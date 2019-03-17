DHA YURT BÜLTENİ -4

Çukurca'da ahırların üzerine çığ düştü; küçükbaş 50 hayvan telef oldu Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde üzerine çığ düşen 4 ahırda, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yukarı Akkaya köyünde, yan yana bulunan 4 ahırın üzerine çığ düştü. Ahırlarda bulunan hayvanların kurtarılması için köylüler, kendi çabalarıyla çalışma başlattı. Bazı hayvanlar kurtarılırken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile 1 katır ise telef oldu.

Köy sakinlerinden Veysi Göler, çığ altında kalan ahırlardaki yaklaşık 50 keçinin telef olduğunu söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İnen çığdan genel ve detaylar

-Çığ altında kalan ahırlar

-Vatandaşların çalışması

-Ahırın enkazı altında kalarak telef olan keçileri çıkartan vaktandaşlar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Serdar KARA/HAKKARİ, (DHA)- ================ Erken doğan buzağıyı evinde besliyor Gümüşhane’nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor. 'Diriliş' adını verdiği buzağıyı şırıngayla süt vererek besleyen Kılıç, "Allah’ın bize verdiği hediye" dedi.

Köse ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Kılıç'ın sahibi olduğu inek erken doğum yaptı. Kılıç da erken doğduğu için ahır şartlarında yaşamayacağını düşündüğü buzağıyı evine aldı. Oturma odasında beslediği buzağıya 'Diriliş' adını verdi. Buzağısını süt içirip, özenle besleyen Yaşar Kılıç, "Ahırda kalsa yaşamayacaktı. Ben de alüminyum bir leğen içine koyarak, oturma odasına aldım. Belli saatlerde şırıngayla süt veriyorum. Veterinerden aldığımız ilaçları da vererek, sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun kendine geldi. Allah’ın bize verdiği hediye. Çünkü normal de erken doğan buzağılar genellikle yaşayamazlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Evdeki buzağı görüntüleri

Kılıç'ın buzağıyı beslemesi

Röp ve detaylar Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA ================ Görme engelli, her ay maaşını çekmek için polisi arıyor Trabzon'da görme engelli belediye çalışanı Gencebay Aydın (37), 3 yıldır her ayın ortasında aradığı 155 Polis İmdat Hattı aracılığı ile polislerin yardımıyla ATM'den maaşını çekiyor.

Trabzon’da küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yeteneğini kaybeden Gencebay Aydın (37), hayattan kopmadı, Ortahisar Belediyesi'nde çalışarak kendi geçimini sağlamaya başladı. Elindeki bastonuyla caddelerde hissedilebilir yolda yürüyerek işine gidip gelen Aydın, banka ATM'sinden maaşını çekmekte zorluk yaşamaya başladı. 3 yıl önce 155 Polis İmdat hattını arayan Aydın, yardım istedi. Çağrı üzerine banka şubesi önüne gelen polisler, ATM'den çektiği maaşını Aydın'a verdi. Polislerin, 'her zaman arayabilirsin' dediği Aydın, 3 yıldır her ayın ortasında '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istiyor. Polislerde kısa sürede banka şubesine gelerek çektiği parayı Aydın'a veriyor.

'YARDIMA O KADAR İÇTEN GELİYORLAR Kİ'

Görme engellilerin bankalarda sorunlar yaşadığını anlatan Gencebay Aydın, "Bankamatik şifremi de güvenip insanlara veremiyorum. Ben de her ayın ortasında polisi arayarak yardım istiyorum. Onlar da gelip maaşımı çekip, bana veriyorlar. Sonra oturup sohbet edip, çay içiyoruz. Onları rahatsız ediyorum diye çekiniyorum ama bana yardıma o kadar içten geliyorlar ki gerçekten teşekkür ediyorum. Biz engelliler tüm bankalarda sıkıntılar çekiyoruz. Umarım bu sıkıntılarımız bir an önce son bulur" dedi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da engellilere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Gencebay kardeşimizin eli, ayağı ve gözü olmaya çalışıyoruz. Yardım edebildiğimizi ve onu mutlu ettiğimizi gördükçe emniyet teşkilatı olarak bizlerde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandılar.