra ağaçtan hızlıca inerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Mayıs ve haziran aylarında kış uykusundan uyandığı bilinen kara yılanın, erken uyanması şaşırttı. Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor. Zehirli olmayan bu yılan türünün insanlara zararı olmadığı vurgulanırken; yetkililer, zarar verilmemesi konusunda uyardı.