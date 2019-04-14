DHA YURT BÜLTENİ - 4

Afrika'dan gelen şahinler, yuvalanmak için dağılıyor (ÖZEL) Afrika'dan Türkiye'ye göç eden şahin türleri, Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nde dinlenip, yuva kurup üremek için doğudaki kentlere yayılmaya başladı.

Afrika kıtasından yaz mevsimini geçirmek için Türkiye'ye göç eden paçalı, arı, tepeli arı ve kızıl gibi çeşitli şahin türleri, göç yolundaki Hatay'dan doğu ve batıdaki illere dağılmaya başladı. Hatay üzerinden Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'dan geçen kuşlar, Diyarbakır'a ulaştı. Dicle Vadisi'nde ağaçlık bölgelerde toplu olarak konaklayıp, bir süre dinlenen şahinler, buradan da yuva kurup yavrulamak için diğer illere dağılıyor. Yazı Türkiye'de geçirecek yırtıcı kuşlar, sonbaharla birlikte yeniden Afrika'ya göç edecek.

DİCLE VADİSİ'NDE DİNLENİYORLAR

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Afrika'dan Hatay'a gelen şahin türlerinin, Dicle Vadisi'nde dinlenip, yorgunluklarını attıklarını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, tarla faresi, kertenkele, kurbağa ve yılan gibi hayvanları yiyen şahinlerin, çiftçi dostu olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da bu olağan bir süreç. Dicle Vadisi, deyim yerindeyse bu kuşların dinlenme mekanı. Kuşlar bunu içgüdüsel olarak biraz da tecrübe yardımıyla öğrenebiliyorlar. Şahin türlerini, karaçaylakları ve diğer yırtıcıları, kerkenezleri, atmacaları burada görebiliyoruz. Buradan Güneydoğu'nun diğer kentlere geçerler. Hatay'dan geldiler. Hatay önemli bir geçittir. Orada bir batıya giden, bir de doğuya giden bir göç yolu var. Buradaki doğuya giden göç yoludur. Hatay'dan gelen bu kuşlarımız, Dicle Vadisi'nde dinlendikten sonra Doğu ve Güneydoğu'daki üreme yerlerine dağılırlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dicle Vadisi

-Ağaçlık alandaki şahinler

-Şahinlerin toplu halde uçması

-Şahinlerin beslenmesi ve uçması

-Drone görüntüsü

-Prof. Dr. Ahmet Kılıç ile röp.

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 659 MB Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA) ==================== İtalyan doktor gasbedildi Antalya'da sabah yürüyüşüne çıkan emekli doktor İtalyan Marteca Farias Re (65), 3 kişi tarafından gasbedildi. Polis kaçan zanlıların peşine düştü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi üzerinde saat 10.00'da meydana geldi. Emekli doktor Marteca Farias Re, kısa süre önce tatil için Antalya'da yaşayan kızının yanına geldi. Sabah saatlerinde evden çıkıp bir süre yürüyüş yapan Marteca Farias Re, tramvaya binmek için çantasından cüzdanını çıkardığı sırada 3 kişi tarafından gasbedildi. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlılar Marteca Farias Re'nin elindeki cüzdanı aldıktan sonra kaçarak ara sokaklarla izini kaybettirdi.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Marteca Farias Re'nin ifadesine başvurdu. Marteca Farias Re, cüzdanında 200 TL ve çok sayıda kredi kartı bulunduğunu belirterek görebildiği ölçüde zanlıların eşkalini tarif etti. Polis ekipleri verilen eşkal üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gasp mağduru kadın doktor'un kızı ile birlikte görüntüsü

Polise bilgi verirlerken görüntü

Olayı gören kadınla röportaj

polis aracının görüntüsü

Vatandaş balkondan polise bilgi verirken görüntü

Detaylar 218 MB -- 01.58 /// HD Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================== Datça'da çocukları doğa ve tarihle buluşturan etkinlik Muğla'nın Datça ilçesinde, 7 yaş üstü çocukların katıldığı doğa yürüyüşü düzenlendi.

Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Datça Kültür Sanat Dayanışması ve Veli-Der'in iş birliğiyle, Karia Antik Yolu'nda gerçekleştirilen 10 kilometrelik yürüyüşe 50 Çocuk katıldı. Datça Yarımadası'nın, Akdeniz kıyısındaki ilk yerleşim yerlerinden biri olan tarihi antik Burgaz ören yerini de kapsayan yürüyüş güzergahı boyunca çocuklar, hem doğayla içe oldular, hem de bugün yaşadıkları topraklarda 2 bin 500 yıl önce var olan kültürlerin geride bıraktıkları izleri yerinde görüp tanıma olanağı buldular. Deniz kenarında halen ayakta duran taş ambarları görüp şaşkına dönen çocuklar, yürüyüşe rehberlik yapan arkeolog Okan Özalp'i soru yağmuruna tuttu. Arkeolog Özalp çocukların her bir sorusunu büyük bir özenle yanıtlarken, yürüyüşün amacına ulaşmasından mutlu olduğunu söyledi. Genç kuşağa doğayı ve tarihi yaşatarak anlatmak istediklerini belirten Özalp, "Çocuklar bu yürüyüş sayesinde, tarih bilincine ulaşırken, aynı zamanda tarihi korumanın önemini kavrayacaklar. Bu topraklarda 2 bin 500 yıl önce başka bir kültürün var olduğunu yaşayarak görecekler. O insanların o yıllarda kullandıkları kap kacakları ve neler ürettiklerini anlayacaklar" dedi. Uşaklılar Sitesi'nde son bulan 10 kilometrelik yürüyüş sonrasında kamp kuran minikler, burada çeşitli oyunlar oynayarak unutamayacakları bir gün yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Datça'da yedi yaş üstü çocukların katıldığı doğa yürüyüşünden görüntü

