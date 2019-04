DHA YURT BÜLTENİ -4

Afyonkarahisar ve Mersin'de çelik kasaları açarak 490 bin liralık nakit ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen organize suç çetesi, polisin titiz çalışmasıyla çökertildi. 187 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tek tek tespit edilen 12 şüpheliden 11'i Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da, 'Sağdıç ne ettin' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, firari bir şüpheli ise aranıyor. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu 27 Ocak'ta Ö.K.'nin evindeki çelik kasada bulunan yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucunda şüphelilerin organize suç çetesi olduğu, genellikle ev ve iş yerlerindeki çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi. Şüphelilerin daha önce Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ikametteki çelik kasadan toplam 100 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası, 31 Mart'ta da Afyonkarahisar'da B.T.'nin iş yerindeki çelik kasadan yaklaşık 90 bin liralık hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıkarıldı. 24 noktadaki 57 kameradan alınan 187 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin bir kısmının İstanbul'da, bir kısmının da Ankara'da olduğunu tespit etti. Takibe aldıkları şüphelilerin telefon görüşmelerinde birbirlerine 'Sağdıç' diye seslendiğini belirleyen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Sağdıç ne ettin' adını verdiği operasyon için harekete geçti. Operasyon kapsamında 1 Nisan günü Ankara'da Ş.S., Z.A., F.G. ve O.A. yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan'da yaptığı ortak operasyonda ise A.O., H.G., E.P. ve M.G. de İstanbul'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. Bu şüphelilere yardımcı olduğu ve ortak hareket ettiği tespit edilen Y.Ş., A.T. ve N.A. ise Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Son operasyonda yakalanan 7 şüpheli ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. N.A. ve A.T. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı çeşitli malzemeler de ele geçirilirken, olaylara karıştığı belirlenen Z.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Adliyeden detay

- Şüphelilerin minibüsle adliyeye getirilmesi

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Şüphelilerin Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması

- Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması

- Şüpheliler emniyetten çıkarılırken çekilmiş drone görüntüsü

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

=======================

Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi´nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Her mevsim çalışkanlıkları ile öne çıkan kadınlar, baharla birlikte yeniden tarlaya indi, bağ ve bahçe işlerine başladı. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar renkli görüntüler oluşturuyor.

TÜİK verilerine göre, Karadeniz Bölgesi´nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor. Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendini gösteren kadınlar, bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz-kış tarlalarda bağ, bahçe işleri ile uğraşıyor. Her mevsim çalışkanlıkları ile öne çıkan kadınlar, baharla birlikte yeniden tarlaya indi, bağ ve bahçe işlerine başladı. Bel demiri ile toprağı kazan kadınlar, imece usulü ile yardımlaşıyor. Ekili tarım arazileri yetersiz olan bölgede, var olan araziler her yıl ekiliyor. İlerlemiş yaşlarına rağmen tarlalarda çalışan kadınlar, gençlere de örnek oluyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar renkli görüntüler oluşturuyor.

'ÇALIŞMAZSAK HASTA OLUYORUZ'

İlerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışan Asiye Aydın (67), çocuk yaştan itibaren çalıştığını belirterek "İnek bakıyoruz, süt satıyoruz. Bağ, bahçe işleri yapıyoruz. Tarlaları ekiyoruz. Çocuklarımız 'bırak' yapma diyorlar ama yerimizde duramıyoruz. Çalışmazsak hasta oluyoruz. Yoruluyoruz, hasta oluyoruz ama çalışmak iyidir" dedi.

'KARADENİZ KADINI ÇOK ÇİLE ÇEKİYOR'

Tarlada ektiği çilekleri yol kenarında bekleyerek turistlere satan Ayşe Yıldıran (71) ise “Tarlada kendi ektiğim çilekleri yol kenarında gelen turistlere tabakta satıyorum. Bazen süt, yoğurt satıyorum. Ev yaptık, torunlar okuyor. Bir gelirim yok. Çocuklarım işe giremediler. Kazandığımdan onlara da veriyorum" diye konuştu.

Seher Altuntaş da (60), “Biz çalışmaya alıştık. Sabah erken saatte kalkıp çalışmaya başlarız. Ev işlerinden sonra havalar ısındı, tarlalara indik. Mısır, patates fasulye, lahana ekiyoruz. Hayvanlarımız için yem yapıyoruz. Bu dönemler burada çok önemli. Ekin zamanı geldi. Karadeniz kadını çok çile çekiyor, çok sıkıntı yaşıyor ve çok çalışıyorlarö ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMAZSAK İDARE EDEMEYİZ'

Sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını anlatan Fatma Arı (63), "Burada günlerimiz meşakkatli çalışmayla geçiyor. Çalışmak zorundayız ve başka bir gelirimiz yok. Eşlerimizin maaşı bize yetmiyor. Bizde tarlalarda çalışıyoruz. Tarlalardan ektiklerimizi biçtiğimizde çoluk çocuk torunlara vereceğiz. İlla ki çalışacağız. Çalışmazsak idare edemeyiz. Biz ormana da gider, odun da keseriz, yük de taşırız. Şimdi belleme zamanı kadınlarla toplanıp tarlalarımızı belliyoruz. Yorucu işler tabi ama alıştık. Evlerimizde duramıyoruz" şeklinde konuştu.