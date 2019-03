DHA YURT BÜLTENİ -4

Down sendromlu bebeğe kalp ameliyatı Muğla'da normal doğumla dünyaya gelen ve kalbinde delik bulunan down sendromlu 7 aylık Elzem Eygül bebek, gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ev kadını Kezban Eygül (39), geçen eylül ayında normal doğumla kız bebek dünyaya getirdi. Dalaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, 'Elzem' adı verilen bebeğin down sendromlu ve kalbinde delik olduğu belirlendi. Kezban Eygül ve marangoz eşi Nadir Eygül (42) Elzem ismini verdikleri çocuklarını, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. MSKÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar tarafından yapılan kontrollerin ardından, kalbinde delik bulunan bebek için ameliyat kararı verildi. Geçen 27 Şubat'ta 3 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşan Elzem Eygül, taburcu edildi.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez down sendromlu bir bebeğe kalp ameliyatı yapıldığını belirten Doç. Dr. Buğra Harmandar, "Elzem bebekte 'komplet AV kanal defekti' (Atriyoventriküler Septal Defekt) adı verilen çok kompleks bir kalp hastalığı mevcuttu. Doğumdan itibaren mevcut olan bu hastalıkta kalbin karıncık ve kulakçıkları arasındaki duvar gelişmemiş oluyor. Kalp kapakçıkları ise bu duvara tutunamadıkları için serbest halde kalp içerisinde duruyor ve kalp yetersizliğine neden oluyorlar. Bu hastalığın tam düzeltme ameliyatlarını hastalar genellikle 6 aylıkken gerçekleştiriyoruz. Ama geç kalınmış 8-10 aylık olan hastalara da daha önceden defalarca başarıyla uyguladık. Elzem bebekte uyguladığımız açık kalp ameliyatı ile kalbin karıncık ve kulakçıkları arasına yeni bir duvar oluşturarak kalp kapakçıklarını bu yeni duvara yerleştirdik. Kalp kapakçıklarında doğuştan beri mevcut olan yırtıkları da tamir ettik. Başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastamız artık taburcu oluyor" dedi.

Down sendromlu bebekler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Harmandar, "Eskiden okuyamaz bile denilen bu bireyler artık lise, hatta üniversite bitirebilmekte, ikinci bir dil öğrenebilmekte, çalışabilmekte, bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar sürebilmektedirler. Bu yüzden hayallerimize sınır koymamalıyız. Bir yandan hayallerimiz sınırsız da olsa çocuğumuzu doğru değerlendirerek ayakları yere basan, gerçekçi gelecek planları yapmanın onun mutluluğunun anahtarı olduğunu da unutmamalıyız. Zihinsel engelli olmak duygusal engelli olmak demek değildir. Down sendromlu bebekler de beslenme, temizlenme, sevilme ihtiyacı duyan, acıkınca, sıkılınca ağlayan, kızan, küsen, gülen, geceleri sizi uyutmayan bebekler olacaktır" diye konuştu.

Anne Kezban Eygül ise "Evladımız ilk doğdu zaman doktorlar yaşamayacağını söyledi. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Buğra Bey'in çok başarılı bir hekim olduğunu öğrendik. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Elzem, bizim üç çocuğumuzdan birisi. Herkes bir engelli adayıdır. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz" diye konuştu.

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ================= Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması sürüyor Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atıp, üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını başlattı. Önemli caddeler üzerine yapılan bu uygulamadaki üç boyut sayesinde, araç sürücüleri önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını yavaşlatıyor, yayalar da karşıya daha güvenli geçiyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Onur Yılmaz, uygulamanın ilk olmasını nedeniyle Türkiye'ye de örnek olduğunu, yeni projelerin de üzerinde çalıştıklarını söyledi.

2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildi, yayalara öncelik vermeyenlere yönelik trafik cezaları yüzde 100 artırıldı. Bu uygulamadan önce 2017 yılının Aralık ayında Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki teknik birim, geliştirdiği üç boyutlu yaya geçidini hayata geçirdi. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistem örnek oldu. Birçok belediye, proje hakkında bilgi alıp kendi kentlerinde uygulamanın da planlarını yaptı. Projedeki üç boyut, sürücülerde farklı bir algılamayla optik yanılsama sağlıyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntemde, yaya geçitleri üç boyut özellikli boyanıyor. Estetik görünüm de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler, ilk önce burada bir yükselti olduğunu düşünüp, yavaşlıyor ardından duruyor. Böylelikle yayalar da güvenli bir şekilde karşıya geçiyor.

