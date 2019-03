DHA YURT BÜLTENİ-4

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Zekeriya Başar (35), otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası iki kez ödenmediği için alınan 53,60 lira 'kapama-açma' bedelinin iadesini kazandı. Elektrik dağıtım firmasın da Tüketici Hakem Heyeti'nin ödeme bedelinin iadesi yönünde aldığı karara itirazda bulunarak dava açtı. Ermenek ilçesi Seyrah Mahallesi'nde oturan Zekeriya Başar'ın otomatik ödeme talimatı bulunan elektrik faturası geçen yıl mayıs ve ağustos ayında ödenmediği için, ilgili elektrik dağıtım firması tarafından elektrik kesildi. Başar, fatura ödemesini yaptıktan sonra da yeniden elektrikleri açıldı. Elektrik dağıtım firması Başar'dan her bir açma- kapama için 26,80 lira olmak üzere toplam 53,60 lira 'kapama- açma' beledi aldı.Başar da, elektrik dağıtım firmasının her hangi bir ihbarda bulunmadan elektriklerini kesintiye uğrattığını ileri sürerek, ödediği 53,60 lira paranın iadesi için 28 Aralık 2018 tarihinde Karaman İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti, ilgili firmadan konu hakkında savunma istedi. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ, PARANIN İADESİNE KARAR VERDİ Hakem Heyeti, firmanın savunmasında mayıs ve haziran ayında abone faturalarını ödemediği için elektriklerin kesildiği, ödeme işleminin ardından da açıldığını belirtti. Heyet, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin Elektriğin Kesilmesi ve Bağlanması maddesine göre, 'fiilen elektriği kesilmeyen kullanım yerinde tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilemez' ifadesinin yer aldığı ve firmanın gönderdiği savunmada fiilen elektriğin kesildiğini kanıtlar herhangi bir bilgi veya belge sunmadığı gibi tüketiciye elektriğin kesileceğine dair yazılı olarak kesme ihbarnamesini göndermediğinin anlaşıldığını belirterek, 53,60 liranın iadesini karar verdi.

MERSİNLİ MUHTAR ADAYINDAN CEM YILMAZ'A BU KEZ DE 'MANGAL' DAVETİ

MERSİN'in Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin (34), sosyal medya hesabından kendisine yanıt veren Cem Yılmaz'ı 'mangal'a davet etti. Ekin, "Seçimi kazandığımda onunla birlikte mangal yakmak istiyoruz. Her zaman onun yanındayız" dedi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kalırken, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak isteyen adaylar farklı propaganda yöntemleri deniyor. Mersin'de yaşayan ve doğup büyüdüğü Selçuklar Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet etmek isteyen Recep Ekin de twitter'dan iletişime geçtiği ünlü komedyen Cem Yılmaz'a, 'Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada' ifadelerinin yer aldığı mesaj gönderip, destek istedi.

Cem Yılmaz da muhtar adayı Recep Ekin'e, 'Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler' şeklinde yanıt verdi.

Yılmaz ve Ekin arasındaki bu diyalog haberlere konu olurken, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Recep Ekin, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını ancak seçimler nedeni ile işinden istifa ettiğini dile getiren Ekin, "Sosyal medyada Cem Yılmaz abi ile söyleşim oldu. Kendisi bana yanıt vererek, desteğini iletmiş oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de bir araya gelmek isterim. Mahalle ve Türkiye olarak onu çok seviyoruz. Seçimler mahallemize ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Selçuklar Mahallesi kazanır. Seçimleri kazandığımda Türkiye'nin gururu olan Cem Yılmaz abimizi buraya davet ediyorum. Ona sevgilerimizi iletiyoruz. Kazandığımızda onunla birlikte mangal yakmak istiyoruz. Her zaman onun yanındayız. Hep birlikte Cem Yılmaz'ı Selçuklar Mahallesi'ne bekliyoruz" dedi. Öte yandan Nurten Ekin ile evli olan muhtar adayı, yaklaşık 3 ay sonra baba olmanın sevincini de yaşayacak.