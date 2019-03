DHA YURT BÜLTENİ-4

AĞRI'nın Eleşkirt İlçesi'nde çatıdan düşen tonlarca kar korkuttu. Bir araca hasar veren karı vatandaşlar temizledi. Olay Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi havanın ısırnması ile birlikte adeta çığ gibi aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kütlesi izleyenleri korkuttu. Binanın altında kimsenin olmaması sebebiyle her hangi bir yaralanmanın olmadığı olayda sadece bir araç hasar gördü. Binanın giriş katında kasap dükkanı işleten Necdet Yazar, kar düşmesi anında içeride çalıştıklarını söyledi. Kar düşmesi anında binanın titrediğini belirten Yazar, deprem olduğunu zannettiklerini anlattı.

2)ASELSAN, KONYA'DA 65 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA SİLAH FABRİKASI KURACAK

KONYA'da savunma sanayi sektöründe hizmet veren iş adamaları ile Aselsan'ın, ortaklaşa kurdukları şirket aracılığıyla, silah fabrikası kurulacak. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, kurulacak silah fabrikasında Aselsan'ın, uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceğini belirterek, "65 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğü olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor." dedi.

Ova olma özelliğiyle tarım kenti olarak bilinen 2 milyon 205 bin nüfusa sahip Konya'da, 610 fabrikada, 38 bin kişi istihdam edilirken, geçen yıl 1.8 milyon dolar ihracat yapıldı. Metal ve otomotiv sektöründe önemli ivme yakalayan Konya, Ferrari, Audi, Volkswagen, Toyota ve Renault gibi otomobil devlerine yedek parça üretir hale geldi.

Son yıllarda da savunma sanayide ön plana çıkması üzerine Konyalı iş adamları, Aselsan ile bir araya gelerek silah fabrikası kuracak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 870 bin metrekare arsa tahsis edilecek. Mart ayı içinde de fabrikanın temelinin atılması planlanıyor. Konya Sanayi Odası Başkanı Memeş Kütükcü, silah fabrikası için Konya'da 24 ortaklı bir şirket kurduklarını belirterek, şunları söyledi:"Yakın zaman önce başlattığımız bir çalışmayla Konya’da 24 ortaklı bir şirket kurduk ve Konya Savunma Sanayi A.Ş., adını verdiğimiz bu şirketle Aselsan ortak bir şirket kurarak, önümüzdeki günlerde yatırıma geçeceğiz inşallah. Şu anda Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş., adı altına kurulan yatırımcı şirketimizin yüzde 49’u Konyalı firmalarımıza, yüzde 51’i Aselsan'a ait. Bu şirketin kuruluşu tamamlandı, ön sermayesi toplandı ve şu an yatırım yeri ile ilgili bir süreç sürdürülüyor. Bu yatırımla da birlikte Konya, savunma sanayi alanında da ciddi bir yeni sürece giriyor. Şu an itibariyle savunma sanayi ihracatında 5’inci il durumundayız. Hali hazır potansiyelimiz bu iken, yeni yatırımlarla bu kabiliyetimizi daha da yukarıya taşımış olacağız. "

Yatırımın 65 milyon dolara mal olacağını ifade eden Kütükcü, "Fabrikada, Aselsan'ın uzaktan komuta silah sistemlerinin Konya’da üretimi yapılacak. Konya’nın geçmişten beri gelen bir spor amaçlı silah üretim kapasitesi ve kabiliyeti var. Bu, Aselsan'ın, yeni yatırımıyla, üreteceği sisteme entegre etmeye çalışacağız. Kendi üretimini hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlar ve satar hale gelecek. 65 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğü olacak. Ancak yatırım büyüklüğünün bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Bu şu an da yapılan yatırımın bütçesi, 300 bin metrekare bir alanda özel bölgede bu yatırım planlanıyor. Çevresinde tedarikçilerinin de yatırım yapabileceği, ya da benzer başka savunma sanayi şirketlerinin, ileri teknoloji şirketlerinin yatırım yapabileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yeni bir cazibe merkezi olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor." diye konuştu.