YENİ PROJELER ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORUZ

Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Onur Yılmaz, şöyle dedi:

"Yayaların trafikte farkındalığını arttırmak için yapılan projeydi. Projede, araç yaya geçidine yaklaştığı zaman yükseklik varmış gibi algılıyor, yavaşlıyor. Bunu Türkiye'de ilk kez Aydın'ın merkezinde yaptık. Çok beğenildi. Sonrasında kentimizin farklı noktalarında da uygulamaya başladık. Bu projeye diğer illerden de gelen taleplerde var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Yayalar konusunda böyle bir farkındalık yarattık, bundan da mutluyuz. Bunu daha da geliştirecek yeni projeler üzerinde yine ilkleri Aydın'da hayata geçirmek adına çalışıyoruz."

Yaya geçidini kullanan vatandaşlardan Sadık Eren, memnuniyetini ifade ederek "Karşıdan kolayca fark ediliyor ve aynı zamanda fosforlu. Sürücülerin de yayaların da dikkatini çekiyor. Biz mahalle sakinleri olarak yoldan geçeceğimiz zaman araçlar mutlaka yavaşlıyor. Biz memnunuz, bütün mahalle sakinleri de memnun" dedi.

- Anonslar Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa KÖPRÜLÜ, kamera: Tekin GÜRBULAK / AYDIN (DHA) ================== Kardeşi diyalize girmesin diye böbreğini bağışladı Denizli'de yaşayan 60 yaşındaki Fatma Korkmaz, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan kardeşi 56 yaşındaki Mihriban Korkmaz'a, diyaliz sürecini yaşatmadan bir böbreğini verdi. Yapılan nakil sonrası Korkmaz, ablasının böreğiyle sağlığına kavuştu.

Emekli İngilizce öğretmeni Mihriban Korkmaz, bir süre önce vücudunda şişlik ve kusma şikayetleri üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) başvurdu. Yapılan kontrolde Korkmaz'a kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören, ancak hastalığı geçmeyen Korkmaz'ın böbrek nakli olmasına karar verildi. Diyalize girmesi gereken Korkmaz'ın yardımına, ablası Fatma Korkmaz yetişti. PAÜ Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nde yapılan testlerde, abla-kardeşin dokularının uyduğu belirlendi. Uzun yıllar Denizli Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Fatma Korkmaz, kardeşi sıkıntılı diyaliz sürecini yaşamaması için ona böbreğini vermeye karar verdi. Organ Nakli Bölümü sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban tarafından yapılan ameliyatla, Fatma Korkmaz'dan alınan bir böbrek, kardeşi Mihriban Korkmaz'a nakledildi. Nakil sonrası Mihriban Korkmaz, sağlığına kavuştu.

Fatma Korkmaz, kardeşinin gözünün önünde erimesine gönlünün razı olamayacağını belirterek, "Kardeşim için canımı bile veririm. O benim her şeyim. Nakil olması gerektiğini duyunca hiç çekinmeden böbreğimi verdim" dedi.

Mihriban Korkmaz ise, ablasının kendisine yeni bir hayat hediye ettiğini dile getirerek "Kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkınca diyalize girmem gerekti. Ancak ablam yardımıma yetişti. Onun böbreğiyle tekrar sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

Ameliyatı yapan Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban, "Diyalize girmeden nakil olmak çok önemli. Abla, kardeşi için gönüllü oldu. Böbreğini naklettik. Şu anda sağlığı çok iyi" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitim gören 3- 6 yaş arası 130 öğrenci, olası yangınlarda nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı öğrendi. Okul salonunda yapılan teorik bilgilendirme toplantısının ardından bahçede toplanan öğrenciler, kırmızı renkli yangın söndürme tüplerinden, sarı tüplü oksijen maskelerine kadar yangın söndürmede kullanılan araç gereçleri öğrendi. Yangın alarmı çaldığında bir itfaiye görevlisinin saniyeler içerisinde nasıl giyindiğini ve yangına nasıl müdahalede bulunduğunu heyecanla izleyen öğrenciler, yangını söndürmeye çalışan okul idarecileri ve öğretmenlerini izlerken adeta nefeslerini tuttu. Okul Müdürü Ömer Akan, tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini belirterek, itfaiye görevlileri ile öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM), 45 günlük eğitimleri tamamlanan mahalle bekçileri için yemin töreni düzenlendi. POMEM Salonu'ndaki törene Vali Okay Memiş, İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, davetliler ve bekçilerin aileleri katıldı.

