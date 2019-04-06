DHA YURT BÜLTENİ -4

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönenime 180 bronz sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Ergani ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu Roma dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, dün Ergani ilçesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi sikkeleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 180 bronz sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifade işlemi sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Ele geçirilen sikkeler

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8,76 MB Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Dilek'in ölümünde sevgilisine 'iyi hal indirimi' ile 5 yıl hapis

BURSA'da arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu vurulan Dilek Bozal'ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla 4 sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan Bozal'ın sevgilisi Muhammed Ertaş (29) iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl, Resul Eren (25) 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton (25) ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin K. (31) ise beraat etti.

Olay, 13 Haziran 2017 tarihinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Muhammed Ertaş, Dilek Bozal, Resul Eren ve Yasin K., gece otomobille gezmeye çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen grubun yanına Oğuz Ton geldi. Burada Ton'a ait tabanca için pazarlık yapılmaya başlandı. İddiaya göre Resul Eren tabancayı boşaltıp Muhammed Ertaş'a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş'ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanıp, bayıldı. Bozal'ın silah sesinden korkup bayıldığını düşünen grup, otomobille yaklaşık bir saat dolaşıp, genç kadının kendisine gelmesini bekledi. Ertaş, Eren ve Yasin K., bir kokoreççiden aldıkları soğanı Dilek Bozal'a koklattı. Bozal buna rağmen kendisine gelmeyince paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammed Ertaş ile Yasin K., yaralı kadını özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Ancak tüm müdahaleye karşın Dilek Bozal, aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi. Durumu öğrenen Ertaş ve Yasin K. otomobile binip, kaçtı.

Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Muhammed Ertaş, Yasin K. ve Resul Eren gözaltına alındı. Şüphelilerden Ertaş ve Yasin K. tutuklandı, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

3 şüpheli ile silahın sahibi Oğuz T. hakkında Bursa 5.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında tutuklu 2 sanık da serbest bırakıldı.

Karar duruşmasına Muhammed Ertaş, Resul Eren ve Yasin K. ile avukatları katılırken, Oğuz T. ise katılmadı. Son savunmaları sorulan sanıklardan Muhammet Ertaş, "Ben yapmadığım olaydan 10 ay tutuklu kaldım. Silaha parmağım değmedi. Olayı benim üzerime yıkmaya çalıştılar. Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar Yasin K. ve Resul Eren de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatlarının savunmalarından sonra mahkeme kısa bir arada verdi.

SEVGİLİYE 5 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Dilek Bozal'ın sevgilisi Muhammed Ertaş'a olayın oluşu, dosya içeriğine göre, suçun 'Taksirle öldürme' suçunu oluşturduğundan önce 4 yıl hapis cezavı verdi. 'Bilinçli taksirle' olduğundan cezası 6 yıla çıkarılan Ertaş, iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapse çarptırıldı. Resul Eren'e 'Silah ticareti suçuna teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton'a ise 'Silah ticareti suçuna teşebbüs'ten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yasin K. ise beraat etti.

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Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler BURSA,(DHA) ==================== Döner ustasını sipariş tuzağı ile vuran zanlı yakalandı Bursa'da 'alacak-verecek' tarışması yaşadığı döner ustası Ali Eloğlu'nu (45), telefonla sipariş vererek çağırdığı arsada 2 bacağından vurup kaçan Eşref Y.(20), polisin teknik takibiyle yakalandı.

Olay, geçen hafta Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Eşref Y. ile Ali Eloğlu arasında döner dükkanında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Eşref Y., dükkandan çıktı. Kısa süre sonra da Ali Eloğlu'na telefonla döner siparişi yapıldı. Sipariş adresi olarak verilen boş araziye giden Eloğlu, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından vurulan Eloğlu, polis ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ali Eloğlu, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kaçtı. Eloğlu, polise olaydan önce tartıştığı Eşref Y.'nin kendisini tehdit ettiğini anlatarak, "Kısa süre sonra tanımadığım bir numaradan telefonum arandı. Döner siparişi verildi. Siparişi götürdüğüm yerde, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradım" dedi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra başlattıkları incelemede döner dükkanının bulunduğu sokak ile olay yerinde bulunan toplam 40 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin Eşref Y. olduğunu tespit eden polis, teknik takip başlattı. Eşref Y., Esenevler Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca bulundu.

Eşref Y. da ifadesinde, "Ali Eloğlu'nun ağabeyinin bana borcu vardı. Kendisi hapishanede olduğu için Ali Eloğlu'ndan parayı istedim. Aramızda tartışma çıkınca sinirlendim. Boş bir araziye yemek siparişi vererek, yalnız konuşmak istedim. Fakat görünce dayanamadım, vurdum" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Y., mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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-Şüphelinin emniyet binasından sağlık raporuna gidişi

-Emniyet binasından detaylar Süre: 00.40 Boyut: 76 MB Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ================== İşçiler birlik olup 5 çocuk annesi için ev yaptılar Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, 5 çocuğu ile eski bir evde yaşayan Sevim Gürel'e (55) yeni ev yaptı. İşçiler, evin yapımında da kendileri çalıştı.

Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, Kabalak Köyü'nde oturan ve 5 çocuğu ile 2 katlı ve çökmek üzere olan evde yaşayan Sevim Gürel'e ev yaptı. İşçiler kendi aralarında para toplarken, bazı iş insanları da destek verdi. Sevim Gürel'in evinin yanında bulunan inşaatın yapımı tamamlandı. İşçiler eve kum, kiremit ve tuğla taşırken, bazı kadın işçiler de evin boya işlerini yaptı.

Düzce İşçileri Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, "Dernek olarak böyle bir ailenin zor durumda olduğunu öğrendik. Evin oturulacak durumda olmadığını gördük. Ancak evin yanında inşaat halinde bir ev daha vardı. Bu evi oturulacak hale getirmek için çalışmalara başladık. Evi, Düzce'de çalışan işçi arkadaşlarımızın yardımıyla bu hale getirdik. İnşallah birkaç gün içinde teslim edeceğiz. Harç karan, tuğla taşıyan, mutfak dolabı yapan arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar, teşekkür ediyorum" dedi.

Evi yapılan Sevim Gürel ise mutlu olduğunu belirterek,"Sağ olsunlar arkadaşlar durumumuzdan haberdar olmuşlar. Yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ev oturulmayacak durumdaydı. Çocukları bu yaşa çok zor getirdim. Ama artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. İşçi arkadaşlar yetişti. Allah razı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşçiler kum taşırken

İşçiler kiremit ve tuğla taşırken

İşçiler boya yaparken görüntü

Dernek Başkanı Sedat Mıhçı ile röp

Ev sahibi Sevim Gürel ile röp

Eski evden görüntü

Yeni evden görüntü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================= Polisler, yaralı buldukları leyleği tedavi ettirdi Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan polis memurları, yolda buldukları yaralı leyleği tedavi ettirdi.

Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, mesai bitiminde Kozan'daki evlerine gitmek için yola çıktı. Polisler yol kenarında yaralı bir leylek görünce hemen araçlarından indi. Yaralı leyleği alıp, Feke'ye geri döndüler. Burada bir veterinere götürülen ve sağ kadında saçma yarası olduğu belirlenen leylek, ilk tedavisinin ardından polisler tarafından Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Yaban Hayatını Kuruma ekiplerine teslim edildi. Leylek buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. Görüntü Dökümü

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- Polislerin yol kenarında leylek bulması

- Araca binmeleri ve veterinere götürmeleri

- Veterinerin kontrol etmesi

- Doğa Koruma görevlisine teslim etmeleri