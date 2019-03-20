DHA YURT BÜLTENİ -4

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

BALKONDAN ATLAYAN BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem korku yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.34'de, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan ancak korkuya yaratan depremin hasara yol açıp açmadığının araştırıldığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan ilk depremin ardından saat 09.36'da 4.8, 09.41'de 4.5 büyüklüğünde olmak üzere, yine merkez üssü Acıpayam olan iki sarsıntı daha meydana geldi.