DHA YURT BÜLTENİ -4

Donmak üzere olan köpeği, kilometrelerce kucağında taşıdı Trabzon'da, doğa gezisine çıkan öğretmen Necmi Aksu, karla kaplı Ziğana Dağı'nda açlık ve soğuktan donmak üzere olan kurt cinsi köpeği kucağında kilometrelerce taşıyarak, kente indirdi. Aksu, veterinere götürdüğü ve sağlığına kavuşturduğu köpeği sahiplendirdi.

Öğretmen Necmi Aksu, doğa gezisi için bir grup arkadaşıyla Maçka ilçesi Zigana Dağı'na çıktı. Kar yürüyüşü yapan ekip, açlık ve soğuktan donmak üzere olan kurt cinsi köpeği fark etti. Necmi Aksu, kucağına aldığı köpeği, 8 kilometre boyunca taşıyarak karayoluna oradan da araçla kente indirdi. Aksu, veterinerde sağlık kontrolünden geçirdiği ve sağlığına kavuşturduğu köpeği sahiplendirdi.

'OYUNCAK GİBİ HEDİYE EDİLEMEZ'

Ormanda sahipleri tarafından terk edilen soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olan hayvanlar gördüğünü anlatan Aksu, "Bir kurt köpeğini dağda kar altında soğuktan ve açlıktan donmak üzereyken buldum. Onu önce besledim. Kar yüksekliği 1 metreydi, yürümekte zorluk çekti. Bende onu kucağıma alıp 8 kilometre taşıdım. 50 kilo ağırlığındaydı, zorlandım ama asla bırakmak aklımdan geçmedi. Merkeze indirdim, tedavi ettirdikten sonra sahiplendirdim. Onlar da canlı, onlarında duyguları var" dedi.

'BERABER YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ'

Hayvanlara karşı ilgisizlik olduğunu söyleyen Necmi Aksu, toplumun hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Aksu, "Hayvanlara karşı gerçekten ilgisizlik var. Bizim yaşam alanımız hayvanlarla ortak. Onlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben de buna dikkat çekmek ve çocukların hayvanları sevmesini onlarla yaşamasını öğrenmeleri için çalışmalar ve projeler yapıyorum. Dağlarda ölüme terk edilmiş olan hayvanlar için haftanın belirli günlerinde ormanlara çıkıyorum. Onlara yiyecek getiriyorum. Köpekleri genelde dağlara, yüksek kesimlere bırakıyorlar. O köpekler, kar yağdığında donarak ve ya aç kalarak can veriyorlar. Bende onları beslemeye çıkıyorum ya da aşağıya getirip gerçek hayvan severler tarafından sahiplendiriyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köpeği taşıma görüntüleri

Köpeklerle ilgilenmesi

Necmi Aksu ile röp. Haber-Kamera: Aleyna KESKİN- TRABZON,(DHA) ====================== Mersin'de ilişki görüntüleriyle şantaja 2 tutuklama Mersin'de ilişki için eve çağırdıkları kişilerin uygunsuz görüntülerini çekip, 'şantaj' yaparak para aldıkları iddia edilen Ç.B. adlı kadın ile erkek arkadaşı E.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, sosyal medya üzerinden ulaştığı bir kadınla ilişkiye girdiğini, bu sırada yaşadıklarının görüntüye alındığı ve bu kayıtların ardından kendisinden para talep edildiğini söyledi. Bu kişi, para talebinin ardından elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra, 25 bin 267 lirasının zorla alındığını iddia etti. Y.B. isimli bir kadın da, aynı kişiler tarafından kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını, kendilerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Şikayetler üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Opersyonda, Ç.B. ve E.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 23 dijital materyal, 2 cep telefonu, çok sayıda kamera kaseti, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Zanlılar götürülürken

-Zanlının ağlaması

-Zanlıların araca bindirilmesi

-Aracın gitmesi

-Emniyet Müdürlüğünün bina ve giriş görüntü (BOYUT:166 MB) (SÜRE:1,27 DK) Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ================== Başörtülü genç kızlara hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi Adana'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zübeyde G. (50), adliyeye sevk edildi. Zübeyde G., ifadesinde, "Onlar bana saldırdı" dedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye iddiaya göre önce hakaret etti, ardından da fiziki müdahalede bulundu. Yaşananlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansırken, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis merkezine giderek ifade veren Yaren D., "Sarışın 35-40 yaşlarında renkli gözlü bir kadın, bize hitaben '......' diye bağırdı. Arkadaşım 'Pardon bir şey mi dediniz?' diye sordu. Kadın hakaretlerini sürdürdü. Daha sonra kadın, üzerime yürüdü. Peçemi açıp elimi, yüzümü çizdi. Daha sonra kadını uzaklaştırdılar. Kadına 'Polisi arıyorum' dediğimde, 'Ara ara' dedi. Sonra olay yerinden nereye gittiğini bilmiyorum" dedi. Caziye Ö. de ifadesinde benzer iddialarda bulundu, "Kadına 'Bu örtü Allah'ın emri' dedim. Daha sonra kadın Yaren'in peçesine saldırdı ve yüzünü çizdi. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayamazsınız' dedi" diye konuştu. Yaren D.'nin babası Ahmet D. ise "Toplumumuz maalesef kutuplaştı. Biz bu olayın farklı bir yöne çekilmesini, siyaset malzemesi olmasını istemiyoruz " dedi.

EVİNDE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri, olay yerindeki ve şüpheli kadının gittiği bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada adının Zübeyde G. olduğu belirlenen şüpheli, dün akşam evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette ifadesi alınan Zübeyde G., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Benim ailem de kapalı. Onlar bana saldırdı, ben yolumun üzerinden geçerken onlar bana saldırdı. Sadece 'Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz' dedim. Yüzünü açmaya çalışmadım. Beni dövmeye çalışacaklardı, elimi kaldırdım, kazayla olan bir şey" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Zübeyde G., adliyeye sevk edildi.