-Çocuklar kimi zaman yağmurdan oluşan su birikintileri, kimi zaman deniz kenarından yürürlerken görüntü

-Arkeolog Okan Özalp'ın, çocuklara tarihi yapılar hakkında bilgi vermesinden görüntü

- Arkeolog Okan Özalp ile röp. Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) ==================== 14 yaşındaki Muhammet, doğal diş macunu üretti Afyonkarahisar'da 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Akman (14), izlediği diş macunu reklamlarından etkilenerek, öğretmenlerinin desteğiyle 6 aylık çalışma sonucunda tamamen doğal ürünler kullanarak florsuz, sağlıklı diş macunu üretmeyi başardı.

Afyonkarahisar Bilim Sanat Merkezi 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Akman, izlediği diş macunu reklamlarından etkilenerek kendi doğal diş macununu üretmeye karar verdi. Düşüncesini kimya öğretmeni Yıldız Leblebicier ile paylaşan Muhammet Akman, öğretmeniyle birlikte 6 ay literatür çalışması yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Fakültesi'ndeki hocalardan destek alan ikili, yaptıkları çalışmalar sonucunda kil ve probiyotik kullanarak doğal diş macunu üretmeyi başardı.

'6 AYLIK ÇALIŞMAMIZ OLDU'

Muhammet Akman, izlediği televizyon ve sosyal medya reklamlarından etkilendiğini, bunun üzerine de florsuz doğal diş macunu üretmek istediğini belirterek, bunu yaparken bentonit kilden ve probiyotiklerden faydalandığını aktardı. Akman, "Son zamanlarda internette reklamlarda ve sosyal medyada florsuz diş macunu söylemleri dolaşıyordu. Bu da dikkatimi çekti ve bu çalışmayı yapmama sebep oldu. Ben bu çalışma fikrini danışman öğretmenime illetim. Daha sonra birlikte yapmaya başladık. Yaklaşık 6 aylık süreçte literatür taraması yaptık ve bu projeyi hazırladıktan sonra pilot çalışmayla bu diş macununu hazırladık" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZDEN DESTEK ALDIK'

Danışman öğretmeni Yıldız Leblebicier, öğrencisinin kendisine geldiğinde vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını söyledi. Leblebicier, "3 ay kadar malzemelerin temin edilip uygun hale getirilip karışımın hazırlanma aşaması sürdü. Sonuç olarak bu diş macunu 9 aylık bir çalışmanın ürünü. Diş macunumuzun hazırlanmasından sonra karekterizasyon kısmı bizim için daha önemliydi. Çünkü bilimsel anlamda diş macunumuzun sağlıklı olup olmadığını, kullanılabilir olup olmadığını desteklememiz gerekiyordu. O yüzden ilimizdeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden ve Kocatepe Üniversitesi'nden yardım aldık. Bu bağlamda hazırladığımız diş macununun diş hasarı yapıp yapmadığını hücre canlılığına katkısı ve diş hekimliğinde önerilebilecek bir macun olup olmadığı konusunda hocalarımızın bize yardımları oldu" diye konuştu.

'ÜRÜNÜN SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Dr. öğretim üyesi Özgür Kanık da üretilen diş macununun çeşitli diş macunlarıyla karşılaştırıldığını anlattı. Kanık, şunları söyledi:

"Yıldız hocam bu projeyle bize geldi. Bizden danışmanlık yapmamızı rica etti. Biz de bunun için bir ekip oluşturduk. Diş Hekimliği Fakültesi'nde ben, Tıbbi Biyokimya Bölümü'nden Sefa Çelik hocamız ve İbrahim Hakkı Yağcı hocamızla beraber bir danışman grubu oluşturduk. Bu grupla beraber elde edilen diş macununun sitotoksik ve genotoksik etkilerini değerlendirdiğimiz bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda güncel kullanılan diş macunlarıyla karşılaştırdığımız zaman ürünün sağlıklı olduğunu gördük. Fakat bunun farklı çalışmalarla desteklenmesi gerekebilir. Günümüzde artık flor içermeyen, doğal ve organik içerikli kozmetik ve sağlık ürünlerine geri dönüş ortaya çıktı. Bu sebeple bu tarz ürünlerin oluşturulması bu tarz şeylerin özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden gelmesi ve bilim sanat okulları tarafından bu projelerin desteklenmesi bizim açımızdan önemli, geleceğe daha umut verir şekilde bakmamızı sağlıyor. Elimizden geldiğince her zaman bu tip çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz."

FLOR İÇERMİYOR

Üründe kimyasal bulunmadığını, tamamen doğal materyallerden elde edildiği için herhangi zararlı etkisi olmadığını vurgulayan Özgür Kanık, "Ayrıca flor içermediği için flora bağlı oluşabilecek lorizis ya da daha ileri zehirlenmeleri ortaya çıkarabilecek herhangi bir özelliği yok. Yani evde hazırlanan diş macunları tarzında kullanılabilecek bir diş macunu. Fakat geliştirildiği takdirde daha güzel sonuçlar da alınabilir. Türkiye'de böyle çalışmaların yapılması, her zaman desteklenmesi gereken çalışmalar arasında" dedi.