POMEM Müdürü Mesut Gezer, 44 farklı ilden eğitime alınan 498 bekçi adayına, 216 saatlik ders programı uygulandığı bilgisini verdi. Selami Altınok da mahalle bekçiliği uygulamasının Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde başlatıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın 8 bin bekçi alımı için ilana çıktığını belirten Altınok, bekçi sayısının 30 bine yükseleceğini kaydetti.

Vali Okay Memiş ise bekçilerin eğitim düzeylerinin yüksekliğine dikkat çekti. Lise ve yüksekokul mezunlarının yanı sıra üniversite mezunu hatta yüksek lisans yapanların olduğunu belirten Vali Memiş, bekçilerin kısa sürede aldıkları eğitim sayesinde görevlerinde başarılı olacaklarına olan inancını dile getirdi. Konuşmasında bekçilere tavsiyelerde de bulunan Memiş, "Muhtemelen atandığınız yerler küçük ölçekli yerler, kasabalar olabilir. Ya da mahrumiyet ilçeleri olabilir. Oralara atandıktan sonra lütfen başka yerlere tayin derdine düşmeyin. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yine karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yeni atandığınız yerde biraz zorlanacaksınız. Ben Erzurum Valisi olana kadar hayatımın 10 yılını 2 bin nüfuslu kasabalarda geçirdim. Biraz zor yerlere atandınız diye, moraliniz bozulmasın. Ona göre aile kurun, evli değilseniz eşinizi ona göre seçin. Zor şartlarda yaşamaya alışacak hanımları eş olarak seçin. Bunu bir ağabeyi tavsiyesi olarak size söylüyorum" diye konuştu.

Törende daha sonra dönem birincilerine protokol tarafından ödülleri verildi. 498 bekçi silah ve bayrak üzerine yemin ettikten sonra ceplerinden çıkardıkları düdükleri öttürdüler. Protokolün ayrılmasından sonra bekçiler mezuniyetlerini geleneksel hale gelen şapka fırlatmayla noktaladı.

-Milletvekili Selami Altınokun konuşması SÜRE:04.34 BOYUT:511 MB Haber: Salih TEKİN Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) ================= Başkan Bozbey Artvinliler’in coşkusuna ortak oldu Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle düzenlenen dayanışma gecesine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Artvinliler’in coşkusuna ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Altparmak Caddesi’ni gezdikten sonra da Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılı kutlamalarına katıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Mustafa Bozbey, Artvinliler’in yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Mustafa Bozbey ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Suat Özkan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan gece, coşku dolu anlara sahne oldu. Artvinliler’in coşkusuna ortak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, gecede konuşma yaptı. Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlayan Bozbey, “Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. Nilüfer’i, insani gelişmişlik sıralamasında Türkiye’nin 5. ilçesi ve 'en mutlu ilçe' yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hedeflerinin, 31 Mart’tan itibaren de Bursa’yı da her alanda en yukarılara taşımak olduğunu ifade etti.

'GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ’

“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diyen Bozbey konuşmasını şöyle sürdürdü, "Nilüfer’de her yaştan insanımıza neler yaptığımızı biliyorsunuz. Nilüfer, Bursa’nın merkezi haline geldi. Şimdi hedefimiz, insani gelişmişlikte ve mutluluk endeksinde Bursa’yı en yukarılara taşımak. 20 yıldır beni tanıyorsunuz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Şilili şair Pablo Neruda’nın dediği gibi; ‘Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz."

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bütün kadınların yaşamın her alanında eşit bir şekilde yer almasını istediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Filibe Yöresi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği dayanışma gecesine de katıldı.